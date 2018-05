(Ne)zaželeni Mariborčan, ki je spet osrečil Ljubljančane

Rok Kronaveter, ki so ga navijači Olimpije nedolgo nazaj podili iz Ljubljane, je še drugič prinesel naslov prvaka. Stare zamere so pozabljene. Krona, kot kličejo tega 31-letnega Mariborčana, je spet postal "žabar".

Najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije 2015/16, ko je Olimpiji prinesel njen prvi naslov, je bil še ne dolgo nazaj na udaru navijačev, ki so od klubskega vodstva zahtevali, da odide iz kluba. Ni odšel, je pa medtem izgubil status prvega zvezdnika Ljubljančanov in izpadel iz reprezentance. Potem je prišel zaključek sezone 2017/18. Najprej je bil najboljši posameznik zmage na derbiju v Mariboru, kjer je tudi zadel, potem je zabil dva gola za zmago nad Krškim v predzadnjem krogu in zdaj v zadnjem zabil enajstmetrovko, ki je Olimpiji prinesla nov naslov in spet je postal Krona žabar.

Leta 2015 ste zabili odločilni gol za veliko veselje ob prvem prvenstvenem naslovu po 21 letih čakanja v Velenju, zdaj ste Olimpiji lovoriko prinesli še v Domžalah.

Dobro, res sem zadel in res je, da sem v zadnjih treh tekmah igral dobro in bil strelsko razpoložen, a ekipa je tista, ki nam je prinesla naslov. Kot celota smo poskrbeli za dobro sezono. Danes nismo odigrali najboljše tekme, a najbolj pomembno je bilo, da smo izpolnili cilj in se zdaj veselimo. Potem pa se moramo spočiti in poskrbeti, da se v sredo še enkrat veselimo.

Verjetno enajstmetrovka, ki ste jo izvajali v 81. minuti, ni bila ravno najlažja? Sploh zato, ker jih je Olimpija v zadnjem času nekaj zapravila.

Res je, tudi jaz sem zgrešil proti Gorici, a sem bil tokrat povsem miren in prepričan, da bom zadel. Čakal sem na vratarja, da naredi prvo potezo, potem sem streljal v drugo stran in rutinirano zadel.

Kako to, da je Olimpija tokrat igrala slabo?

Ne vem, res nismo igrali dobro. Domžale so imele več žogo v svoji posesti, čeprav je res, da Domžalčani niso imeli prav veliko priložnosti, nekaj pa smo jih imeli tudi mi, a to zdaj ni važno. Pomembno je predvsem, da smo osvojili točko, pa čeprav nismo igrali najbolje. To bo šlo v pozabo. Spominjali se bomo le naslova in veselja z našimi navijači.

Z njimi ste bili pred časom sprti, so zdaj nesporazumi zglajeni?

Moj odnos z našimi navijači je normalen, povsem okej. Kaj več pa o tem ne bi govoril.

Navijači (in navijačice) Olimpije so ga spet vzeli za svojega. Foto: Vid Ponikvar

Pri navijačih Maribora ste kot Mariborčan v dresu največjega tekmeca prav tako na udaru. Ste imeli zaradi tega kdaj težave?

Ne, nobenih problemov ni bilo. Jasno je, da ti včasih žvižgajo, a to je normalno. To spada k nogometu. Sicer pa imam z njimi povsem normalen odnos.

Pa z Igorjem Bišćanom? Kar nekaj je tekem, na katerih ste na igrišče vstopali s klopi.

Tudi z njim imam povsem normalen odnos. On je v veliki meri zaslužen, da nam je uspelo. Po dolgem času imamo trenerja, ki je zdržal celo sezono, to pove vse. Imava super odnos, pod njegovim vodstvom na treningih zelo dobro delamo. Zelo smo napredovali. Osvojil je naslov, zdaj ima priložnost, da pride do dvojne krone. O njem lahko govorim samo najboljše.

Boste tudi v naslednji sezoni nogometaš Olimpije?

Težko je že govoriti o tem, a pogodbo imam še za eno leto. Za zdaj o tem ne razmišljam. Ko so iz dneva v dan na sporedu pomembne tekme in se boriš za lovorike, na to ne moreš misliti. Zdaj sem osredotočen le na sredo in na to, da se spočijemo do tekme z Aluminijem in osvojimo še eno lovoriko. Potem pa bomo videli, kako naprej.

Takole je Mariborčana, ki mu je spet prinesel naslov, poljubil predsednik Olimpije Milan Mandarić. Foto: Vid Ponikvar

Za pokal je ostalo dovolj motiva, slavje po prvenstvenem naslovu ne bo preveliko?

Jasno je, da si želimo zmagati. Malce bomo proslavili, kot se ob prvenstvenem naslovu spodobi, saj smo celo sezono garali. Potem sledi regeneracija in tekma z Aluminijem, na kateri bomo dali vse od sebe.

Zanimivo, ravno danes se je zbrala tudi slovenska reprezentanca. Ne dolgo nazaj ste bili dokaj zasidrani v njej, zdaj vas ni več zraven. Novi selektor Tomaž Kavčič vas ne vidi v njej. Ste zaradi tega razočarani?

Ne, kje pa. To je selektorjeva odločitev. Seveda bi bil vesel, če bi bil zraven, a reprezentanca se je pomladila in očitno v njej ni več prostora zame. Nikoli ne reci nikoli, morda kdaj še zaigram za Slovenijo, a tudi če se to ne bo zgodilo, na selektorja nisem in ne morem biti jezen.

Preberite še: