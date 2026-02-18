Diego Simeone se ne strinja s kritiko Jana Oblaka

Po razburljivem torku, ki so ga zaznamovali kaotični prizori in obtoževanja o rasističnih zbadljivkah v Lizboni po evrogolu Viniciusa Juniorja, bo danes odigrana še druga polovica uvodnih tekem kvalifikacij za osmino finala. Na delu bo tudi edini slovenski udeleženec v ligi prvakov. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval pri belgijskem podprvaku Club Bruggeu, pred dvobojem pa v Madridu še vedno odmevajo razhajanja v razmišljanjih slovenskega vratarja in trenerja Diega Simeoneja. Himna lige prvakov bo danes najprej odmevala v Bakuju, Inter čaka gostovanje na severu Norveške, Bayer pa se podaja v Pirej.

Sreda, 18. februar

Navijači Atletica imajo opravka z nenavadnim obdobjem. Njihovi ljubljenci nizajo spremenljive predstave. Za nekatere so si prislužili kopico pohval in poželi navdušenje – najbolj so se izkazali prejšnji teden, ko so na prvi polfinalni tekmi španskega pokala Barcelono pomendrali s kar 4:0 in si na široko odprli vrata prvega preboja v finale omenjenega tekmovanja po letu 2013.

Atletico Madrid je na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih zmagal le dvakrat. V pokalu je zmlel Betis (5:0) in Barcelono (4:0), v prvenstvu pa razočaral proti Levanteju (0:0), Betisu (0:1) in Rayo Vallecanu (3:0), za nameček pa v zadnjem krogu ligaškega dela lige prvakov doma izgubil proti Bodo/Glimtu (1:2). Foto: Reuters

Veliko manj prepričljivi pa so v zadnjem obdobju v la ligi. Najprej so si privoščili domač spodrsljaj proti Betisu, v zadnjem krogu, zgodilo se je v nedeljo, le tri dni po rapsodiji proti Barceloni, pa so si privoščili nepričakovan polom pri mestnem tekmecu Rayo Vallecanu. Izgubili so z 0:3, prikazali bore malo, po tekmi pa so v španski javnosti zelo odmevala razhajanja v izjavah Jana Oblaka in Diega Simeoneja.

Oblak: Ne smemo izbirati tekem

Jan Oblak redno brani za Atletico v ligi prvakov in španskem prvenstvu, v pokalu pa sedi na klopi. Foto: Guliverimage Atletico lovorike ni osvojil že vse od leta 2021, kapetan slovenske reprezentance pa ne skriva želje, da bi z Atleticom še kdaj postal španski prvak, hkrati pa bi se rad povzpel tudi na evropski prestol.

V tej sezoni bo težko osvojil la ligo, saj je po dveh zaporednih porazih v prvenstvu padel na četrto mesto, za vodilnim Realom pa zaostaja že 15 točk. "Kot kaže, smo se že predali glede la lige. Ne moremo tako izgubljati tekem. Ne smemo si privoščiti, da igramo tako slabo. Tako bo težko tekmovati. Ne smemo izbirati tekem. Na vsaki tekmi moramo tekmovati na najvišji ravni, a žal tega ne počnemo. Rayo je bil veliko boljši od nas, mi pa smo zasluženo izgubili," se je Oblak po poročanju Marce čudil nihanju Atletica, ki je v zadnjem tednu prikazal dva različna obraza – odličnega proti Barceloni, Škofjeločan je tisti dvoboj spremljal s klopi, ter klavrnega proti Rayo Vallecanu. "Ne vem, kaj je razlog, da se je to zgodilo. Vem le to, da si ne smemo dovoliti izbirati tekem. Zaradi takšnega razmišljanja sploh ne moremo zmagovati v nizu. To ni dobro," je bil kritičen 33-letni Oblak.

Simeone: Ne strinjam se z Oblakom

Diego Simeone meni, da so njegovi varovanci proti Rayo Vallecanu dali vse od sebe. Foto: Reuters Besede slovenskega čuvaja mreže so odmevale v Španiji, nanje je odgovoril tudi trener Diego Simeone. "Ne strinjam se s tistim, kar je povedal Oblak. Mislim, da je ekipa dala vse od sebe. Vse, kar je lahko. Tekmec je bil premočan za nas, mi nismo odigrali dobre tekme, razmišljati pa moramo že o sredi," se je raje osredotočil na evropsko tekmo v Belgiji, na kateri si bo skušal Atletico zagotoviti pozitivno izhodišče pred povratnim dvobojem na Metropolitanu.

Odkar je decembra vodenje Bruggea prevzel Hrvat Ivan Leko, je belgijski klub dvignil rezultatsko krivuljo. Zbral je osem zmag, izgubil pa le trikrat. Dvoboj na stadionu Jan Breydel se bo začel ob 21. uri, dobri dve uri pred tem pa bo himna lige prvakov že odmevala v Bakuju. Pomerila se bosta Qarabag in Newcastle. Srake se bodo skušale pridružiti petim angleškim klubom, ki so se zaradi uspešnih predstav v ligaškem delu uvrstili neposredno v osmino finala (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City in Tottenham).

Bodo/Glimt jo je v ligaškem delu na domačem igrišču zagodel tudi Manchester Cityju. Foto: Reuters

Lanski finalist lige prvakov Inter bo gostoval na zelo zahtevnem igrišču, ki leži v arktičnem krogu. Odpravil se je na sever Evrope, kjer ga bo na igrišču z umetno travo pričakal Bodo/Glimt. Norveški prvak je v ligaškem delu presenetil tako Manchester City kot tudi Atletico Madrid, zdaj bo skušal na domačem stadionu Aspmyra spraviti v slabo voljo še italijanskega velikana iz Milana. Grški prvak Olympiakos Pirej bo gostil Bayer Leverkusen.

Povratne tekme kvalifikacij za osmino finala bodo prihodnji teden.

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

