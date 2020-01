Andraža Šporarja od posla življenja ločita še dva dneva

Danes so se številni portugalski mediji, ki so vedno dobro obveščeni o dogajanju v tamkajšnjem nogometu, predvsem glede tamkajšnje velike nogometne trojke, ki jo ob Portu in Benfici sestavlja tudi lizbonski Sporting, razpisali o tem, da je Andraž Šporar dobil zeleno luč Slovana in je tik pred podpisom donosne pogodbe z lizbonskim Sportingom.

O prestopu, ki sicer ne bo skočil v deseterico najdražjih v slovenskem nogometu, ampak se bo razvrstil tik za njo, smo se pozanimali pri nekaterih naših virih in dobili potrditev, da je rekorden posel za slovaško prvo ligo praktično dokončan. Toda dokler se ne bo zgodilo tisto najpomembnejše, podpis Šporarja na pogodbi s Sportingom, to ne bo dokončno. Zgodil pa se bo v sredo, ko bo napadalec Slovana Bratislave, ki je s svojim zdajšnjim klubom še vedno v Beleku v Turčiji, kjer se slovaški prvaki pripravljajo na nadaljevanje sezone, odpotoval v Lizbono in popoldne tam podpisal štiriinpolletno pogodbo v višini 1,5 milijona evrov na leto.

Odškodnina bo okrog sedem milijonov evrov, na račun Slovana pa ne bo takoj kapnila v celoti. Del odškodnine bodo Slovaki dobili pozneje, a kakorkoli jo že bodo dobili, lahko ugotovijo, da so s 25-letnim slovenskim napadalcem ustvarili najboljši posel v svoji zgodovini. Odškodnina, za katero bo odšel nekdanji kapetan Olimpije in zdajšnji slovenski reprezentant, bo namreč rekordna ne samo za Slovan, ampak celotno slovaško ligo.

Deset najdražjih prestopov slovenskih nogometašev:

Kdo? Kdaj? Iz? Kam? Za koliko? Kevin Kampl avgust 2017 Bayer Leverkusen (Nemčija) RB Leipzig (Nemčija) 20.000.000 evrov Jan Oblak julij 2014 Benfica Lizbona (Portugalska) Atletico Madrid (Španija) 16.000.000 evrov Samir Handanović julij 2012 Udinese (Italija) Inter Milano (Italija) 15.000.000 evrov Zlatko Zahović julij 1999 Porto (Portugalska) Olympiacos (Grčija) 13.500.000 evrov Kevin Kampl januar 2015 RB Salzburg (Avstrija) Borussia Dortmund (Nemčija) 12.000.000 evrov Kevin Kampl avgust 2015 Borussia Dortmund (Nemčija) Bayer Leverkusen (Nemčija) 11.000.000 evrov Josip Iličić julij 2013 Palermo (Italija) Fiorentina (Italija) 9.000.000 evrov Miha Mevlja avgust 2017 Rostov (Rusija) Zenit (Rusija) 8.000.000 evrov Zlatko Zahović julij 2000 Olympiacos (Grčija) Valencia (Španija) 8.000.000 evrov Robert Berić avgust 2015 Rapid Dunaj (Avstrija) Saint-Etienne (Francija) 7.500.000 evrov

Slovaki so sprva dvomili o njem

Posel je za slovaške prvake, ki so prepričljivo vodilni tudi po prvi polovici tamkajšnje prvenstvene sezone 2019/20, toliko boljši zaradi tega, ker so Šporarja v klub pred natanko dvema letoma pripeljali za več kot desetkrat manj, kot bodo zanj danes iztržili. Baslu, katerega član je bil takrat Ljubljančan, so odšteli 600 tisoč evrov. To je bil za tamkajšnje razmere kljub vsemu precej visok znesek za na Slovaškem do takrat neznanega napadalca, ki je v dveh letih pred tem za Basel in nemškega drugoligaša Arminio Bielefeld, kamor je bil posojen, zabil vsega tri gole.

Danes, 60 golov pozneje, Slovaki zadovoljno ugotavljajo, da so tisti januarski prestopni rok izpeljali posel, ki ga ne bodo pozabili kar tako. Šporar je v dveh letih s Slovaki postal državni in pokalni prvak, v prejšnji sezoni pa bil z naskokom najboljši strelec slovaškega prvenstva.

V tej sezoni je za Slovan in slovensko reprezentanco zabil že 21 golov. Foto: Reuters

Zadeval je v prvenstvu, v Evropi in tudi reprezentanci

V tej sezoni je v 26 nastopih v vseh tekmovanjih zabil 20 golov, od tega tudi pet v skupinskem delu lige Europa, z 12 goli je najboljši strelec slovaške lige, dva gola (enega v tej sezoni) pa je zabil tudi za Slovenijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.



Slovan zapušča na prvem mestu prvenstvene lestvice. Bratislavčani imajo pred najbližjim zasledovalcem kar deset točk prednosti.

Kam pa slovenski reprezentant prihaja? K Sportingu, ki je trenutno na četrtem mestu portugalskega prvenstva in ima za vodilno po petkovem porazu na derbiju Benfico kar 19 točk zaostanka. Iz enega pokala so Lizbončani že izpadli, v drugem, ligaškem, pa so v polfinalu. V igri so še vedno tudi v ligi Europa, v kateri jih na prvi stopnički izločilnih delov čaka turški Istanbul Basaksehir.