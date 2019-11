Hvala, generacije, da ste združile Slovenijo #video

Nogometna zveza Slovenije se je na slovesnem dogodku "Hvala, generacije" poklonila zasedbama, ki sta pred 20 oziroma 10 leti pisali zgodovino slovenskega nogometa z zlatimi črkami. ''S takšnim uspehom smo združili navijače in Slovenijo,'' je na doseženo ponosen Milivoje Novaković, eden od številnih zvezdnikov, ki so prejeli priznanje krovne zveze in z veseljem pokramljali z nekdanjimi soigralci.

Danes mineva ravno 18 let od nepozabnega zadetka Mladena Rudonje, ki je Slovenijo popeljal na prvo svetovno prvenstvo, pa tudi deset let od zadetka Nejca Pečnika, s katerim je osrečil Slovenijo v Moskvi.

⌛ Gol, ki je pomenil upanje.



Na današnji dan pred desetimi leti. #SrceBije 🇸🇮 #TBT pic.twitter.com/KaB8pEUX14 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 14, 2019

Dan pred tem se je opevala 20-letnica senzacionalnega zadetka s skoraj sredine igrišče, s katerim je Milenko Ačimović razjezil Ukrajince, konec tedna bo minilo okroglih 20 let od velikega remija v Kijevu, v ponedeljek pa bo 10-letnico praznovalo nepozabno slavje v Ljudskem vrtu po zmagi nad Rusijo (1:0). Vse to je bilo doseženo novembra, ki se je tako v srca slovenskih navijačev zasidral kot najbolj čustven nogometni mesec.

Bilo je kar nekaj smeha na njihov račun

Spomini so čudoviti, na domiselni prireditvi, ki je nastala pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), pa se je trlo nekdanjih zvezdnikov, brez katerih bi se Slovenija pod nosom obrisala za tako odmevne dosežke.

''To je eden od večjih trenutkov ne le v karieri, temveč tudi v življenju. Ko smo se po toliko letih videli, je bilo kar nekaj smeha na naš račun. Kakšni so bili pogoji, kako smo bili videti, kakšne so bile naše pričeske. Zagotovo smo se v teh 20 letih spremenili,'' je v smehu dejal Mladen Dabanović, nekdanji vratar zlate Katančeve generacije, danes pa zaslužen za kakovostno delo s pomladkom Aluminija.

''Res smo verjeli, res smo garali, res smo si želeli prebiti ta led, tako da, moj gol je bil nekaj posebnega, se pa za delom, potrebnim za ta gol, skriva vsa ekipa,'' je zadetek, o katerem je poročal ves svet, še enkrat več v teh dneh podoživljal Milenko Ačimović. V sredo, ko se je po dolgem času družil z nekdanjimi sotrpini, je praznoval okroglo 20. obletnico.

Status nogometa v Sloveniji boljši kot leta 2000

Spektakularen zadetek Milenka Ačimovića, po katerem se je komentator Eurosporta spomnil na Davida Beckhama, je v sredo praznoval okroglih 20 let. Foto: Reuters ''Mi smo v to verjeli. Težko vam razlagam, kaj se je dogajalo v zakulisje, ampak mi smo v to verjeli. Verjeli smo v to, da Ukrajina nima možnosti. Da gremo naprej. V naših glavah je bila samo zmaga, končni cilj,'' se je izjemnega dosežka v Kijevu spominjal Zlatko Zahović, najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov, zdaj pa že dobro desetletje uspešen športni direktor NK Maribor.

''Danes je status nogometa veliko boljši, kot je bil pred letom 2000. To je največja poanta našega takratnega uspeha takrat,'' je poudaril legendarni napadalec Sašo Udovič, ki danes skrbi za kadrovske rešitve v vrstah drugoligaškega kluba Krka.

Danes "praznuje" Mladen Rudonja. Njegov zadetek iz Bukarešte, ki je spravil na noge vso Slovenijo, je postal polnoleten. Čez dve leti se ponuja priložnost, da NZS primerno počasti tudi ta trenutek.

Turbo Rudija žal ni bilo na obveznosti, manjkal je tudi strelec zlatega zadetka v zasneženem Kijevu Miran Pavlin. Bil je v tujini, podobno velja za Zlatka Dedića, strelca nepozabnega zadetka leta 2009 proti Rusiji, ki je želel priti na slovesni dogodek, a ga je zaustavila mati narava.

Zlatko Dedić je pred 10 leti zatresel rusko mrežo in popeljal Slovenijo na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar

Močno sneženje mu je onemogočilo pravočasen prihod iz Tirolske, medtem ko se je selektor zlate generacije Srečko Katanec pripravljal na sosedski derbi med Irakom in Iranom, ki ga je nato v četrtek dobil z 2:1 in navdušil iraške navijače.

Prijateljstvo, ki traja še danes

Slovenija je na SP 2010 vknjižila zgodovinsko zmago nad Alžirijo. Foto: Vid Ponikvar Službene obveznosti, priprave pri italijanskih klubih, so botrovale odsotnosti treh pomembnih členov Kekove južnoafriške zasedbe. Zaradi njih so manjkali Samir Handanović, Valter Birsa in Boštjan Cesar, so pa iz Kopra, kjer se aktualna reprezentanca pripravlja na sobotno kvalifikacijsko tekmo za EP 2020 proti Latviji, skupaj s selektorjem Matjažem Kekom prispeli trije junaki, ki so bili tudi del SP 2010. Aktualni kapetan Bojan Jokić, ki bi lahko v soboto zaigral stotič v državnem dresu, Tim Matavž in Rene Krhin.

''Najbolj mi je ostalo v spominu prijateljstvo, ki še danes traja med vsemi nami. Tako je tudi prav,'' je zaupal branilec Matej Mavrič Rožič, ki sodeluje z Gorico, nekdanje soigralce pa je prek družbenega omrežja povezal v skupino, tako da prihodnjo pomlad načrtujejo novo druženje in obujanje spominov.

Razmišljanje Milivoja Novakovića ob 10-letnici preboja na SP 2010:

''S takšnim uspehom smo mi kot tudi zlata generacija združili navijače in Slovenijo. Upamo, da za nami pride še kakšna taka generacija,'' je dodal Milivoje Novaković, najboljši strelec južnoafriške zasedbe, ki znova tesno sodeluje s člansko ekipo.