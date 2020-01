Nočna mora Jana Oblaka

Če ima Jan Oblak kdaj nemiren spanec in se sredi noči prepoten premetava po svoji topli postelji, je to verjetno zaradi enajstmetrovk in vsega gorja, ki so mu ga te prinesle. Slovenski nogometni zvezdnik, ki je v vseh pogledih in vseh izborih eden najboljših, če ne celo kar najboljši vratar na svetu, je to pokazal tudi v Savdski Arabiji, kjer je bil po zaslugi milijonov, ki so kapnili v blagajno vodilnih ljudi španskega nogometa, na sporedu letošnji, nekoliko spremenjeni španski superpokal.

Blestel je pri zmagi nad Barcelono v polfinalu in bil izbran za najboljšega posameznika obračuna, v katerem se je huje poškodoval zvezdnik Kataloncev Luis Suarez, v njem pa je verjetno še zadnji kredit na njihovi klopi porabil trener Ernesto Valverde. Slovenski vratar je navduševal tudi v finalu, v katerem je Atletico čakal njegov mestni tekmec Real in prav mogoče je, da bi, če bi s soigralci zmagal, nagrado za najboljšega prejel tudi tokrat. Predvsem pa bi kot kapetan Atletica, kar je bil v odsotnosti poškodovanega Kokeja, v roke prijel prestižno lovoriko in jo kot prvi visoko dvignil v zrak.

Do zadnjega je blestel, potem pa ... Stara zgodba.

V Savdski Arabiji je, razen pri enajstmetrovkah, blestel in bil verjetno najboljši posameznik Atletica. Foto: Reuters Najprej je v prvem polčasu ustavil nevarne strele Casemira, Luke Modrića in Ferlanda Mendyja. Potem je tik pred koncem dela rednega dela igre obranil zelo nevaren poizkus Rodryga, še bolj spektakularno pa je bilo, kako je v 110. minuti ujel močan strel rezervista Reala Mariana Diaza. Ob tem je polovil še nekaj vse prej kot enostavnih žog in odlično opravil svoje delo.

Potem so sledile enajstmetrovke in … Stara zgodba. Streljali so Dani Carvajal, Rodrygo, Modrić in za konec še kapetan Reala Sergio Ramos, a Oblak nobenemu strelu ni bil niti blizu. Medtem je pri Atleticu Saul Niguez k žogi pristopil kot prvi, a zatresel vratnico. Strel Thomasa Parteyja je Oblakov predhodnik v vratih Atletica, ki je po obvoznici mimo Chelseaja prišel v Real, Belgijec Thibaut Courtois obranil in gol Angleža Kierana Trippierja, ki je kot edini nogometaš Atletica zadel, je bil zaman.

Oblak se je za tretjo oziroma četrto lovoriko v majici Atletica, če upoštevamo še španski superpokal 2014, pri katerem pa ni branil, obrisal pod nosom.

Finale španskega superpokala 2019/20:

Real Madrid : Atletico Madrid 4:1*po enajstmetrovkah (0:0, 0:0, 0:0)

Leta 2016: San Siro in spet Real Madrid

Oblaku je po večeru v Džedi spomin zagotovo ušel v leto 2016, ko je z Atleticom prav tako v finalu, ki pa je takrat štel še veliko več, in prav tako po enajstmetrovkah izgubil prav tako proti Realu.

Beseda seveda teče o finalu lige prvakov sezone 2015/16 na San Siru v Milanu, kjer je imel Oblak sijajno priložnost, da postane prvi slovenski nogometaš, ki bo osvojil naslov evropskega prvaka in ob tem zaigral na najpomembnejši klubski tekmi sezone.

Veselje Cristiana Ronalda po odločilni enajstmetrovki v finalu lige prvakov 2016. Foto: Reuters

Žal ni šlo, tudi takrat pa je bil pri vseh petih strelih Reala povsem nemočen. Streljali pa so Lucas Vazquez, Marcelo, Gareth Bale, spet Ramos in za konec Cristiano Ronaldo, čigar gol je Realu prinesel takrat 11. od 13. evropskih naslovov, ki jih je osvojil.

Prvega od treh v nizu, ki jih je na police Santiaga Bernabea pospravil Zinedine Zidane.

Finale lige prvakov 2015/16:

Real Madrid : Atletico Madrid 6:3*po enajstmetrovkah (1:1, 1:1, 1:0)

Leta 2014: Torino in Sevilla

Da bi bila nočna mora še hujša, je Oblak brez lovorike ostal tudi v tretjem finalu, katerega akter je bil, odločitev o zmagovalcu pa je padla po enajstmetrovkah. Zgodilo se je na štadionu Juventusa v Torinu leta 2014 v finalu lige Europa 2013/14.

Takole je odločilno enajstmetrovko za Sevillo leta 2014 v Torinu zabil Kevin Gameiro in slovenski vratar se je za lovoriko obrisal pod nosom. Foto: Reuters

Proti Sevilli je v rednem delu igre in tudi podaljških ohranil nedotaknjeno mrežo Benfice, s katero je v tisti sezoni osvojil tri lovorike, a ostal brez četrte, najpomembnejše.

Oblak ni obranil niti ene od štirih enajstmetrovk, ki so jih izvajali Andaluzijci (zadeli so Carlos Bacca, Stephane Mbia, Coke in Kevin Gameiro), naslova pa so se še drugič v nizu razveselili Španci, ki so bili v tem tekmovanju najboljši tudi sezono za tem.

Finale lige Europa 2013/14:

Sevilla : Benfica 4:2*po enajstmetrovkah (0:0, 0:0, 0:0)

Povzetek: 13 enajstmetrovk, niti ene ni obranil

Finala in enajstmetrovke so za Oblaka nesrečna zgodba.

Brez lovorik je ostal v vseh treh, ko se je o zmagovalcih odločalo na najbolj dramatičen možen način.

Poskušal je obraniti 13 enajstmetrovk, ustavil ni nobene.