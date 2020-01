Rojak jo je v Italiji zagodel Samirju Handanoviću

Vratarja:

Vid Belec (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Doxa - Apoel Nikozija, 18.00 (sobota) - tekma je prestavljena Četrtouvrščeni Apoel za vodilnim Anorthosisom zaostaja osem točk. Vse tekme ciprskega prvenstva so prestavljene zaradi petkovega napada na avto 33-letnega nogometnega sodnika Andreasa Constantinouja. Neznani storilci na Cipru so na avto nastavili bombo. Na srečo je eksplodirala takrat, ko je bil avto prazen in parkiran pred hišo.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Eibar : Atletico Madrid 2:0 (sobota) Atletico se je predstavil prvič po nastopu na španskem superpokalu, kjer je najprej premagal Barcelono (3:2), nato pa po izvajanju enajstmetrovk ostal praznih rok proti Realu. Na gostovanju pri Eibarju je navijače spravil v slabo voljo, saj je v deževnem vremenu na stadionu Ipurua izgubil z 0:2. To je bil sploh prvi poraz madridskega velikana in Oblaka v zgodovini tekmovanja proti Eibarju. Pred tem je Atletico na 11 tekmah ostal neporažen, tokrat pa mu do pozitivnega razpleta niso pomagale tudi tri obrambe Škofjeločana. Najbolj atraktivna je bila tista, ko je v 5. minuti refleksno odbil nevarno žogo po prostem strelu Sergija Enricha. Atletico je tako prekinil niz treh zaporednih zmag v prvenstvu in za vodilnim Realom zaostaja že za osem točk.

Branilci:

Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Juve Stabia : Empoli 1:0 (sobota) Odigral je vso tekmo in v 76. minuti prejel rumeni karton. Empoli je po nizu slabših rezultatov v serie B padel na 16. mesto.

Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 25. januarja. Ferencvaroš je jesenski madžarski prvak. Spomladanski del bo začel proti Paksiju.

Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. marca. Ufa je prezimila na 7. mestu.

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 9. februarja. Piast je prezimil na 6. mestu.

Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 23. februarja. Soči nastopa prvič v elitnem ruskem prvenstvu. Prezimil je na zadnjem mestu. Na zadnjih osmih tekmah je zaman čakal na zmago.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. februarja. Dinamo je zanesljivo postal jesenski prvak na Hrvaškem. Pred drugouvrščenim Hajdukom ima kar 12 točk prednosti.

Aljaž Struna (Houston Dynamo) Liga MLS (ZDA/Kanada) Konec sezone. Houston je sezono končal na desetem mestu zahodne konference v ligi MLS in ostal brez končnice.

Vezisti:

Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. marca. CSKA je prezimil na četrtem mestu. Za jesenskim prvakom Zenitom zaostaja 11 točk.

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Prvenstvo se nadaljuje 29. januarja. Nürnberg je prezimil na 16. mestu.

Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 25. januarja. Lugano je prezimil na sedmem mestu. Črnigoj pa se dogovarja o menjavi klubskega okolja in selitvi v Italijo, kjer se zanj zanimata Livorno in Chievo.

Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Atalanta - Spal, 20.45 (ponedeljek) Dvoboj z zadnjeuvrščenim Spalom naj bi začel od prve minute. V tej sezoni je dosegel že devet zadetkov in si na lestvici najboljših strelcev deli sedmo mesto. Atalanta je na visokem četrtem mestu.

Rene Krhin (Nantes) Francoski pokal, 1/16 finala Nantes : Lyon 3:4 (sobota) V igro je vstopil v 75. minuti, ko je Nantes zaostajal z 1:4.

Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Juventus - Parma, 20.45 (nedelja) Dvoboj s prvakom Juventusom naj bi začel od prve minute. Parma zaseda 7. mesto.

Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Lecce : Inter 1:1 (nedelja) Igral je od 62. minute. Ko je prišel na igrišče, je bil izid 0:0.

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 15. februarja. Hartberg je v jesenskem delu osvojil šesto mesto, nogometaš iz Rogatca pa je prispeval pet zadetkov.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 22. februarja. Dinamo Kijev je jesenski del končal na drugem mestu, za vodilnim Šahtarjem, ki tudi brani naslov, pa zaostaja 14 točk. Vojničan je prispeval šest zadetkov.

Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor - Genclerbirligi, 18.00 (ponedeljek) Rizespor v turškem prvenstvu zaseda 12. mesto.

Miha Zajc (Fenerbahče) Turčija, 1. liga Gaziantep : Fenerbahče 0:2 (sobota) Slovenski vezist je zaradi poškodbe gležnja izpustil veliko srečanj ob koncu leta 2019, zdaj pa so zdravstvene težave že pozabljene. Gleženj je zdrav, Zajc pa trenira s polno paro. V soboto še ni kandidiral za dvoboj. Fenerbahče v turškem prvenstvu zaseda tretje mesto.

Napadalci:

Robert Berić (St. Etienne) Francoski pokal, 1/16 finala Paris : St. Etienne 2:3 (sobota) Krčan je bil v zadnjem obdobju v nemilosti trenerja, namigovanja francoskih medijev, da bi se lahko v zimskem prestopnem roku preselil v ZDA in oblekel dres člana lige MLS, moštva Chicago Fire, pa so se izkazale za resnične. Berić tako zapušča Evropo in se odpravlja v Severno Ameriko.

Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Doxa - Apoel Nikozija, 18.00 (sobota) - tekma je prestavljena Četrtouvrščeni Apoel za vodilnim Anorthosisom zaostaja osem točk. V tej sezoni je v ciprskem prvenstvu nastopil le na štirih tekmah, še vedno pa čaka na prvi zadetek.

Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Fortuna Sittard : Vitesse 1:3 (sobota) Odigral je 83 minut in dosegel dva zadetka. Najprej je v 39. minuti povišal vodstvo gostov na 2:0, v 64. minuti pa dosegel zadetek za 3:0 (ogled videa spodaj). Primorec je tako v prvem nastopu v tem koledarskem letu zablestel v polnem sijaju in bil junak srečanja v Sittardu, s katerim se je Vitesse na lestvici utrdil na visokem šestem mestu. V tej sezoni je dosegel že devet zadetkov, na lestvici najboljših strelcev pa si deli sedmo mesto.

Andraž Šporar (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 15. februarja. Slovan je jesenski prvak na Slovaškem. Pred najbližjim zasledovalcem DAC ima kar deset točk prednosti, Ljubljančan pa je z 12 zadetki z naskokom najboljši strelec prvenstva. V letu 2019 je v 46 nastopih za klub in reprezentanco dosegel kar 36 zadetkov, zanj pa se zelo zanima Sporting iz Lizbone, tako da se Šporar pogleduje z odmevnim prestopom k portugalskemu velikanu.