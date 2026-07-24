Oboževalci po vsem svetu si bodo lahko prek spletnega prenosa ogledali pogrebno slovesnost za valižansko pevko Bonnie Tyler. Slovesnost, ki bo 17. avgusta v cerkvi sv. Marije v Swanseaju, bodo v živo predvajali na uradni spletni strani zvezdnice. Tyler je umrla 8. julija, stara 75 let.

Pogrebna slovesnost bo za družino in povabljene goste, povorka pa se bo okoli 13.20 po britanskem času odpravila v njen domači kraj Skewen v okrožju Neath Port Talbot in potovala skozi vas. Oboževalci si bodo slovesnost lahko ogledali tudi na zaslonih pred cerkvijo.

Pred tem bodo njeno krsto 15. avgusta pripeljali na njen dom v Mumblesu, kjer se ji bodo lahko ljudje poklonili ob cesti, poroča britanski BBC.

Ob smrti jo je valižanski princ označil za valižansko ikono

Bonnie Tyler, rojena kot Gaynor Hopkins, je najbolj znana po uspešnicah Total eclipse of the heart, Holding out for a hero in Here she comes. Ob njeni smrti jo je valižanski princ označil za valižansko ikono, pevec Cliff Richard pa je dejal, da žaluje za še eno čudovito prijateljico, ki je odšla prezgodaj.

Številni zdravstveni zapleti

Maja letos so pevko po nujni operaciji črevesja na Portugalskem dali v umetno komo, prejšnji mesec pa je njen tiskovni predstavnik sporočil, da sicer ni več v komi, vendar je njeno stanje zelo slabo.

Njena največja uspešnica Total eclipse of the heart je zasedla vrh lestvic na obeh straneh Atlantika. S tem je postala prva Valižanka, ki je dosegla prvo mesto na lestvicah v ZDA.