Razočarani Slovenci objokujejo veliko priložnost #foto

Ni šlo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je ostala brez nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu, potem ko je v polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Berlinu z 2:3 v nizih klonila proti Franciji. Kazalo je odlično, slovenski odbojkarji so močno prevladovali v prvih dveh nizih, tudi v tretjem nizu so že vodili s 7:3, nato pa nerazumljivo popustili in dovolili Franciji, da se igralci razletijo po igrišču.

''Po dveh fantastičnih nizih in odličnem začetku v tretjem smo brez razloga popustili. Sami smo jih vrnili v igro in po tem, ko se Francozi razigrajo, je zelo težko. Zadnje tri nize smo jih ves čas lovili, zmanjkalo nam je tudi moči. Na koncu je bilo tako, kot je bilo,'' je dejal razočarani Dejan Vinčić.

Slovenski odbojkarji so skupinski del končali s tremi zmagami, žal pa je prvi poraz na turnirju prišel takrat, ko popravnih izpitov ni več. ''To, kar smo prikazali v prvih dveh nizih, je bilo res noro. Ponosen sem na fante, da so odigrali tako, kot so. Škoda tistega tretjega niza, da nam ni uspelo zdržati tega ritma nato pa se je začelo mučenje, iz katerega se nismo več izvlekli. Francoski stroj se je ogrel in nas začel mleti, na koncu nas je na žalost tudi zmlel," je Vinka dopolnil še Jan Kozamernik.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Francijo (foto: CEV):

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Kovačič: Nimamo si česa očitati

Francija tako ostaja zakleta za Slovenijo, so pa slovenski odbojkarji proti njej na uradnih nizih osvojili prva dva niza. ''Težko je igrati vso tekmo tako, kot smo v prvih dveh nizih. Po drugi strani so se Francozi pobrali po dveh hudih udarcih in se neverjetno vrnili. Sam še nisem videl ekipe, ki bi tako izgubila prva dva niza, tudi v tretjem smo pritisnili nanje, nato pa se odzvala, kot da se ni nič zgodilo, in začela pokati z vseh strani. Nimamo si česa očitati,'' je dejal Jani Kovačič, ki je pohvalil francoski blok in servis.

Jani Kovačič je mnenja, da je to trenutno njihov vrhunec. Foto: CEV

Francozi so z blokom in servisom dosegli norih 27 točk

V teh dveh elementih so Francozi dosegli kar 27 točk (15 blokov, 12 asov). ''Ko so Francozi stisnili v bloku in servisu, nismo imeli odgovora. Zdi se mi, da smo vse skupaj poskušali zaključevati na prvo, preveč na silo, to pa proti Francozom ni mogoče. Nimamo kaj, izgubili smo s 3:2, lahko smo razočarani, saj smo bili blizu, nimamo pa si česa očitati. To je tisti vrhunec, ki smo ga v tem trenutku sposobni. Na žalost to ni bilo dovolj za finale in sklepno bitko za olimpijsko vozovnico,'' je še dejal nekdanji odbojkar Salonita in ACH Volleyja.

Slovenija : Francija 2:3 (13, 22, -14, -21, -9) Prva postava: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Vinčić, Urnaut, Čebulj, Kovačič (L) Slovenija: Štern T. 20, Pajenk 7, Kozamernik 6, Gasparini 3, Vinčić 3, Štalekar, Klobučar (L), Kovačič (L), Štern Ž., Videčnik, Ropret, Urnaut 14, Čebulj 13, Možič Francija: Grebennikov (L), Patry 22, Toniutti, Tillie 2, Lyneel, Ngapeth 18, Le Roux, Brizard 7, Winkelmuller, Le Goff 11, Bultor, Louati 11, Chinenyeze 8, Carle

Preberite še: