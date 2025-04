SID banka lani s padcem dobička

SID banka je lani ustvarila devet milijonov evrov čistega dobička, kar je 42 odstotkov manj kot predlani. Padec je predvsem posledica novega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic ter neto odhodkov za oslabitve in rezervacije. Krediti nebančnemu sektorju so se zmanjšali za sedem odstotkov na 1,33 milijarde evrov.

Bilančna vsota SID banke je konec leta 2024 znašala 2,7 milijarde evrov, kar je 1,5 odstotka več kot leto prej. Dobiček pred davki je bil z 11,2 milijona evrov za 39 odstotkov nižji od tistega v letu 2023, je razvidno iz letnega poročila za leto 2024, ki ga je državna izvozna in razvojna banka danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Konec leta 2024 je stanje kreditnega portfelja znašalo 1,51 milijarde evrov, kar je 9,7 odstotka manj kot 31. decembra 2023. Neto krediti so upadli tako na področju financiranja gospodarstva kot tudi bank, kar je po pojasnilih SID banke skladno s splošnim trendom upadanja posojil podjetjem v Sloveniji.

"Naš kreditni portfelj se je nekoliko zmanjšal zaradi splošnega padca povpraševanja nefinančnega sektorja po posojilih in povečanega obsega predčasnih odplačil. SID banka prek poslovnih bank financira 750 končnih upravičencev in neposredno 1.064 kreditojemalcev," je v poročilu zapisal predsednik uprave Borut Jamnik.

Dodal je, da je SID banka v letu 2024 dodatno okrepila svojo vlogo na področju zavarovanja izvoznih poslov. Obseg vseh zavarovanih poslov je znašal 1,5 milijarde evrov, kar je 2,6 odstotka več kot v letu 2023.

V letu 2024 je SID banka zavarovala za 81 milijonov evrov izhodnih investicij slovenskih podjetij v tujini. "Ob tem smo uspešno zavarovali tudi bančne garancije, kredite za pripravo na izvoz in druge oblike financiranja, s čimer smo slovenskim izvoznikom omogočili varnejše poslovanje na tujih trgih," je zapisal Jamnik. S tem so po njegovih besedah omogočili stabilno rast izvoznih poslov slovenskih podjetij in jih podprli pri dolgoročnih naložbah.

Narasli stroški poslovanja

Stroški poslovanja so se lani povečali za 29 odstotkov, predvsem zaradi davka na bilančno vsoto v višini 4,8 milijona evrov. Ta davek so banke in hranilnice v skladu z zakonom o obnovi po poplavah za leto 2024 plačale prvič, veljal pa bo do vključno poslovnega leta 2028.

Neto odhodki iz oslabitev in rezervacij so lani znašali 4,4 milijona evrov, potem ko je leto prej banka na tej postavki zabeležila 533 tisoč evrov prihodkov.

Glede načrtov za leto 2025 je Jamnik zapisal, da bodo še naprej zagotavljali dostop do financiranja za mala in srednje velika podjetja, podpirali inovativne projekte ter izvajali trajnostne naložbe. Pričakujejo nadaljnjo krepitev sodelovanja z Evropsko komisijo, širitev financiranja prek novih finančnih instrumentov in izboljšanje pogojev za trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva.