Slovenci po drugo zmago: naslednja zapreka Finska

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes, ob 20.30, v Areni Stožice odigrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Tekmeci bodo vselej neugodni Finci, ki so v uvodnem obračunu s 3:0 odpravili Severne Makedonce, ki so v slovenski skupini C po do zdaj videnem najslabša ekipa. Tretji dan zapored bodo na delu tudi Rusi, ki bodo še tretjo zmago lovili ravno proti Makedoncem.

"Finska je dobra ekipa, igra dobro odbojko. Na prvi tekmi so igrali dobro v fazi bloka in obrambe. Ampak na drugo tekmo smo pripravljeni. Fokusirani smo izključno in samo na to drugo tekmo in upam, da bodo igralci pristopili tako kot uvodni dan. Za nas je pomembna raznolikost v igri, ki jo imamo. Imamo dober ''float" servis in tudi servis iz skoka in ju lahko uporabljamo proti nasprotnim ekipam. Zelo pomemben tudi naš blok, ker Finci velikokrat napadejo preko srednjih blokerjev," opozarja pred večerno tekmo slovenski selektor Alberto Giuliani.

"Vsekakor je naš cilj zmaga, gre za zelo tehnično ekipo. Mislim, da če jih primerjamo z Belorusi, igrajo celo na višji ravni, tako da bo treba biti od prve do zadnje točke zbran in igrati z enakim pristopom. Mislim, da se nimamo ničesar bati. Smo favoriti in v tekmo moramo stopiti s praznimi glavami, sproščeno in napasti zmago," pa je selektorja dopolnil še sprejemalec Žiga Štern.

Tekma s Finci se bo pričela ob 20.30, prireditelji pa pričakujejo več kot sedem tisoč navijačev, od tega okoli dva finskih privržencev.

Zanimiva obračuna vsaj na papirju se obetata še v B in D. Evropski podprvaki Nemci bodo po srbski zaušnici skušali več pokazati proti eni izmed gostiteljic EuroVolleyja 2019, Belgiji, odlični Ukrajinci pa bodo naredili vse, da pokvarijo domačo veselico Nizozemcem.

