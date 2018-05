Po Zlatku Zahoviću odhaja še Milan Mandarić?

Olimpijo poleti čaka veliko sprememb. Igralskih zagotovo, saj pogodba poteče številnim nosilcem igre, ki so poskrbeli, da so se Ljubljančani včeraj veselili nove prvenstvene lovorike, kakšega od vidnejših nogometašev pa bodo zagotovo tudi prodali.

Toda še veliko bolj kot to navijače verjetno zanima, ali se bodo spremembe zgodile tudi kje drugje. Veliko vprašanje je, ali bo svojo pot na ljubljanski klopi nadaljeval trener Igor Bišćan, vse več pa je spet namigovanj, da utegne oditi tudi prvi mož na novo okronanega slovenskega prvaka.

Komu od igralcev poteče pogodba?

Po koncu sezone pogodbe potečejo kar nekaj nosilcem igre Olimpije, ki so dali velik pečat naslovu prvaka. To so Ricardo Alves, Jason Davidson, Dario Čanađija in Mitch Apau, če naštejemo samo najpomembnejše Bišćanove nogometaše, brez pogodb pa bosta kmalu ostala tudi Leon Benko in Rok Vodišek, ki je na poti v Italijo. Obetavni vratar naj bi bil že dogovorjen za sodelovanje z italijanskim prvoligašem Genoo, a tega po tekmi v Domžalah ni hotel komentirati.

Nikoli ni rekel, da bo ostal

Se Milan Mandarić poslavlja? Foto: Vid Ponikvar "Nikoli nisem rekel, da bom ostal, ampak sem dejal le to, da bo Olimpija šla naprej z mano ali brez mene. Tri leta so se obrnila tako, kot so se morala. Če kdo prevzame klub, upam, da bo Olimpija še naprej uspešna," je včeraj dejal Milan Mandarić in s temi besedami sprožil nov val ugibanj. Kako se bo razpletlo, bomo verjetno videli že kmalu. Olimpijo, ki bo sezono sklenila s sredinim finalom pokala v Stožicah, namreč že kmalu čaka začetek priprav na novo, evropsko sezono.

Zelo kmalu bomo ugotovili tudi, kako bodo v Ljubljani, ne glede na razplet v vrhu kluba, kadrovali. "Nekateri bodo odšli, drugi bodo prišli. Poskušali se bomo ojačati," je še povedal predsednik Olimpije in dal vedeti, da je z mislimi kljub vsemu še vedno v Ljubljani. "Zdaj nas čakajo priprave za Evropo. Verjamemo, da lahko tudi tam naredimo korak naprej," je nadaljeval.

"Še prej pa nas čaka finale pokala. Bilo bi fantastično, tako za nas kot za navijače, če bi osvojili dve lovoriki," je opazko o sredini zadnji tekmi sezone, ko bodo v Stožicah gostovali nogometaši Aluminija, navrgel Mandarić. Med tekmo proti Domžalam, ko so bili 14 minut prvaki Mariborčani, bi ga skoraj izdalo srce.

Tekma v Domžalah ni bila dobra za njegovo srce

"Tole ni bilo dobro za moje zdravje. Ko smo prejeli gol, sem se spraševal, ali je mogoče, da v enem trenutku zapravimo vse dobro, kar smo naredili v tej sezoni. To je bila drama, ki je ne bi znal sestaviti niti najboljši filmski ustvarjalci. Bilo je slabo za moje srce, a na koncu je pomembno le to, da smo zdaj nasmejani," je, moker od šampanjca ob slavju z nogometaši in navijači, govoril 79-letni gospod.

Takole je predsednik Olimpije ob slavju v Domžalah poljubil junaka Roka Kronavetra. Foto: Vid Ponikvar

"Škoda, da sezone nismo končali že prej, glede na prednost, ki smo jo imeli. Stvari smo vzeli malce preveč z levo roko in igrali predvsem zaradi tega, da ne izgubimo. Potem smo zakuhali, kar smo, in bilo je dramatično. Ko je tako, potrebuješ tudi nekaj sreče, saj gre lahko hitro narobe, a k sreči se je razpletlo tako, kot smo si želeli," je še dejal Mandarić, ki mu je drugi naslov slovenskega prvaka od leta 2015, ko je prišel v klub, spet prinesel Rok Kronaveter.

Mar bo zaradi tega deležen kakšne posebne premije, smo ob tem vprašali bogatega predsednika. "Igralci so največjo premijo dobili s tem pokalom, ki ga zdaj nosijo po rokah. Seveda pa za vsak trud in uspeh sledijo premije. Ne izključujem tega, da bodo morda kaj dobili," je še povedal Mandarić.

