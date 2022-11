Hrvaška po hitrem šoku do velikega preobrata, Kanada že izpadla

Osmi dan svetovnega prvenstva je premešal karte v skupinah E in F. Hrvaška je visoko odpravila Kanado (4:1) in se povzpela na vrh, Maroko pa je presenetil Belgijo (2:0) in spravil rdeče vrage v težave. Ob 20. uri se bosta v poslastici dneva udarili Španija in Nemčija. Stanje v skupini se je zapletlo, saj je Kostarika s svojim edinim strelom v okvir vrat na tem SP ugnala Japonsko (1:0).

SP 2022 v Katarju, 8. tekmovalni dan:

Lestvici:

Zgodovinski zadetek Kanade, nato pa rapsodija Hrvaške

Dvoboj med Kanado in Hrvaško se je začel z ekspresnim vodstvom "javorjevih listov". V polno so zadeli že po 71 sekundah in s tem poskrbeli za zgodovinski prvi zadetek na svetovnih prvenstvih. Po strelu z glavo se je med strelce vpisal mladi as Bayerna Alphonso Davies, na katerega je v obrambi pozabil branilec Celtica Josip Juranović. Asistenco za najhitrejši zadetek na letošnjem SP je prispeval Tajon Buchanan.

Kanada je v prvem krogu nesrečno izgubila proti Belgiji (0:1), tokrat pa je odlično začela dvoboj proti Hrvaški. Foto: Reuters

V 26. minuti je Hrvaška po izjemni akciji Andreja Kramarića izenačila na 1:1, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja podajalca Marka Livaje. Napadalcu Hajduka se je v 35. minuti ponudila lepa priložnost, a je njegov strel ubranil vratar Kanade Milan Borjan, le dve minuti pozneje pa je pritisk svetovnih podprvakov obrodil sadove. Kramarić je po podaji Ivana Perišića izenačil na 1:1.

Še pred koncem rednega dela prvega polčasa pa je Hrvaški uspel popoln preobrat. Josip Juranović je zaposlil Marka Livajo, ta pa z natančnim strelom z roba kazenskega prostora matiral kanadskega vratarja, sicer čuvaja mreže beograjske Crvene zvezde, ki je bil rojen leta 1987 v Kninu.

Andrej Kramarić, pred leti varovanec Matjaža Keka pri Rijeki, je dvakrat zatresel mrežo Kanade. Foto: Reuters

Ko je Andrej Kramarić v 70. minuti s svojim drugim zadetkom povišal prednost Hrvaške na 3:1, pred tem pa zapravil še eno lepo priložnost, se je Kanada znašla v hudih škripcih. Do konca srečanja je skušala znižati zaostanke in najti priključek, a je v sodnikovem podaljšku po napaki Kamala Millerja dovolila Hrvaški še en zadetek. Darilo je sprejel Mislav Oršić, lepo prodrl po levi strani in nesebično podal Lovru Majerju, kateremu ni bilo težko postaviti končni rezultat 4:1.

Hrvaška je tako ohranila tradicijo neporaženosti na drugih tekmah skupinskega dela velikih tekmovanj, Kanada pa je ostala brez možnosti za napredovanje. Slovenska soseda bo verjetno morala v zadnjem krogu ostati neporažena proti Belgiji, če si bo hotela zagotoviti preboj v osmino finala.

Maroko skočil na prvo mesto, Belgijci ostali brez svetovnega rekorda

Nogometaši Maroka so po Hrvaški na SP 2022 zagrenili življenje še eni evropski reprezentanci. Tokrat so šli še korak dlje. Če so proti slovenskim sosedom remizirali (0:0), pa so Belgijo, eno najboljših izbranih vrst na svetu, premagali z 2:0 in jo spravili v velike težave.

Mreža rdečih vragov se je prvič zatresla v sodnikovem podaljšku prvega polčasa, ko je žogo po nerodnem posredovanju Thibauta Courtoisa v belgijski gol spravil Hakim Ziyech. Veselje Afričanov ni trajalo dolgo, sodnik se je po ogledu posnetka odločil, da je bil zadetek dosežen ob prepovedanem položaju.

Če je bil zadetek Maroka ob koncu prvega dela razveljavljen, pa so navijači iz Severne Afrke znova skakali od sreče v 73. minuti. Takrat je zadetek Abdelhamida Sabirija obveljal, Maroko je presenetljivo povedel proti favoritom. Vratar madridskega Reala Thibaut Courtois si je privoščil novo napako in v nasprotju s slovesom enega najboljših čuvajev mreže na svetu prejel zadetek s prostega strela. Premagal ga je nogometaš Sampdorie, ki je vstopil v igro pet minut pred tem, belgijsko mrežo pa zatresel z zahtevnega prostega strela, skoraj z mrtvega kota.

Belgijci so skušali izenačiti, a jim je Maroko povzročal prevelike težave. V sodnikovem podaljšku je Zakaria Aboukhlal, še en rezervist odpravil vse dvome o zmagovalcu. Z neposredne bližine je spretno zabil žogo pod prečko Belgijcev, ki so tako doživeli prvi poraz na SP 2022, prvo mesto v skupini F pa prepustili Maroku. Rdeči vragi so prvič v zgodovini SP izgubila proti tekmecu iz Afrike.

Zasedba Roberta Martineza je zapravila priložnost, da bi dosegla nov svetovni rekord. Če bi premagala Maroko, bi postavila najdaljši niz zmag v skupinskem delu SP. Pred tem je v skupinskem delu SP nazadnje izgubila leta 1994 proti Savdski Arabiji, nato pa nanizala osem zaporednih zmag. S tem dosežkom se lahko pohvali le še Brazilija, ki je dvakrat v zgodovini nanizala niz osmih zmag v prvem delu prvenstev.

Sploh prvi strel na mundialu in z zmago je šokirala še Kostarika Keysher Fuller Spence je sprožil sploh prvi strel Kostarike na tem prvenstvu in zadel. Foto: Reuters

Japonci so na tekmi prvega kroga z 2:1 presenetili štirikratno svetovno prvakinjo Nemčijo. Veliko manj prijeten izkupiček pa so odnesli nogometaši Kostarike, ki so s kar 0:7 klonili proti Španiji. To sta bili zelo zanimivi tekmi. Povsem drugače kot tokratni prvi polčas, morda celo najbolj dolgočasen na svetovnem prvenstvu v Katarju do zdaj. Brez enega strela v okvir vrat ali omembe vredne priložnosti enih in drugih in po 45 minutah je bilo tako na semaforju 0:0.

Japonski navijači na tribunah so navijali vse glasneje in njihovi ljubljenci so po glavnem odmoru le zaigrali bolj odločno. Hidemasa Morita je v 46. minuti po samostojni akciji dobro streljal, a je bila obramba Keylorja Navasa še boljša.

Kostarika vse do 81. minute ni imela strela v okvir vrat. Tudi na prvi tekmi prvenstva niti enega! Nato pa izgubljena žoga Japoncev in Kostaričani so izkoristili precej prostora na robu kazenskega prostora. Za vodstvo z 1:0 je zadel Keysher Fuller Spence, ki je v zadnjih štirih letih za svoj klub iz kostariške lige Herediano dal en sam gol. Japonci so imeli pred koncem tekme še eno izvrstno priložnost, a je tudi strel Daichija Kamade branil Navas in začelo se je veliko slavje kostariških nogometašev in navijačev.

Derbi, ki Nemcev ne navdaja z optimizmom

Večer pa bo prinesel veliki derbi Španije in Nemčije, ki sta v povsem drugačnem slogu odprli prvenstvo v Katarju. Medtem ko so Španci s kar 7:0 odpihnili Kostariko in prišli do svoje najvišje zmage na svetovnih prvenstvih, pa se je začetek prvenstva v nočno moro spreobrnil za Nemce, ki so z 1:2 klonili proti Japonski.

Špancem je prvič po letu 2006 uspelo zmagati svojo prvo tekmo na svetovnih prvenstvih, ob tem so imeli na prvi tekmi žogo kar 81,9 odstotka igralnega časa v svoji posesti, kar je največ, odkar Opta od leta 1966 meri ta element igre. in pri La Roji so odločeni, da bodo v tem slogu tudi nadaljevali prvenstvo. Ob tem jih z optimizmom navdaja tudi zadnja medsebojna tekma z Nemčijo, ki so jo v ligi narodov novembra 2020 Španci dobili s kar 6:0, poleg tega pa je Španija dobila kar šest izmed zadnjih sedmih medsebojnih obračunov.

Nemce čakajo Španci. Foto: Reuters

Nemčija, deseta reprezentanca sveta na Fifini lestvici, je dobila le dve izmed zadnjih devetih tekem na vseh tekmovanjih in selektor Hansi Flick je pred današnjim obračunom priznal, da je njegova zasedba pred obračunom s Španci pod hudim pritiskom. Die Mannschaft do zdaj na svetovnih prvenstvih še nikoli ni izgubila dveh zaporednih tekem v skupinskem delu turnirja.

Nemcem močno teče voda v grlo, saj bi v primeru, da Japonska ne izgubi proti Kostariki, nujno potrebovali zmago proti Španiji, v nasprotnem primeru se bodo namreč razblinile njihove sanje o morebitnem napredovanju v drugi del prvenstva.

Verjetni začetni enajsterici: Španija: Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F. Torres, Asensio, Olmo

Nemčija: Neuer; Sule, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala; Havertz

