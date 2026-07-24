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Avtor:
Siol.net

Petek,
24. 7. 2026,
15.02

Osveženo pred

41 minut

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Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop tehtnica horoskop lev horoskop bik astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Petek, 24. 7. 2026, 15.02

41 minut

Tem znakom horoskopa je pomembnejša zunanjost kot vsebina

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
ženska, dekle, ogledalo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje pri ocenjevanju sveta okoli sebe najprej opazijo estetiko, stil in vizualno popolnost. Obožujejo lepe stvari, urejen videz in statusne simbole, zaradi česar lahko včasih dajejo vtis, da so preveč površinski. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa kot prioriteto vedno postavijo zunanji vtis in jim je privlačna embalaža pogosto pomembnejša od vsebine.

Tehtnica

Tehtnice so pod vplivom Venere, planeta lepote in estetike, naravnost obsedene z vizualno harmonijo. Od svojih bližnjih, opreme doma pa vse do hrane na krožniku pričakujejo, da bo vse videti popolno in privlačno na pogled. Zelo težko prenašajo neurejenost ali karkoli, kar ruši njihov estetski čut, zato bodo ljudi in stanja pogosto ocenjevale zgolj na podlagi prvega vtisa. Okolica jim to površnost hitro oprosti, saj imajo prirojen prefinjen okus, s katerim znajo polepšati vsak prostor in družbo, v kateri se znajdejo.

Lev

Levi obožujejo sijaj, glamur in vse, kar izžareva luksuz ter prestiž. Zanje je zunanjost najpomembnejša, saj status in videz dojemajo kot podaljšek svoje močne osebnosti, s katero želijo očarati in fascinirati svet. Pomembno jim je, da so obkroženi z lepimi ljudmi in dragimi stvarmi, saj verjamejo, da to dviguje njihov lastni ugled. Ljudje jim to željo po nenehnem blišču težko zamerijo, saj s svojo naravno karizmo in kraljevsko energijo preprosto znajo poskrbeti, da je celotno njihovo življenje videti kot vrhunska predstava.

Bik

Mali in veliki biki so materialisti zodiaka, ki nadvse cenijo fizični svet in vse, kar lahko zaznajo s čuti. Obožujejo kakovostna oblačila, drage materiale in prestižne znamke, saj jim zunanji znaki uspeha pomenijo potrditev lastne vrednosti in varnosti. Če kaj ni estetsko dovršeno ali ne deluje luksuzno, to hitro označijo za nepomembno, ne glede na skrito vrednost v ozadju. Njihovemu materializmu pa se je težko upreti, saj ljubezen do lepega življenja izražajo z izrazito hedonistično toplino, ki premami vsakogar.

Preverite svoj današnji horoskop.

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