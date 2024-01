Kako do vstopnice za Euro 2024, če vas je žreb pustil na cedilu?

Prejšnji teden je od sreče vzklikalo na tisoče slovenskih ljubiteljev nogometa, saj jim je žreb namenil vstopnice za Euro 2024 v Nemčiji. Zaradi izjemnega zanimanja na sončni strani Alp pa je bilo žal še več tistih, ki so s strani Evropske nogometne zveze (Uefa) prejeli negativno sporočilo. Nekaterim izmed osmoljencev pa bi se lahko v prihodnjih mesecih vendarle odprla vrata do tako želenih vstopnic. Do začetka Eura jih čaka še nekaj možnosti, prva že meseca marca, ko bo pod skrbnim nadzorom Uefe potekala tako imenovana preprodaja vstopnic. To pa še ni vse …

Slovenijo je preplavila nogometna evforija. Spektakel leta, evropsko prvenstvo v Nemčiji, prvo veliko tekmovanje, na katerem bodo nastopili nogometaši s podobo Triglava na dresih po sušnih 14 letih, bo potekal v "bližnji" Nemčiji. To je bil še dodaten razlog, da ga skoraj ni bilo zagretega ljubitelja nogometa in atraktivnih dogodkov, ki si ne bi želel tekem Kekove čete ogledati v živo.

Slovenija bo nastopila v skupini z Dansko (16. junija v Stuttgartu), Srbijo (20. junija v Münchnu) in Anglijo (25. junija v Kölnu), na vsaki tekmi pa bo za Jana Oblaka, Benjamina Šeška in druščino na tribunah stiskalo pesti najmanj 10 tisoč rojakov in rojakinj!

V Nemčiji bo na vsaki tekmi Kekovih izbrancev vsaj 10 tisoč navijačev iz Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

O tem, kako veliko zanimanje je vladalo za prodajo vstopnic, namenjenih izključno slovenskim navijačem, dovolj zgovorno pričajo številke. Za vse slovenske tekme v skupini so prek skrbno pripravljenega prijavnega sistema na Uefi prejeli kar 344 tisoč zahtevkov! Zaradi tega je bilo v zadnjih dneh, ko je evropska krovna zveza sporočala rezultate žreba, nemalo razočaranih slovenskih ljubiteljev nogometa. Ostali so namreč brez vstopnic, sreča tokrat ni bila na njihovi strani.

S tem pa še ni rečeno, da lahko že obupajo in se dokončno poslovijo od uresničitve ideje, kako vendarle spremljati slovenske nogometaše na Euru s tribun. Prodaja vstopnic na Uefi se namreč še ni sklenila. Postopek bo ponudil še nekaj priložnosti, da bi se tisti, ki si tega srčno želijo, vendarle dokopali do dragocenih lističev, kateri za tekme skupinskega dela Eura stanejo med 30 in 200 evri.

Kmalu sledi preprodaja vstopnic

Vstopnice za Euro 2024 so se za sektor, namenjen slovenskim navijačem, prodajale kot za med. Foto: Guliverimage Tako bo meseca marca stekla tako imenovana preprodaja vstopnic. Vsi srečneži, ki so bili obveščeni, kako se je njihovo ime znašlo med ''zmagovalci'' žreba, so morali namreč do danes (30. januarja) do 14. ure plačati vstopnice. Če jih niso, se bodo njihove vstopnice sprostile v obtok in bodo v bližnji prihodnosti na voljo za nakup vsem navijačev v fazi predprodaje.

Na voljo pa bodo tudi vstopnice, ki se jim bodo ''lastniki'' zaradi takšnih in drugačnih razlogov odrekli. Toliko denarja, kot so za njih plačali, bodo ob preprodaji dobili nazaj, vstopnico pa bo pridobil nekdo drug. Omenjena preprodaja bo po zadnjih podatkih Uefe potekala marca.

Evropska krovna zveza naproša vse, ki jih zanima preprodaja vstopnic, da podrobno spremlja navodila in pojasnila na njeni spletni strani, na kateri bo potrebno pozorno spremljati zlasti časovnico. Za zdaj je glede preprodaje vstopnic označen le mesec marec, podrobnosti o tem, kdaj in kako bo vse skupaj potekalo, pa bodo tako objavljene šele prihodnji mesec. Takrat bo tudi znano, kdo bo sploh lahko sodeloval pri tej ''tržnici''. Najverjetneje bodo imeli pravico do takšnega načina nakupa vstopnice le tisti, ki so ostali praznih rok pri žrebu, a bo več znanega po podrobnejših navodilih Uefe, katere bo upoštevala tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Prvi mož evropskega nogometa, predsednik Uefe Aleksander Čeferin, bo prvič, odkar zaseda tako pomemben položaj, spremljal svoje rojake na velikem tekmovanju. Foto: www.alesfevzer.com

Konec marca bodo po dodatnih kvalifikacijah, v katerih nastopa 12 reprezentanc, znani še zadnji trije potniki na Euro 2024. Podobno kot Slovenija in preostali udeleženci tekmovanja se bodo lahko tudi njihovi navijači podali v boj za vstopnice. Vsaki reprezentanci jih za vsako tekmo Eura 2024 pripada natanko 10 tisoč. Ker bo ta faza prodaje vstopnice veljala zgolj za navijače tistih reprezentanc, ki se bodo na evropsko prvenstvo uvrstile po dveh zmagah v play-offu, na njej ne bodo mogli sodelovali Slovenci.

Vstopnice bo moč kupiti še v "zadnjem hipu"

Izpis, katerega se je prejšnji teden na svojih aparatih razveselilo na tisoče Slovencev. Foto: Posnetek zaslona Otvoritveno srečanje Eura bo odigrano 14. junija, malce pred tem, praviloma naj bi bilo to maja oziroma junija, pa bo še mogoče priti do zadnjih vstopnic. Takrat bodo lahko vstopnice kupovali tudi Slovenci. To je možnost, ki je Uefa na svojih kanalih še ni najavila, jo je pa na drugi strani že navedla Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Vse vstopnice, ki ne bodo pošle v prvih dveh fazah prodaje, bodo tako ponovno sproščene za nakup v fazi prodaje v ''zadnjem hipu'', ki pa bodo na voljo za nakup celotni nogometni javnosti in ne bodo več rezervirane izključno za slovenske navijače. Tako se bo lahko za njih potegoval celoten nogometni svet, temu manjša pa bo možnost, da bi končale v slovenskih rokah. A upanje ostaja. In z malce sreče, hitrosti in potrpljenja bi lahko takrat nekateri izmed osmoljencev, ki jim aktualni žreb za vstopnice ni bil naklonjen, morda pa tudi nekdo drug, ki bo ogromno željo po ogledu nogometnega spektakla na Euru v prihodnjih mesecih, le prišel do vstopnice.

Vas mika, da bi si ogledali katero izmed tekem Slovenije na Euru 2024? V prihodnjih mesecih se vam odpira še nekaj priložnosti za nakup vstopnice. Foto: www.alesfevzer.com

Tako vendarle obstaja še nekaj možnosti, da tisti, ki tako srčno želite biti del Eura, vendarle pridete do vstopnice in čez slabo polovico leta v Nemčiji stiskate pesti za Kekove bojevnike. Za več dodatnih informacij pa bo potrebno spremljati tudi spletno stran Uefe ter biti pozoren na časovnico (Key dates).