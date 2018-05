Prepih v hiši prvakov: v Olimpiji sledijo pretresi?

Mariboru se po tem, ko je Zlatko Zahović potrdil, da odhaja z mesta športnega direktorja, obeta zelo pestro poletje, a verjetno nič manj zanimivo ne bo niti pri Olimpiji, kar je bilo moč zaslediti že po nekaterih izjavah akterjev po nedeljskem velikem slavju v Domžalah.

Že dlje časa ni skrivnost, da je bilo, medtem ko je na igrišču moštvo na čelu s trenerjem in njegovim strokovnim štabom delovalo zelo enotno, v višjih nadstropjih novo okronanega slovenskega prvaka zelo pestro.

Kjer je dim, je tudi ogenj. In dima je bilo v Stožicah v zadnjih tednih, tudi mesecih veliko. Govorice o odhodu predsednika se pojavijo vsake toliko časa, informacij o takšnih in drugačnih pretresih pa nikoli ne manjka.

Sploh, odkar je v klub v nedefinirani vlogi zakorakal Sead Karaselimović, - Bosanec, ki je v Slovenijo prišel po neuspeli zgodbi v hrvaškem prvoligašu Istre iz Pulja - naj bi začeli odnosi pokati po šivih.

Igor Bišćan odhaja ne glede na vse?

Kaj bo z Igorjem Bišćanom? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na eni strani se je ustvaril pol zaupnikov predsednika Milana Mandarića, predvsem Karaselimović in Sebastjan Cimirotič, ki naj bi skušala v klub neuspešno pripeljati tudi novega hrvaškega trenerja Zvonimirja Solda (tudi to naj bi predstavljalo velik kamen spotike med obema strujama), na drugi pa med navijači zelo priljubljeni trener Olimpije Igor Bišćan, nogometaši, ki trdno stojijo za svojim trenerjem, in neuradni športni direktor Mladen Rudonja.

Šlo naj bi celo tako daleč, da naj bi se Bišćan, ki naj bi bil na nasprotnih bregovih predvsem s Cimerotićem, odločil, da po koncu sezone zagotovo odhaja iz Stožic ne glede na razplet prvenstvene dirke.

Takšna je naša informacija, ki smo jo po zmagoslavju v Domžalah pri Bišćanu tudi preverili.

"Ne, ni res. Imate netočne informacije," nam je odgovoril Hrvat. "Da," pa je odvrnil, ko smo ga vprašali, ali bo tudi v naslednji sezoni sedel na klopi Olimpije.

Toda že v ponedeljek, na tiskovni konferenci pred tekmo finala pokala proti Aluminiju, je dejal, da o svoji prihodnosti ne želi govoriti in da bo več jasnega po sredini tekmi.

Da njegov odhod iz kluba še zdaleč ni nemogoč, pa se da razbrati tudi iz besed, ki jih je na njegov račun takoj po tekmi v Domžalah povedal prvi mož kluba.

"Ne vem, bomo videli. O tem bomo govorili pozneje. Moramo narediti revizijo, potem pa bomo videli, kaj in kako," je Mandarić povedal o Bišćanovi prihodnosti in Hrvata, ki ima pogodbo z Olimpijo še za eno leto, seveda pohvalil za prvenstveno lovoriko.

Toda tudi ob tem je med vrsticami dal vedeti, da vse ni tako, kot bi si on želel. "Smo prvaki. Vsak predsednik bi moral biti s tem zadovoljen. So pa še nekateri drugi detajli, ki v tem primeru niso pomembni," je povedal 76-letni prvi mož Olimpije, ki je med drugim namignil tudi na to, da utegne iz kluba oditi on.

Bo po dveh naslovih državnega prvaka Milan Mandarić po treh letih zapustil Olimpijo? Foto: Vid Ponikvar

Bo namesto trenerja odšel Milan Mandarić?

"Nikoli nisem rekel, da bom ostal, ampak sem dejal le to, da bo Olimpija šla naprej z mano ali brez mene. Tri leta so se obrnila tako, kot so se morala. Če kdo prevzame klub, upam, da bo Olimpija še naprej uspešna," je povedal Mandarić in dal vedeti, da po treh sezonah morda odhaja in tokrat misli resno.

Kolikor smo uspeli izvedeti, išče kupca za Olimpijo, s potencialnimi investitorji pa naj bi se že resno pogovarjal. Če bodo pogovori uspešni, bo odšel. Če se to ne bo zgodilo, bo odšel Bišćan. On ali Mandarić, tako pravijo naši viri.

Če bo hrvaški trener res odšel, pa so v Stožicah po nekaterih informacijah njegovega naslednika našli v nekdanjem slovenskem selektorju in zelo uspešnem trenerju Domžal in Crvene zvezde, Slaviši Stojanoviću.

Ta govoric, da se dogovarja za prihod v Olimpijo, ni želel komentirati, tega, da ga povezujejo s prihodom v Stožice, pa je verjetno tako ali tako že vajen. Njegovo ime se v krogu kandidatov za vročo klop Olimpije zavrti vsakih nekaj mesecev …

Kakorkoli že, v Stožicah se obetajo vroči tedni. Če slučajno ne zaradi drugega, že zaradi igralskega kadra.

Šampionski ekipi se namreč obeta velika prevetritev. Zgodili se bodo številni prihodi in odhodi, a še pred tem bo verjetno treba rešiti vprašanja, ki se pojavljajo v nadstropju ali dveh višje od igrišča. Evropa pa bo na vrata potrkala zelo hitro …

