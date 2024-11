Izgubil sem izpit in mislil, da je vse izgubljeno. A obstaja rešitev!

Po dolgem tednu dela je Matjaž s prijatelji spil nekaj kozarcev in se usedel za volan. Na poti domov so ga ustavili policisti in alkotest je pokazal, da ima v krvi več alkohola, kot je dovoljeno. Seveda je sledil odvzem izpita zaradi alkohola . Kako naj se zdaj vozi v službo, po otroke v šolo in po vsakodnevnih opravkih? Odgovore in rešitev težave pozna Pravnik na dlani .

Foto: Sedem d.o.o.

Matjaževa zgodba

Znašel sem se v zelo neprijetni situaciji in potrebujem pomoč. Pred kratkim sem zaradi neodgovorne odločitve za volanom ostal brez vozniškega dovoljenja, kar mi povzroča ogromno težav. Zgodilo se je po koncu napornega tedna, ko sem šel s prijatelji na pijačo. Spil sem nekaj kozarcev in, kljub temu da sem vedel, da ne bi smel, sem se usedel za volan. Med vožnjo domov so me ustavili policisti in izvedli alkotest. Kljub moji presoji, da sem "še v redu", je bila vsebnost alkohola prevelika. Dobil sem osem kazenskih točk, ki so se preštele mojim prejšnjim točkam in to je bilo dovolj, da je sledil odvzem izpita.

Zdaj pa sem obtičal – ne morem opravljati dela, saj je vožnja zame nujna, in sploh ne vem, kako naj začnem postopek, da bi si povrnil izpit. Prav tako ne vem, ali imam sploh kakšno možnost, da izpit dobim nazaj. Kaj (če sploh kaj) lahko naredim? Matjaž L.

Matjaž je pomoč našel pri Pravniku na dlani. In še dobro, saj ima Pravnik na dlani več kot 95-odstotno uspešnost pri vrnitvi vozniških dovoljenj. Zakaj bi torej odlašali. Rešite se dilem in obupa še danes!

Izguba izpita zaradi alkohola in Pravnik na dlani

Takšne zgodbe niso osamljeni primeri – veliko voznikov se spopada s podobnimi težavami. A pri Pravniku na dlani radi rečemo, da še zdaleč ni vse izgubljeno. Pomembno je, da se vozniki zavedajo svojih možnosti in pravic. V tovrstnih primerih se lahko sproži postopek, ki vključuje prošnjo za vrnitev izpita, hkrati pa je priporočljivo izkoristiti pravno pomoč. A pozor! Ukrepati morate hitro, saj se roki hitro iztekajo.

Foto: Sedem d.o.o.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Prvi korak pri postopku vrnitev vozniškega dovoljenja je razumevanje možnosti, ki so vam na voljo. Ko voznik izgubi izpit zaradi prekrška, mu ga policisti najprej začasno odvzamejo, dokler sodišče ne odloči, ali bo odvzem tudi trajen. V tem obdobju je ključno hitro ukrepanje, saj imate 15 dni časa za vložitev predloga za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja. Pravnik na dlani vam pomaga pripraviti trdno argumentiran predlog za vrnitev dovoljenja, vi pa priložite tudi zdravniško potrdilo, ki ga morate uspešno opraviti. Če sodišče predlog odobri, se lahko začasno vrnete na cesto, dokler ne prejmete končne odločitve o (trajnem) odvzemu.

vrnitev izpita na voljo le 15 dni! Ura teče, zato ne odlašajte in pokličite 01 280 8000! Vedno obstaja rešitev, pomembno pa je, da ste dovolj hitri. Ne pozabite, da je zana voljo le 15 dni! Ura teče, zato ne odlašajte in pokličite 01 280 8000!

Trajni odvzem vozniškega dovoljenja

V primerih, ko sodišče oceni, da je prekršek dovolj resen, lahko sledi trajni odvzem vozniškega dovoljenja. Tudi v tem primeru še ni vse izgubljeno. Zopet imate možnost, da v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe vložite prošnjo za odlog izvršitve odvzema vozniškega dovoljenja. S tem predlogom lahko sodišče zaprosite, naj namesto odvzema določi rehabilitacijske ukrepe in preizkusno dobo. To vam omogoča, da dokažete svojo zavezanost, da boste vesten in varen voznik. Posledično to pomeni, da v obdobju preizkusne dobe ne storite novega prekrška, ki bi vam prinesel več kot tri kazenske točke.

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM D. O. O.