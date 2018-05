Takole Ljubljana slavi svoje prvake #foto

Takoj po koncu dramatične tekme v Domžalah so navijači Olimpije, ki so pred tem stali ob igrišču in s tem poskrbeli, da je sodnik Damir Skomina za nekaj minut prekinil tekmo, nogometaše obkolili na igrišču. Slavje je trajalo kar nekaj časa, navijači so prepevali, prižigali bakle in se veselili tako zelo, da so nogometaši za pot do garderob potrebovali kar nekaj časa.

Tam je bilo zelo pestro. Ni manjkalo nasmejanih obrazov, seveda so nogometaši in strokovno vodstvo na čelu z Igorjem Bišćanom, kot se spodobi, tudi nazdravili. Iz garderob so prihajali še dolgo po tem, ko se je na semaforju štadiona v Domžalah ustavila ura, na njej pa rezultat 1:1, ki je poskrbel za veliko slavje Ljubljančanov.

Nekje dve uri po zadnjem sodnikovem žvižgu so se v spremstvu nekaterih navijačev, ki so vztrajali dovolj časa, usedli na avtobus in se odpravili proti Ljubljani. Tam so v enem izmed gostinskih lokalov povečerjali, nato pa se odpravili proti središču mesta, kjer jih je pričakala široka množica veselih navijačev, s katerimi se bodo pozabavali in naslov verjetno slavili pozno v noč.

Prehudo in preveliko slavje pa to ne bo smelo biti. Že v ponedeljek se bodo namreč morali začeti pripravljati na nov vrhunec sezone. Sredin finale pokala v Stožicah, kjer bodo lahko proslavili dvojno krono. To bo šele veselo, če jim uspe …

Slavje nogometašev in navijačev Olimpije v Ljubljani:

Foto: Sportida

