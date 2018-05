Zmaj(i) s hrapavim glasom, Bišćan napovedal spremembe

Veseljačenje zmajev v Domžalah se je po srečanju preselilo na ljubljanske ulice. Kapetan Branko Ilić je s hrapavim glasom na ponedeljkovi novinarski konferenci, posvečeni sredinemu finalu pokala Slovenije, dal vedeti, da je bilo praznovanje državne zvezdice prešerno.

Matic Vrbanec, Oliver Bogatinov, Igor Bišćan in Branko Ilić. Štirje pomembni členi sredinega pokalnega obračuna v Stožicah. Foto: Rok Plestenjak Priznal je, da so njegove glasilke plačale davek čezmernemu petju in navijanju. Glasen je bil že na domžalskem štadionu, nato pa si dal duška na Prešernovem trgu v središču Ljubljane. Kako bo šele, če Olimpija v sredo upraviči vlogo favorita in pred številnimi gledalci – prireditelj Nogometna zveza Slovenija (NZS) je potrdil, da je do ponedeljka opoldan našli imetnika že pet tisoč vstopnic – osvoji dvojno krono. ''Naredili bomo vse, da pokal ostane v Ljubljani,'' sporoča kapetan zmajev.

Bišćan opozarja na presenečenja v pokalu

V nedeljo zvečer je bilo veselo v središču Ljubljane. Foto: Sportida Njegov trener Igor Bišćan, ki bo o svoji prihodnosti pri Olimpiji več povedal po koncu sezone, je prepričan, da bodo njegovi varovanci našli dovolj energije in moči za še en velik izziv. Sezono želijo končati z dvojno krono. ''To bo že četrta tekma v nizu, v nedeljo pa smo malce podaljšali proslavljanje naslova. Vseeno sem prepričan, da nam je ostalo dovolj moči. Ekipa bo deležna tudi nekaterih sprememb. Vsaj dveh ali treh v začetni postavi. Imam to srečo, da imamo dolgo klop in si to lahko privoščim,'' je 40-letni Zagrebčan, ki je v nedeljo osvojil že drugi zaporedni naslov (v prejšnji sezoni je bil najboljši z Rudešem v drugi hrvaški ligi), napovedal nekoliko spremenjeno enajsterico od tiste v Domžalah.

Nekdanji hrvaški reprezentant se zaveda, da lahko v sredo popelje Olimpijo do uspeha, kot ga v moderni klubski preobleki še dosegla. To je dvojna krona. ''Lahko dosežemo nekaj, kar se v našem klubu že dolgo ni zgodilo. Smo favoriti, tega se zavedamo, na štadionu bo veliko navijačev, ki pričakujejo našo zmago. Je pa to vendarle pokal, kjer so se dogajala že večja presenečenja od tega, da bi nas Aluminij premagal,'' je previden Zagrebčan, ki želi zgodbo v tej sezoni končati z dvojnim razlogom za srečo, še eno lovoriko. Po sredi bo kaj več spregovoril o tem, ali bo ostal trener Olimpije tudi v prihodnji sezoni.

Bogatinovu dviguje optimizem matematično zaporedje

Kapetana finalistov pokala Slovenije. Foto: Rok Plestenjak Če bodo nogometaši Olimpije v sredo favoriti, pa bodo Kidričani pripotovali v Ljubljano z miselnostjo, da ne morejo ničesar izgubiti. Vse drugo kot poraz bi bilo veliko presenečenje, ki bi odmevalo po Sloveniji. Tudi zaradi tega, ker je Aluminij v tej sezoni izgubil vse dvoboje proti Ljubljančanom. Dvakrat tudi pod vodstvom Oliverja Bogatinova, ki pa ga vseeno spravlja v boljšo voljo spoznanje, da se je drugi poraz razlikoval od prvega.

''Olimpija si zasluži spoštovanje. Spomladi smo v Ljubljani izgubili s štirimi zadetki razlike (1:5), nato pa v Kidričevem z dvema (0:2),'' je pojasnil Gorenjec, ki si je ustvaril družinski dom na Primorskem. Po -4 in -2 je namignil, da bi po matematičnem zaporedju lahko sledila ničla. To pa bi pomenilo, da bi se v sredo v Stožicah igral podaljšek. ''Verjamemo v pozitiven rezultat,'' je optimist trener Aluminija, ki bo iskal pot do prve lovorike v zgodovini kluba.

"Finale pokala bo popolnoma drugačna zgodba kot prvenstvene tekme. Možnosti so 50:50. Smo motivirani, zato se nadejamo dobrega rezultata," pred sklepnim dejanjem pokalnega tekmovanja razmišlja kapetan Aluminija Matic Vrbanec, ki bi v primeru, če bi Štajerci presenetili Olimpijo, tudi dvignil pokal v zrak.