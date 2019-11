Slaviša Stojanović potarnal, da je v Latviji zelo turbulentno

"Pred mano je zelo posebna tekma. Predvsem zaradi tega, ker se bomo pomerili proti odlični reprezentanci. Potem tudi zaradi tega, ker bom igral proti velikemu številu nogometašev, s katerimi sem v preteklosti sodeloval. Nekaterim od njih sem tudi jaz pomagal, da so zdaj tukaj, kjer so. Potem pa seveda tudi zaradi tega, ker igramo v Stožicah, v Ljubljani, od koder prihajam," je na novinarski tekmi večer pred tekmo s Slovenijo povedal Slaviša Stojanović, ki je selektor Latvije postal pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, a do zdaj v njih ni osvojil niti samcate točke. Osem tekem in osem porazov, to je za zdaj njegov izkupiček v vlogi latvijskega selektorja.

Za Slavišo Stojanovićem je zelo turbulentno leto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gleda predvsem na prihodnost

"Ko sem prišel, sem podpisal triletno pogodbo z željo, da gledamo na prihodnost. Za nami je sicer zelo turbulentno obdobje, dogajalo se je marsikaj. Odšel je tudi predsednik zveze, ki me je pripeljal, ampak sam gledam na prihodnost. Če bi mi ponudili samo enoletno pogodbo, je ne bi sprejel. Delamo za prihodnost, v ekipi imamo trenutno zelo mlade fante, ki še nabirajo izkušnje. Velika večina jih igra v latvijski ligi, v kateri je veliko število tujcev, zato marsikdo od njih ne igra. Po novem pravilu bo lahko v latvijskem prvenstvu celo osem tujcev, tako da bo še težje, ampak moramo delati s tem, kar imamo," je potarnal Ljubljančan, ki se je najbolj proslavil na klopi Domžal, s katerimi je osvojil dva naslova slovenskega prvaka, odlično pa se je znašel tudi pri Crveni zvezdi, s katero je osvojil naslov srbskega prvaka.

"Za nami je težko obdobje. Začeli smo katastrofalno, zdaj pa je že bolje. Predvsem v Varšavi proti Poljski, kjer smo izgubili z 0:2, smo pokazali veliko. Tudi na zadnjih dveh tekmah smo naredili premik naprej, zato sem optimist. Jutri želimo vse skupaj še izboljšati. Priložnost smo ponudili mlajšim, ki naj bi ekipo vodili v prihodnosti. Bolj kot to, kaj je danes, me zanima, kaj bo septembra prihodnje leto, ko nas čaka začetek lige narodov," se je razgovoril Stojanović, ki je imel v teh kvalifikacijah tudi nemalo težav s poškodbami. "Da, s tem res nismo imeli sreče, saj nimamo take baze igralcev, da bi lahko nadomestili tiste, ki manjkajo. Moramo biti pametni in zgraditi ekipo, na katero bomo računali v prihodnosti," je še povedal.

Se lahko zgodi, da proti Sloveniji pride do prve točke v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020? Foto: Grega Valančič/Sportida

Predobro pozna Matjaža Keka, da bi računal na kaj takega

S Slovenijo je v teh kvalifikacijah že igral, ko je junija letos v Rigi izgubil z 0:5. Ker je Slovenija že izgubila možnosti za evropsko prvenstvo 2020, bi morda kdo pričakoval, da mu bo zdaj lažje, a sam ne spada mednje. "Ne, predobro poznam Matjaža Keka, da bi pričakoval kaj takega. Dobro poznam tudi nogometaše Slovenije, ki bodo prav tako zagotovo dali vse od sebe, da pokažejo čim boljšo podobo. Zdaj, po dveh porazih, so zagotovo še bolj motivirani, da se izkažejo. Sploh zato, ker bodo zadnjič v teh kvalifikacijah igrali pred domačim občinstvom. Potem je tukaj tudi Bojan Jokić, ki ga čaka 100. nastop, kar je nekaj posebnega. Pa tudi to, da ima Slovenija tako kot skoraj vse reprezentance v naši skupini razen nas tudi možnosti za uspeh. Pa čeprav samo teoretične, a možnosti obstajajo. Zaradi tega zagotovo pričakujem zelo motivirano, dobro Slovenijo," je Stojanović še povedal v družbi številnih slovenskih in tudi nekaj latvijskih novinarjev.

Latvija je ob ničli z osmih tekem do zdaj prejela kar 27 golov, zabila pa le dva. Pa tudi sicer Latvijci s Slovenci nimajo najboljših izkušenj. Do zdaj sta se Latvija in Slovenija pomerili štirikrat. Trikrat, vsakič v kvalifikacijah, je zmagala Slovenija, le enkrat pa Latvija, na prijateljski tekmi v Celju leta 2004.

Slaviša Stojanović v Stožicah (foto Grega Valančič/Sportida):