Stoodstotni Slovenci za finale proti močni Franciji: Čas je, da jih končno premagamo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je na tretji tekmi kvalifikacij za olimpijske igre v Berlinu priigrala še tretjo zmago. Slovenska izbrana vrsta je bila od Čehov boljša s 3:1 (12, 26, -19, 26) in je tako skupinski del tekmovanja zaključila na prvem mestu. V jutrišnjem polfinalu bodo tekmeci Slovencev Francozi. "Proti Francozom sicer nimamo najboljšega izkupička, vendar je zdaj pravi čas, da se to spremeni in da jih končno premagamo ter nadaljujemo pot proti zastavljenemu cilju," je bil po zmagi nad Češko jasen Jan Klobučar.

Slovenski selektor Alberto Giuliani se je odločil, da na začetku tekme s Češko ničesar ne bo prepuščal naključju in je na igrišče poslal svojo standardno zasedbo, v nadaljevanju pa so se izkazali tudi nekateri odbojkarji, ki drugače dobivajo nekoliko manj priložnosti. "Veseli smo, da smo osvojili prvo mesto v skupini. Nismo si izbirali nasprotnika v polfinalu, saj so vse ekipe močne. Najprej se moramo pripraviti za Francijo, ki nas čaka jutri. Vemo, da nas čaka težka tekma, vendar bomo poskusili dati na igrišču vse od sebe. Zelo sem vesel, da je danes mladi Možič dobro izkoristil ponujeno priložnost, saj je zlasti v napadu izredno močan," je bil po tekmi tokrat bolj kot proti Nemčiji zadovoljen Italijan na slovenski klopi.

Slovence v četrtek čaka obračun s Francozi. Foto: CEV

Slovenija : Češka 3:1 (12, 26, -19, 26) Prva postava Slovenije : T. Štern, Kozamernik, Pajenk, Urnaut, Čebulj, Kovačič, Ropret. Slovenija: Štern T. 13, Pajenk 2, Kozamernik 15, Gasparini 8, Vinčić, Štalekar 4, Klobučar, Kovačič, Štern Ž. 8, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 10, Čebulj 4, Možič 12. Češka: Monik, Mach, Zajicek 9, Michalek 9, Patocka 9, Sulista 11, Pfeffer, Galabov 2, Vasina, Janku, Janouch 3, Bartunek, Indra 19, Polak 1.

Selektor Giuliani se je v tretjem odločil za menjave, v igro je poslal tudi igralce, ki so doslej v Berlinu igrali manj. Zelo dobro je nase opozoril mladi slovenski up Rok Možič, ki je tudi hitro dosegel prvo člansko reprezentančno točko. "Zelo sem zadovoljen, da sem dobil priložnost prvič zaigrati na uradni tekmi in menim, da sem jo tudi dobro izkoristil. Na koncu smo zmagali s 3:1 in se uvrstili v polfinale, česar smo si tudi želeli, vendar smo v bistvu šele na pol poti, jutri nas čaka polfinale s Francozi, vendar če bomo pokazali svojo najboljšo igro se nimamo česa bati in upam, da se uvrstimo v finale," je bil jasen Možič.

V polfinalu s Francozi

Slovenci so prvi del sklenili brez poraza. Foto: CEV Slovenci so z zmago potrdili prvo mesto v skupini. Po treh zmagah v skupini A (3:0 proti Belgiji, 3:2 proti Nemčiji in 3:1 proti Češki) so slovenski odbojkarji osvojili prvo mesto v skupini A. Njihov polfinalni tekmec bo druga ekipa skupine B. Na tem mestu so Francozi, ki pa zvečer še igrajo zadnjo tekmo predtekmovanja z Nizozemsko.

"Na tem turnirju nobena tekma ni lahka in tudi danes proti Češki je bilo tako. Vesel sem, da smo na koncu zmagali in imamo tako tri zmage v skupinskem delu ter gremo naprej kot prvouvrščena ekipa. Zdaj se gre zares, saj vsak poraz pomeni konec kvalifikacij. Moramo gledati na svojo igro, da bomo igrali zelo dobro, saj nam drugače ne bo uspelo. "Proti Francozom sicer nimamo najboljšega izkupička, vendar je zdaj pravi čas, da se to spremeni in da jih končno premagamo ter nadaljujemo pot proti zastavljenemu cilju," je bil po zmagi nad Češko jasen Jan Klobučar.

Jan Kozamernik je bil najučinkovitejši slovenski igralec proti Češki. Foto: CEV

V jutrišnjem polfinalu se bodo slovenski odbojkarji srečali s Francozi, z eno najboljših reprezentanc v zadnjih letih, med drugim tudi tretjo z lanskega evropskega prvenstva. Z varovanci Laurenta Tillieja so se Slovenci sicer nazadnje srečali v prvem krogu kvalifikacij za olimpijske igre v Gdansku, uspešnejši so bili francoski odbojkarji. V večernem polfinalu se bosta med seboj pomerili Nemčija in Bolgarija. Nemci so si namreč kot gostitelji izbrali večerni termin tekme in si tako edini na turnirju zagotovili dva dni počitka, medtem ko bodo naši odbojkarji počivali manj kot 24 ur, Francozi pa še nekaj ur manj.

Polfinale: Četrtek, 9. januar:

17.00 Slovenija - Francija

20.10 Nemčija - Bolgarija

