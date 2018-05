Zmagovalec Bišćan je hvalil fante, ti pa so ga malo za tem napadli

"Čestitati moram vsem v klubu. Vsi smo dali vse od sebe in se maksimalno trudili, da nam je uspelo. Za nami je zahtevna tekma, imeli smo tudi nekaj sreče, a zdaj smo prvaki. Izziv, ki je bil pred nami, smo opravili. Težko z nekaj besedami opišem celo sezono, a najprej bi rad čestital fantom, ki so bili pravi borci. V vsakem trenutku so dali vse od sebe, trpeli in se trudili, da bi uspešno prišli do konca. Res neverjetni fantje. V čast mi je, da delam z njimi," je bil po tekmi zadovoljen Igor Bišćan.

Takrat je bil še suh, nekaj trenutkov pozneje je bilo drugače. Nogometaši so namreč prišli v konferenčno sobo in ga zalili s šampanjcem, potem pa zapeli navijaško pesem in za nekaj časa prekinili druženje z novinarji. Potem je nadaljeval v svojem slogu in dodal, da naloga še ni zaključena. "Danes se bomo malce poveselili, potem pa nas čaka sreda in še ena priložnost za lovoriko. Naredili bomo vse, da nam uspe," je dejal hrvaški trener, ki ga nadvse obožujejo tudi navijači, in seveda mislil na finale pokala proti Aluminiju, v katerem bodo Ljubljančani že čez tri dni lovili dvojno krono.

Rok Kronaveter: Bil sem prepričan, da bom zadel

Tokratno prvenstveno lovoriko je Olimpiji, tako kot pred dvema letoma z golom v Velenju, prinesel Rok Kronaveter. "Bil sem miren in prepričan, da bom zadel. Čakal sem nasprotnikovega vratarja, da naredi prvo potezo. Potem sem streljal v drugi kot in rutinirano zadel," je po tekmi govoril Mariborčan, ki je v 81. minuti z enajstih metrov hladnokrvno zadel za končnih 1:1.

Rok Kronaveter je bil, podobno kot leta 2016, velik junak Ljubljančanov. Foto: Vid Ponikvar

"Lepo je biti spet prvak. Boljšega občutka ni," je nadaljeval. "Zdaj nas čaka še finale pokala, v katerem bomo naredili vse, da zmagamo. Potem bomo videli, kaj in kako naprej. Upamo seveda, da se bomo čim prej sestavili in bili konkurenčni tudi v Evropi," je še dejal nogometaš, ki je v zadnjih tednih igral v sijajni formi, in seveda mislil na to, da se pri Olimpiji, ki poleti v zadnjem času vseskozi dodobra prevetri igralski kader, v naslednjih dneh spet obeta kar nekaj odhodov.

Aris Zarifović: Ne sme se nam ponoviti stara napaka

Podobno so za njim govorili tudi preostali nogometaši Olimpije. "Fenomenalno. Poglejte, koliko ljudi je prišlo na tekmo. Pol ure sem potreboval, da sem se sploh prebil do garderobe," je bil po tekmi vesel Aris Zarifović.

Aris Zarifović pravi, da nedeljskega popoldneva v Domžalah ne bo pozabil nikoli. Foto: Vid Ponikvar

"Nikoli si nisem mislil, da bo, po tem ko smo imeli že sedem točk prednosti, odločal zadnji krog, a na koncu je bilo tako. Toda najbolj pomembno je, da smo prvaki. Resda je bilo napeto, a nam je uspelo. Ko je imel Kronaveter na voljo enajstmetrovko, sem molil, da bi zadel. Ko mu je uspelo, pa sem vedel, da nam enostavno ne more spodleteti," je bil vesel Primorec v vrstah Ljubljančanov, ki je bil pozimi blizu odhoda, a je nato pred dvema mesecema navijače razveselil s podpisom nove pogodbe. "Ravnal sem pravilno. Tega zmagoslavja ne bom pozabil nikoli," je dodal branilec.

"Zapušča nas kar nekaj igralcev. Upam, da se bomo čim prej sestavili. Ne smejo se nam ponavljati napake, ki se nam dogajajo vsako leto, ko zamenjamo pol ekipe. Čim prej se moramo pripraviti za nove, evropske izzive," si je čim boljšega poletnega kadrovanja zaželel tudi on.

Branko Ilić: To je krona moje kariere

"Bilo je težko, tako kot je bila težka celotna sezona. Ko smo prejeli gol, sem se ustrašil, da nam ne bo uspelo, a nam k sreči je. Res nismo želeli v zadnji tekmi pokvariti vse dobro, kar smo naredili v tej sezoni. Borili smo se kot levi in bili za to na koncu nagrajeni," je povedal kapetan Olimpije Branko Ilić, ki je tokrat sicer obsedel na klopi.

Branko Ilić je po Srbiji in Kazahstanu naslov prvaka osvojil še v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

"Težko je bilo, veliko težje na igrišču. Ko je bil izid 0:0, sem se pripravljal na vstop, potem pa smo prejeli gol. Zadnje minute so bile res živčne, a najbolj pomembno je, da smo prvaki. Bil sem že prvak Srbije s Partizanom in prvak Kazahstana z Astano, a s tem naslovom se ne more primerjati prav nič. To bo moj najlepši spomin za vse čase. Olimpija je moj klub, pri njej sem naredil prve nogometne korake," je povedal dolgoletni slovenski reprezentant, ki je v Stožice prišel pred letom in pol.

"Vrnil sem se, da bi osvojil naslov. Prve pol leta je bilo res težko, a v nobenem trenutku prihoda v Olimpijo nisem obžaloval. Nikoli se ne ve, a pri Olimpiji želim ostati. Resda sem že v letih, toda mislim, da lahko še pomagam," je nadaljeval branilec, ki šteje 35 let, pogodbo pa ima do leta 2019.

"Mislim, da se pri Olimpiji pogosto preveč obremenjujemo s stvarmi, ki se ne tičejo nogometašev, morali bi se ukvarjati samo z delom na igrišču. Če bo tako, nam bo lažje. Je pa res, da je Evropa blizu. Premor ne bo dolg. Upam, da bo uprava sestavila čim boljšo ekipo in se bomo zbrali čim prej. Pomembno pa je, da se ne gleda samo na kakovost nogometašev, ampak tudi na njihov značaj," je za konec še povedal eden izmed tistih, katerih značaj zagotovo ni sporen. Marljivi in vedno tihi nogometaš, ki kljub temu, da je na svoji športni poti naredil ogromno, nikoli ne sili v ospredje.