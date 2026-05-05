Jan Oblak lahko nocoj postane prvi Slovenec, ki bi mu uspelo dvakrat

Nocoj bo v Londonu padla odločitev o prvem finalistu letošnje lige prvakov. Arsenal in Atletico Madrid sta se na prvi tekmi razšla brez zmagovalca, oba zadetka sta padla po strelu z bele točke (1:1). Jan Oblak se lahko po desetih letih vrne v veliki finale najelitnejšega klubskega tekmovanja v Evropi.

Barcelona legendarnega Johana Cruyffa je bila leta 1992 na londonskem Wembleyju usodna za Srečka Katanca in njegovo Sampdorio. Zlatko Zahović je moral leta 2001 na milanskem San Siru z Valencio po izvajanju enajstmetrovk priznati premoč münchenskemu Bayernu. Na tej isti zelenici so se leta 2016 po strelih z bele točke sanje o najprestižnejši lovoriki v karieri razblinile tudi za Jana Oblaka in njegov Atletico Madrid, mirnejše živce je ohranil mestni tekmec in serijski zmagovalec tega tekmovanja Real.

Zgolj trije Slovenci so zaigrali v finalu elitne lige prvakov, Oblak pa lahko nocoj postane prvi, ki bi si priigral popravni izpit. Za to bo moral nocoj na severu Londona s soigralci preskočiti visoko, a ne nepremostljivo oviro.

Viktor Gyökeres je na prvi tekmi Londončane popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

"Vse je še v naših rokah. Odigrali smo dober drugi polčas, pritisnili na tekmeca, si priigrali kar nekaj priložnosti. Igrali smo dobro, a žoga ni hotela v mrežo. V torek bomo morali odigrati popolno tekmo, če se želimo uvrstiti v finale," je po remiju na prvi tekmi razlagal Škofjeločan.

Atletico Madrid lovi že četrtega

Topničarji so v Madridu povedli z 1:0, enajstmetrovko je uspešno izvedel Šved Viktor Gyökeres. V nadaljevanju je po najstrožji kazni na nasprotnem koncu igrišča rezultat poravnal Julian Alvarez.

Diego Simeone je bil v veliki meri zadovoljen s predstavo svojih varovancev na prvi polfinalni tekmi. "Želim si, da nadaljujemo igro, kakršno smo pokazali v drugem polčasu prve tekme. V povratno tekmo moramo vstopiti z intenziteto, ki si jo takšni dvoboji zaslužijo. Na koncu bo vse odvisno od igralcev," pravi Argentinec, ki je z Atleti v zadnjih dveh desetletjih osvojil skoraj vse. Nogometni Mont Blanc se mu vztrajno izmika; Atletico Madrid je edina ekipa, ki se je v veliki finale uvrstila trikrat, a še nima lovorike. Dvakrat je ob robu zelenice stal Simeone.

Arsenal, ki je po zmagi nad Fulhamom (in ob remiju Manchester Cityja z Evertonom) znova tudi na dobri poti do angleškega naslova, je v finalu doslej zaigral enkrat. Pred 20 leti ga je v Parizu ugnala Barcelona.

