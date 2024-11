Do 500 tisoč evrov v le nekaj dneh

V sodobnem poslovnem svetu so hitre in učinkovite odločitve bistvenega pomena za uspeh. Podjetja, še posebej mala in srednje velika, ter samostojni podjetniki, se spopadajo s hitro spreminjajočim se okoljem, kjer so odzivnost, fleksibilnost in stabilna finančna podpora pomembni dejavniki za doseganje konkurenčne prednosti. Gospodarska nestabilnost, vse večji stroški, inflacija ter naraščajoče povpraševanje po tehnoloških in infrastrukturnih izboljšavah postavljajo podjetnike pred izzive, ki zahtevajo takojšnjo prilagoditev in hiter dostop do kapitala. Sposobnost investiranja v razvoj in ohranjanja likvidnosti pa ni pomembna le za rast, temveč tudi za preživetje v zahtevnem in nepredvidljivem poslovnem okolju.

Za manjša in srednje velika podjetja, ki predstavljajo večino podjetij v Sloveniji, je dostop do financiranja pogosto največja ovira pri uresničevanju poslovnih ciljev. Podjetniki potrebujejo dostop do sredstev za pokrivanje likvidnostnih potreb, investicije v nove projekte ali nove tehnološke rešitve in za premagovanje nepredvidenih finančnih okoliščin, kot so zamude pri plačilih strank ali nenadni stroški. V trenutkih nepredvidenih stroškov ali sezonskih nihanj je zato pomembno, da mala in srednje velika podjetja lahko dostopajo do hitrih in prilagodljivih finančnih rešitev.

Addiko banka razume njihove posebnosti in jim ponuja prilagojene finančne rešitve, ki omogočajo hitro in enostavno pridobitev sredstev.

Kredit v vrednosti pol milijona evrov Z Enostavnim podjetniškim kreditom Addiko banka podjetnikom ponuja možnost pridobitve kredita do 500 tisoč evrov že v dveh dneh – brez zamudnih postopkov, brez dodatne dokumentacije in brez skritih pogojev. Kredit s fiksno obrestno mero zagotavlja predvidljivost in stabilnost, kar je ključno za podjetja, ki se soočajo s tveganji nepredvidljivih gospodarskih razmer. S tem Addiko banka podjetnikom omogoča, da se osredotočijo na svoj posel in sprejemajo odločitve z zaupanjem, da imajo na voljo zanesljive finančne vire.

Izkoristite prilagodljivost kot svojo prednost

V današnjem dinamičnem poslovnem okolju, kjer čas predstavlja konkurenčno prednost, si podjetja ne morejo privoščiti zamud pri sprejemanju odločitev. Mala in srednje velika podjetja se lahko spopadajo z mnogimi izzivi, a njihova majhnost pogosto prinaša dragocene prednosti. Hitro prilagajanje spremembam, agilnost pri poslovnih odločitvah in sposobnost prepoznavanja novih priložnosti so značilnosti, ki jih lahko izkoristijo sebi v prid.

Ta fleksibilnost jim omogoča, da se lahko hitreje odzivajo na trg, vendar za uspešno prilagajanje pogosto potrebujejo dostop do dodatnega financiranja. Hitrost pri dostopu do finančnih sredstev je zlasti pomembna, kadar želijo izkoristiti nove priložnosti ali okrepiti likvidnost poslovanja.

Pravočasne in premišljene odločitve so temelj uspeha

Hitro reševanje tekočih poslovnih obveznosti in sprejemanje pomembnih odločitev omogočata, da ostanete korak pred konkurenco. Za podjetje, ki želi rasti in se razvijati, je ključno, da se ne ustavi; podjetja, ki zaostajajo, hitro izgubljajo svoje mesto na trgu. Dobri podjetniki se zavedajo, kako dragocen je vsak vložen evro, zato je pomembno, da ga uporabijo pametno in učinkovito.

Se spopadate z likvidnostnimi težavami ali iščete sredstva za financiranje novih poslovnih idej? Imate naročila, a potrebujete sredstva za pravočasno dobavo materiala? Kako bi vaš posel prebrodil dogajanje, če bi vaš največji kupec zamaknil plačilo za mesec dni? Ali pa če bi več strank hkrati zahtevalo spremembo plačilnih pogojev, ki jih ne morete zavrniti? Neenakomerni finančni tokovi, negotovost v odnosih s strankami in dobavitelji ter težavno načrtovanje prihodnjih prihodkov lahko predstavljajo izziv za stabilno poslovanje.

Banke se zavedajo, kako pomembno je podpreti podjetja z dobro zasnovanimi projekti, zato je financiranje podjetij eden ključnih stebrov bančnih storitev. Addiko banka je s poudarkom na pomoči malemu gospodarstvu posebej razvila hiter in preprost kredit, prilagojen potrebam samostojnih podjetnikov, obrtnikov ter malih in srednjih podjetij. Njihova ponudba omogoča, da do nujno potrebnih sredstev pridete hitro in na preprost način. Tako boste lahko ostali osredotočeni na to, kar je najpomembnejše – uspešno vodenje in rast svojega podjetja.

Enostavni kredit, ki se prilagaja vašim potrebam

Enostavni podjetniški kredit Addiko banke predstavlja sodobno rešitev za podjetnike, ki cenijo čas in potrebujejo hitro dostopna sredstva za svoje poslovanje. S fiksno obrestno mero in avtomatiziranim procesom odobritve je kredit primeren za podjetja, ki želijo zmanjšati tveganje nihanja obrestnih mer in doseči stabilnost poslovanja.

Namenjen je vsem samostojnim podjetnikom, malim in srednjim podjetjem, strankam vseh bank, ki poslujejo vsaj dve leti in nimajo blokiranega računa.

Značilnosti Addiko ponudbe financiranja za samostojne podjetnike, mala in srednja podjetja:

Enostavni podjetniški kredit je namenjen strankam vseh bank

; znesek kredita je odvisen od prihodkov stranke;

je odvisen od prihodkov stranke; doba odplačevanja do 60 mesecev ;

; brez dodatnih zavarovanj (zavarovanje le z menicami);

dodatnih zavarovanj (zavarovanje le z menicami); brez dodatne dokumentacije;

dodatne dokumentacije; FIKSNA nominalna obrestna mera;

odobrena sredstva so nakazana na poslovni transakcijski račun pri Addiko banki;

mesečno vračilo glavnice in obresti.

