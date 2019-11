Matjaž Kek bi koga od reprezentantov najraje nagnal s treninga, ampak ...

"Možnosti za evropsko prvenstvo sicer še imamo, a so le teoretične," je to, kar ponavljamo že nekaj časa, a se skorajda zagotovo ne bo zgodilo – da bi visokoleteča Avstrija v zadnjih dveh tekmah izgubila proti najslabšima reprezentancama v skupini Severni Makedoniji in Latviji, Slovenija pa proti Latviji in Poljski osvojila vseh šest točk -, ponovil tudi Matjaž Kek.

"Kljub temu pa je jasno, da je ta tekma za nas zelo pomembna. Dala nam bo veliko odgovorov. Hočem videti karakter, o katerem veliko govorimo. To je tekma, ki šteje za točke, za položaj na lestvici in za pogled naprej," je še povedal selektor slovenske reprezentance, v kateri v prihodnosti ni mogoče pričakovati veliko sprememb.

Za selektorja Matjaža Keka je tekma proti Latviji zelo pomembna, čeprav ne prinaša veliko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gledal je stare fotografije in videl, kaj Sloveniji manjka

"Ne, saj v naši ekipi razen enega, dveh ni nogometašev, ki bi bili tako stari, da bi lahko razmišljali o koncu reprezentančne kariere. Praktično vsi so v najboljših letih. Pred vsemi je še vsaj en ciklus, tudi dva. Mislim, da lahko postorimo marsikaj, a bo treba pokazati več. Zadnjič sem na sprejemu, ki so nam ga ob obletnici velikih uspehov pripravili na Nogometni zvezi Slovenije, gledal fotografije in videl prizore, ki sem jih videl tudi septembra, ko smo premagali Poljsko in Izrael. Predvsem na tekmi proti Izraelu sem videl to, da so fantje staknili glavo, ko jim je bilo vseeno, kako bodo videti, ampak so šli na glavo. Ko je bila odgovornost večja, pa so pokleknili," se je v oktober, ki je prinesel poraza v Makedoniji in še doma proti Avstriji, še enkrat zazrl Kek.

"Od začetka kvalifikacij s temi fanti nisem imel nobenih težav. Morda jih celo pogrešam. Absolutno nobene težave nisem imel. Morda bi si včasih celo želel, da bi koga nagnal s treninga, da bi koga malce vrgel iz tira in vse skupaj malce zbudil, a ne morem. Vse je tako, kot bi moralo biti. Morda je kdaj treba koga po 10, 15 minutah, ko pride malce z levo nogo na trening, opomniti, to je pa tudi vse. Naša težava je predvsem to, da preveč nihamo. Od super tekme proti Poljski pa potem do slabe proti Izraelu in oktobra. Za nekaj velikega potrebuješ gotovost. Potrebuješ nekaj, kar te drži skozi vse kvalifikacije. Ne sme biti nihanj med tekmami, predvsem pa ne od tekme do tekme," se je razgovoril Mariborčan, ki se je pred enim letom vrnil na slovensko klop.

Selektor v družbi prvega zvezdnika slovenskega nogometa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jan Oblak: Smo v položaju, ki smo si ga zaslužili

"Škoda je, da se nam je oktobra zgodilo, kar se nam je, ampak tako je. Nismo naredili tistega, kar bi morali. Smo v položaju, ki smo si ga, glede na igro, verjetno tudi zaslužili," je selektorja dopolnil Jan Oblak, ki je na novinarski konferenci sedel ob njem. "Ta akcija je pomembna, da stopimo skupaj in vidimo, kako naprej. Verjamem, da bo vsak dal vse od sebe, saj je vsak zelo ponosen na igranje za reprezentanco in bo na igrišču pokazal, da je sposoben več," je še povedal prvi zvezdnik slovenskega nogometa.

"Prav zagotovo nobenemu ni vseeno. Dobro je, ker imamo zdaj veliko več časa za pripravo, kot smo ga imeli na zadnjih akcijah, ko je bilo časa res malo. Čas, ki ga preživimo v reprezentanci, moramo izkoristiti, kot se le da. Na vsakem treningu moraš narediti vse, da izboljšaš stvari, ki jih želiš popraviti," je še povedal Oblak, ki je dan pred tekmo, kot je to zdaj že v navadi, sploh prvič stopil pred sedmo silo, kar je tudi znak, da bo najverjetneje spet nosil kapetanski trak, tako kot ga je na treh od zadnjih štirih tekem, ki jih je odigrala Slovenija.

Jan Oblak bo tudi proti Latviji najverjetneje nosil kapetanski trak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ne gre pričakovati veliko sprememb

To je seveda povezano predvsem s tem, ali bo od prve minute igral siceršnji kapetan Bojan Jokić, ki je imel v zadnjem času težave s poškodbo, a je zdaj zdrav in pripravljen na igro od prve minute. Če se bo to zgodilo, bo edini od Kekovih bojevnikov, ki so igrali pomembno vlogo v času zadnjih velikih reprezentančnih uspehov leta 2010, vpisal jubilejni 100. nastop, a o tem selektor ni želel govoriti.

Po naših informacijah bo Jokić tekmo najverjetneje začel na klopi, prav tako pa lahko pričakujemo podobno reprezentanco, kot smo jo spremljali na zadnjih tekmah. Kek naj bi ob levem boku, ki ga bo najverjetneje kljub vsemu zadržal Jure Balkovec, razmišljal predvsem na sredini igrišča. Tam bi lahko Reneja Krhina zamenjal Amedej Vetrih, o katerem je selektor govoril tudi tokrat in dejal, da resno računa nanj, a ob tem dodal tudi to, da ima novinec med njegovimi izbranci težave s poškodbo. Druga sprememba, ki bi se lahko zgodila, je na krilnem položaju, kjer bi lahko Romana Bezjaka, ki je bil reprezentanci priključen naknadno, zamenjal Miha Zajc ali pa kdo drug. Bomo videli jutri zvečer kakšno uro pred začetkom tekme, ki se bo začela ob 18. uri.

Najverjetnejša postava Slovenije:

Oblak; Balkovec, Mevlja, Struna, Stojanović; Iličić, Zajc, Kurtić, Krhin, Verbić; Šporar.

Prispevek iz oddaje Planet 18 (Damjan Medica):