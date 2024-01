Prvi Slovenci že dobili vstopnice za Euro 2024

Kot so pojasnili v sporočilu, so prejeli izjemno visoko število prijav.

Kot so pojasnili v sporočilu, so prejeli izjemno visoko število prijav. Foto: Guliverimage

Nekateri Slovenci, ki so se prijavili za žreb za obisk evropskega prvenstva v nogometu, so prek elektronske pošte že prejeli potrditev o prejemu vstopnic.

Kot je UEFA pojasnila v sporočilu, so prejeli izjemno visoko število prijav, ki je močno preseglo število razpoložljivih vstopnic za UEFA EURO 2024. "V skladu z določili in pogoji prodaje vstopnic smo izvedli naključni žreb in izbrali kandidate, ki jim bomo dodelili vstopnice," so dodali.

Sporočilo, ki so ga na svoje elektronske naslove prejeli izžrebanci. Foto: Posnetek zaslona

344 tisoč zahtevkov za vstopnice

Slovenska nogometna reprezentanca bo poleti 2024 igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Njeni navijači so lahko do 12. decembra v sklopu druge faze Uefine prodaje vstopnic oddali zahtevke za nakup vstopnic za slovenske tekme. Zahtevkov za slovenske tekme z Dansko, Srbijo in Anglijo je bilo kar 344 tisoč.

Zainteresirani so zahtevke lahko oddali med 2. in 12. decembrom. Uefa pa je vsaki državi, ki bo igrala v skupinskem delu, namenila po 10.000 vstopnic na tekmo njene reprezentance. Tako je bilo na voljo skupno 30.000 vstopnic, ki so jih med zainteresirane razdelili z žrebom. Kot so poročali pri Sportklubu, je bilo največje zanimanje pričakovano za tekmo Slovenije in Srbije v Münchnu, in sicer 160.000 zahtevkov. Za obračun z Anglijo v Kölnu je bilo 103.000 zahtevkov, za z Dansko v Stuttgartu pa 81.000.

Cene vstopnic za tekme skupinskega dela se gibljejo od 30 do 200 evrov.