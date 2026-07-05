Nedelja na svetovnem prvenstvu bo prinesla še dva četrtfinalista. Za uvod se bosta ob 22. uri pomerila rekorderka po številu naslovov Brazilija, v ekipo katere se vrača Raphinha, in Norveška. Vremenska napoved za tekmo je slaba, napovedane so močnejše nevihte. Ob 2. uri v ponedeljek po slovenskem času pa se bodo sogostitelji Mehičani zoperstavili Angležem.

Izbrana vrsta Carla Ancelottija je skupinski del s sedmimi točkami končala na prvem mestu, v šestnajstini finala pa po hudem boju in preobratu z 2:1 izločila Japonsko.

Raphinha bo začel na klopi. Ancelotti pravi, da bi v igro morda lahko prišel za nekaj minut. Foto: Reuters Na zadnjih dveh tekmah Brazilcem ni mogel pomagati Raphinha, ki se je poškodoval na drugem obračunu prvenstva s Haitijem, ko je zaradi bolečin v stegenski mišici tekmo končal že v prvem polčasu. Zvezdnik se zdaj vrača v ekipo, a bo začel na klopi, saj še ni povsem pripravljen. "Raphinha zelo dobro napreduje. Ni še stoodstotno pripravljen, začel bi lahko na klopi in odigral nekaj minut, saj verjamem, da bi bil lahko v nekaterih trenutkih koristen. Zelo dobro in zelo hitro si je opomogel, tega smo veseli, saj je zelo pomemben za našo ekipo," je na sobotni novinarski konferenci dejal prekaljeni trenerski maček.

Norvežani so iz skupine napredovali kot drugi, za Francozi, ki so si v soboto že priigrali četrtfinale. V prvem krogu izločilnih bojev so nato strli odpor žilavega tekmeca Slonokoščene obale. Tik pred iztekom rednega dela je zadel Erling Haaland, ki je že pri petih golih.

Bodo Erling Haaland in soigralci "veslali" naprej? Foto: Reuters

Tudi Skandinavci poročajo o vrnitvi v postavo pomembnega člena Juliana Ryersona. Poškodoval se je na drugi tekmi prvenstva, ko je proti Senegalu odigral le 13 minut. "Vsekakor je vse bližje vrnitvi. Zadnja dva dni je treniral kot vsi preostali. Torej je zdaj veliko bližje, kot je bil," je norveškim novinarjem selektor Ståle Solbakken nakazal, da bi 28-letnik lahko pomagal na izjemno pomembnem obračunu mundiala. Ryersona je ob poškodbi zamenjal Marcus Holmgren Pedersen, ki pa mu je nekoliko zagodlo zdravje, a Solbakken pomirja, da ne gre za nič resnejšega. Kdorkoli od dvojice bo zaigral, bo imel zahtevno nalogo, kako zaustaviti prvega strelca Brazilcev Viniciusa Juniorja.

Nevihte, strele, vlaga ... Vremenska napoved za območje tekme med Norveško in Brazilijo ni obetavna. Foto: Guliverimage V okolici stadiona MetLife Stadium je v času tekme med Norveško in Brazilijo napovedano močno deževje, občasno pa tudi strele. "Med tekmo obstaja velika nevarnost neviht. Vreme nocoj bo zaznamovano s plohami, visoko vlažnostjo in soparo. Vreme ne bo najboljše," poroča norveški spletni medij VG. Ob tem opozarja, da bi lahko največ težav povzročile napovedane strele v okolici stadiona v East Rutherfordu v New Jerseyju. Med svetovnim prvenstvom lokalni vremenski predpisi zahtevajo, da se tekme prekinejo za najmanj 30 minut, če strela udari v območju 13 kilometrov od stadiona. Kaj lahko se zgodi, da se bo bitka za četrtfinalno vstopnico zavlekla. Med svetovnim prvenstvom lokalni vremenski predpisi zahtevajo, da se tekme prekinejo za najmanj 30 minut, če strela udari v območju 13 kilometrov od stadiona. Kaj lahko se zgodi, da se bo bitka za četrtfinalno vstopnico zavlekla.

Angleže čaka tekma v razgretem ozračju proti sogostiteljem Mehičanom, ki še niso prejeli zadetka. Foto: Reuters

Na drugi tekmi nedeljske osmine finala bo pestro v Mexico Cityju, kjer se bodo sogostitelji Mehičani pomerili z Angleži. Mehičani navdušujejo, skupinski del so končali na prvem mestu brez poraza, v šestnajstini finala pa z 2:0 izločili Ekvador. Še več, na štirih tekmah niso prejeli niti zadetka.

Na drugi strani so Angleži v izločilne boje prav tako napredovali s prvega mesta, v šestnajstini finala pa jih je namučil DR Kongo. Ta je povedel v sedmi minuti, nato pa je v zadnjem delu tekme na sceno stopil Harry Kane in z dvema goloma priskrbel tesno zmago.

Pred hotelom, v katerem so nastanjeni Angleži, je okrepljena policijska varnost. Foto: Reuters

Angleži so upali, da bodo svojo rezidenco v Mexico Cityju dlje časa ohranili v tajnosti, a so Mehičani hitro izvedeli, kje prebivajo. Tako je ob prihodu avtobusa angleške reprezentance pred hotelom pričakalo nekaj sto mehiških navijačev, opremljenih z megafoni, bobni, pa tudi pirotehniko, ki so izžvižgali tekmece svojih rojakov, poskrbeli pa tudi za ognjemet. Podobno se je pred šestnajstino finala zgodilo Ekvadorcem, ki so jim razgreti Mehičani pred hotelom kratili spanec. Foto: Reuters

Po poročanju BBC so mehiške oblasti izdatno okrepile varnost in policijsko prisotnost. Pred hotelom Angležev naj bi bilo več kot sto policistov v neprebojnih jopičih, ki skrbijo za varnost.

Police have moved fans 200m down the street outside the england team hotel pic.twitter.com/A9qL42GoLp — Daily Mail Sport (@MailSport) July 5, 2026

Unfortunately, the Mexican police could not expel the Mexican fans who were present in front of the English players hotel because there were too many of them, they had already set off fireworks and played music.pic.twitter.com/V1qXzbipHD — Football Fans Stuff (@officialffsnews) July 5, 2026

Police have moved fans 200m down the street outside the england team hotel pic.twitter.com/A9qL42GoLp — Daily Mail Sport (@MailSport) July 5, 2026

Tekma med Mehiko in Anglijo se bo začela ob 2. uri v ponedeljek po slovenskem času.

Najboljši strelci: 7 – Messi (Argentina), Mbappe (Francija)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 25. tekmovalni dan, osmina finala:

Nedelja, 5. julij:

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