V živo: Mbappe dosegel četrti gol, a šele prvega iz igre

Drugi krog ligaškega dela lige prvakov se je začel ob 18.45 v Bergamu in Almatiju. V Kazahstanu se piše zgodovina, saj tekma najprestižnejšega tekmovanja še nikoli ni bila tako daleč od Evrope. Evropski rekorder Real Madrid je v soboto dobil po prstih pri Atleticu (2:5). Ob polčasu je bilo 0:1. Edini Slovenec v ligi prvakov Jan Oblak bo ob 21.00 skušal po belih baletnikih premagati še Eintracht iz Frankfurta. Liverpool čaka vroče gostovanje pri Galatasarayu. Čustveno bo na Stamford Bridgeu, kjer bo Jose Mourinho prvič vodil Benfico v ligi prvakov prav proti "svojemu" Chelseaju.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog: torek, sreda, četrtek)

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 30. september:

Torkov večer v ligi prvakov se je v Kazahstanu, kjer igrata Kairat in Real Madrid. Prvak Kazahstana je bil letošnji evropski krvnik Olimpije. Je edini udeleženec lige prvakov, ki je v tej sezoni preskočil vse štiri korake v kvalifikacijah. Drugega za drugim je izločil prvake Slovenije, Finske, Slovaške in Škotske, vselej pa je njegova mreža na domači zelenici v Almatiju ostala nedotaknjena.

Kylian Mbappe je za 1:0 zadel z bele točke. Foto: Reuters Karait je zelo odločno krenil tudi proti golu velikega Reala, imel prvo priložnost že v uvodni minuti, a je domačim nogometašem nato hitro zmanjkalo sape. Sredi polčasa so pobudo prevzeli gostje, v 24. minuti pa izsilili prekršek v kazenskem prostoru. Za vodstvo z 1:0 je z bele točke zadel Kylian Mbappe. Vse tri gole na začetku nove sezone lige prvakov je tako dosegel z 11 metrov. Francoz je imel pred koncem polčasa lepo priložnost za povišanje izida, a je za las streljal mimo vrat.

Razlika v kakovosti je bila na začetku drugega dela igre še bolj očitna, Mbappe oziroma Real je tako v 52. minuti vendarle dosegel tudi prvi zadetek iz igre v novi sezoni lige prvakov. Žogo je dobil po dolgi podaji vratarja Thibauta Courtoisa.

Na drugi tekmi, ki se je začela ob 18.45, igrata Atalanta in CLub Brugge. Gostje so ob koncu prvega polčasa zadeli prvi, točneje Christos Tzolis.

Slovenski večer v Madridu: Oblak brani, Vinčić sodi

Jan Oblak je v soboto pomagal Atleticu do veličastne zmage nad Realom (5:2). Diego Simeone ni skrival navdušenja nad predstavo rojaka Nicolasa Gonzaleza. Foto: Reuters Na Metropolitanu se je vzdušje med navijači po veličastni sobotni zmagi nad Realom (5:2) močno popravilo. Skromen vstop v sezono je že pozabljen. Izbranci Diega Simeoneja so ujeli ritem, zdaj pa lovijo še prvo evropsko zmago v tej sezoni. V goste je prišel Eintracht, ki je v odlični strelski formi, v prvem krogu lige prvakov pa je doma s kar 5:1 pomendral Galatasaray.

Jan Oblak ima velik izziv, da ohrani mrežo nedotaknjeno. Na uverturi v ligo prvakov je na Anfieldu prejel tri zadetke. Glavni sodnik srečanja je Slavko Vinčić.

V Londonu je čustveno, saj Benfico na Stamford Bridgeu, to je njegova prva tekma lige prvakov po treh letih, vodi Jose Mourinho. Navijači Chelseaja ga še vedno obožujejo, modre je pred leti popeljal do treh angleških naslovov in si prislužil legendarni vzdevek Posebni (The Special One).

Najboljši strelci: 3 – Mbappe (Real)

2 – Burkardt (Eintracht), Kane (Bayern), Llorente (Atletico), Mbappe (Real), Mbodji (Slavia), Rashford (Barcelona), Thuram (Inter), Trincao (Sporting), Vlahović (Juventus)

…

Liverpool se rad spominja Istanbula

Vodilni angleški premierligaš Liverpool po bolečem porazu v Londonu proti Crystal Palaceu (1:2), ki je rdeče ugnal že drugič v tej sezoni, saj je v uvodu v sezono osvojil angleški superpokal, skuša najti pot k vrnitvi do zmagovitega niza v Turčiji.

Veselje kapetana Stevena Gerrarda in trenerja Rafaela Beniteza po zmagi Liverpoola v finalu lige prvakov leta 2005 v Istanbulu. Foto: Guliverimage

V Istanbulu je pred 20 leti osvojil ligo prvakov po nepozabnem preobratu proti Milanu (od 0:3 do 3:3, nato zmaga po 11-m), zdaj ga čakajo motivirani gostitelji, ki jih bo nosila vojska navijačev, pri Galatasarayu pa nastopajo takšni mojstri, kot so Victor Osimhen, Ilkay Gündogan in Leroy Sane. Njegov nekdanji klub Bayern München odhaja na Ciper k Pafosu kot velik favorit, napadalec Harry Kane pa želi nadaljevati vroči strelski niz. Bavarci so v tej sezoni dobili vse tekme.

Norveški prvak Bodo/Glimt je na domačem igrišču izrazito neugoden vsakomur. V prejšnji sezoni se je v evropski ligi prebil v polfinale. Foto: Reuters

Tottenham, zadnji zmagovalec evropske lige, odhaja na sever Evrope, kjer so imeli številni velikani ogromne težave na igrišču z umetno travo, na katerem nastopa norveški prvak Bodo/Glimt. Se bodo Londončani, pri katerih vse bolje igra nekdanji Šeškov in Kamplov soigralec pri Leipzigu Xavi Simons, bolje odrezali in spravili trenerja Thomasa Franka še v boljšo voljo? Marseille bo na Velodromu, kjer je v ponedeljek prvič po dolgem času ugnal PSG, pričakal Ajax.

V sredo bo najbolj zanimivo v Kataloniji, kjer se bosta na stadionu Montjuic pomerila Barcelona in PSG. Ousmane Dembele, letošnji dobitnik zlate žoge, je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev, tako da ne bo mogel nastopiti proti nekdanjemu klubu.

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 30. september:

Sreda, 31. september:

Lestvica: