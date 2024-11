V živo: Slovenci ne igrajo slabo, a se jim obeta visok poraz

Liga narodov, 4. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Ve se, v koga najbolj zaupajo navijači. Zbralo se jih je 15.308. Foto: Reuters Slovenija se skuša Norveški maščevati za nedaven poraz v Oslu, enega redkih trenutkov slabosti in nemoči, ki ga je slovenska reprezentanca prikazala v zadnjem obdobju (0:3). A takrat so vikingi igrali doma, na gostovanjih pa niso okusili slasti zmage že dobro leto. Nazadnje so lani jeseni v gosteh premagali Ciper (4:0), nato pa na štirih tekmah dvakrat remizirali in dvakrat izgubili. Slovenija je po drugi strani zadnji domači poraz v Stožicah doživela pred poltretjim letom! Norveška je na zadnjih treh gostovanjih na slovenskih tleh osvojila le eno točko. Ob odsotnosti Martina Odegaarda ima kapetanski trak Erling Haaland.

Mladi in stari so na tribunah Stožic poskrbeli za izvrstno vzdušje. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek je v prvi postavi v napadu opravil zamenjavo, namesto Andraža Šporarja začenja Žan Vipotnik. Po uspešno sanirani poškodbi se tudi v reprezentančnem dresu na zelenico vrača Žan Karničnik. Sicer pa je prva enajsterica bolj ali manj pričakovana: Oblak, Janža, Bijol, Drkušić, Karničnik, Mlakar, Elšnik, Gnezda Čerin, Stojanović, Šeško in Vipotnik.

Šeškov soigralec iz Leipziga Antonio Nusa je zadel za 1:0. Foto: Aleš Fevžer "Oblak brani, Šeško zabija," je eden od mladih navijačev zapisal na transparent. In z obrambo Jana Oblaka se je tekma tudi začela, ko je že v drugi minuti z glavo streljal Torbjorn Heggem. V četrti minuti pa res hladen tuš za vročekrvne navijače. Soigralec Benjamina Šeška iz Leipziga Antonio Nusa je preigral Timija Maxa Elšnika, Vanjo Drkušića in Žana Karničnika, streljal proti Oblaku, ki je slabše posredoval in žoga je zletela v gol. Drugi reprezentančni gol za 19-letnika. So se pa vsi v Stožicah veselili 18 minut pozneje. Po lepem predložku Erika Janže je z glavo streljal Vipotnik, a je zadel prečko. Je pa ob tem vanj naletel Heggem in Žan je obležal na tleh. Sodnik je pokazal za belo točko, 11-metrovka pa je obveljala tudi po ogledu s sistemom VAR. Odgovornost je prevzel 21-letni Šeško in tudi zadel. Za 1:1.

Takole se je v 22. minuti smejalo mlademu Šešku, ko je dosegel svoj 16. reprezentančni gol. Foto: Aleš Fevžer

Erling Haaland je zadel za vodstvo gostov z 2:1. Foto: Aleš Fevžer Tekma se je nato še bolj razživela, Erling Haaland in Jaka Bijol sta kot naslednja imela lepi priložnosti za zadetek. Po seriji še nekaj priložnosti Slovenije pa je v 45. minuti udaril Haaland. Slovenci so na sredini izgubili žogo, norveški stroj za gole pa je dobil globinsko podajo in samemu pred Oblakom mu ni bilo težko zatresti mrežo. Njegov 35. gol za reprezentanco. Na 38. tekmi pri vsega 24 letih. Na glavni odmor so tako po zanimivem in dinamičnem polčasu Norvežani odšli s prednostjo 2:1.

Na začetku drugega polčasa je bila prva blizu zadetku Slovenija, ko je v 54. minuti Šeško obšel vratarja Egila Selvika, streljal s težkega položaja z desnega roba kazenskega prostora, a je z golove črte žogo odbil Leo Ostigard. V 59. minuti pa že tretji gol napadalcev Leipziga na tekmi, a ni drugič zadel Šeško, temveč Nusa. Tokrat tudi z nekaj sreče. Sicer je lepo preigral, streljal po diagonali, pri čemer se je žoga ravno toliko dotaknila Karničnika, da je spremenila lok svoje poti in tako presenetila Oblaka. Ob vodstvu 3:1 za Norveško se je pol ure pred koncem tekme zmaga Slovenije zdela nedosegljiva.

V nadaljevanju je selektor Kek opravil več menjav, izpostaviti velja, da je 10 minut do konca tekme v igro poslal Svita Sešlarja, ki je tako debitiral za člansko reprezentanco. A se je kmalu zatem med strelce vpisal rezervist Norveške, Jens Hauge je sploh prvič zadel za reprezentanco. Gostje so tako vodili že s 4:1, glede na videno na zelenici - Slovenci niso igrali slabo - precej visok izid.

Šeškova soigralca vrgla rokavico slovenskemu dragulju

Četrtkov spored, predzadnje dejanje skupinskega dela lige narodov, se je začel ob 16. uri. V hladnem Almatyju sta se za točke merila Kazahstan in Avstrija. V državi, nekdanjemu delu Sovjetske zveze, kjer ne manjka prostranih azijskih step, je težko osvajati točke. Med redkimi, ki tam vedno pridejo do zmage, je Slovenija. Norveški se to denimo letos ni posrečilo (0:0), Danska je lani doživela šok v Kazahstanu (2:3), predlani je brez točk ostala Slovaška (1:2) ...

Christoph Baumgartner, soigralec Benjamina Šeška pri RB Leipzigu, je v 15. minuti popeljal Avstrijo v vodstvo v Kazahstanu. Foto: Reuters

Avstrija je dokazala, da se nahaja v zelo dobri formi. Pod vodstvom 66-letnega Nemca Ralfa Rangnicka je v gosteh ugnala zadnjeuvrščeni Kazahstan, ki je s tem dokončno ostal brez možnosti za obstanek v skupini B. Christoph Baumgartner, soigralec Benjamina Šeška pri RB Leipzigu (vso tekmo je odigral še en nogometaš Leipziga Nicolas Seiwald), je mrežo gostiteljev zatresel v 15. minuti, nato je Kazahstan ostal z igralcem manj, saj je Aleksandr Maročkin prejel rdeči karton, prednost pa je hitro izkoristil Michael Gregoritsch in že v 25. minuti postavil končni rezultat. Severni slovenski sosedi so dominirali, razmerje strelov na gol je znašalo 19:4 v njihovo korist. Avstrija, ki bo v nedeljo v sklepnem dejanju skupinskega dela lige narodov gostila Slovenijo, je tako na zadnjih treh tekmah dosegla kar 11 zadetkov. Prejšnji mesec se je doma znesla nad Kazahstanom (4:0) in Norveško (5:1).

Najboljši strelci lige narodov: 4 – Aktürkoglu (Turčija), Gyökeres (Švedska), Marin (Romunija), Šeško (Slovenija)

3 – Frattesi (Italija), Haaland (Norveška), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska), Kolo Muani (Francija), Price (S. Irska), Ronaldo (Portugalska), Strelec (Slovaška), Undav (Nemčija), Wilson (Wales)

Zaključni žogici za Italijo in Francijo

Napadalec Italije Mateo Retegui si lahko z Azzurri ža danes zagotovi nastop v četrtfinalu. Foto: Guliverimage V elitni skupini A lige narodov se igrata dve tekmi. Za zdaj sta si nastop v četrtfinalu, kjer se bo drugo leto za naslov potegovalo osem najboljših ekip, zagotovili Nemčija in Španija. Zdaj bi se jim lahko pridružili še Italija in Francija. Azzurrom za preboj med osem zadošča že točka v Bruslju, rdeči vragi pa nujno potrebujejo zmago, če še želijo ostati v igri za četrtfinale. Gostitelji bodo pogrešali kopico zvezdnikov. Manjkajo Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Youri Tielemans in Malick Fofana, se je pa vrnil Romelu Lukaku. Pri Italijanih v napadu blesti Mateo Retegui, v odlični strelski formi je tudi Moise Kean, še en pomemben adut Luciana Spallettija.

Če bi Italijani ostali neporaženi v Belgiji, bi si Francozi zagotovili napredovanje tudi v primeru domačega neuspeha proti Izraelu. Danes bodo na srečanju, kjer bo zaradi nedavnega nasilja v Amsterdamu pred in po tekmi med Ajaxom in Maccabijem ogromno varnostnikov in policistov, prireditelji pa gostujočim navijačem svetujejo, naj raje ne prihajajo na obrobje Pariza, gostili zadnjeuvrščeni Izrael. Jeseni so ga že ugnali s 4:1.

Galski petelini igrajo brez kapetana Kyliana Mbappeja. Njegova odsotnost je sprožila razne teorije, saj za razliko od oktobrske akcije ni poškodovan. Tudi tisto, da se ne razume najbolje s selektorjem Didierjem Deschampsom.

Kapetan Anglije jezen na manjkajoče soigralce

Vroče je tudi na olimpijskem stadionu v Atenah, kjer Anglija potrebuje zmago, če želi ostati v boju za prvo mesto in neposredno vrnitev v skupino A. Trije levi želijo Grčiji vrniti za nedaven poraz na Wemblejyu. Če jim ne bo uspelo, si bodo Grki že krog pred koncem zagotovili prvo mesto in napredovanje v elitno skupino A, Anglijo pa bi čakale dodatne kvalifikacije.

Kapetan Anglije Harry Kane je težko sprejel številne odpovedi soigralcev za novembrsko akcijo v ligi narodov. Foto: Guliverimage

Kapetan Harry Kane pred srečanjem ni skrival nezadovoljstva, ker so Otočani zaradi odpovedi številnih igralcev oslabljeni. Manjka bo kar devet pomembnih igralcev, med njimi ole Palmer, Declan Rice, Bukayo Saka, Phil Foden, Jack Grealish in Trent Alexander-Arnold. "Anglija je pomembnejša od kluba. To je sramota, kar se dogaja ta teden. Prav nič mi ni všeč," je bil iskren napadalec Bayerna v intervjuju za ITV Sport. Kmalu, v začetku leta 2025, bo vodenje angleške reprezentance prevzel Nemec Thomas Tuchel, s katerim je Kane dobro sodeloval pri Bayernu, a v sezoni 2023/24 tudi nepričakovano ostal brez lovorik.

