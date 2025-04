Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je v četrtek po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in visokimi predstavniki njegove vlade v Washingtonu dejal, da Rusija ostaja dolgoročna grožnja zavezništvu. Trump je medtem presodil, da je velika koncesija Moskve v mirovnih pogovorih že to, da ne namerava zavzeti vsega ukrajinskega ozemlja. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je dejal, da je Moskva pripravljena skleniti dogovor z Ukrajino.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v četrtek dejal, da je Moskva pripravljena skleniti dogovor z Ukrajino, potem ko je bil po napadu na Kijev predsednik ZDA Donald Trump kritičen do svojega ruskega kolega Vladimirja Putina. Lavrov je dodal, da je še nekaj točk, o katerih se morajo podrobneje dogovoriti, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Pripravljeni smo skleniti dogovor, ampak so še nekatere specifične točke, o katerih se je treba podrobneje dogovoriti, in za to si prizadevamo," je povedal Lavrov v intervjuju za ameriški CBS News.

V Moskvi danes pričakujejo posebnega ameriškega odposlanca Steva Witkoffa, ki naj bi se srečal s Putinom na pogovorih o prekinitvi ognja.

Lavrov je presodil, da se pogovori premikajo v pravo smer in da se bodo nadaljevala pogajanja z Washingtonom. Ameriški predsednik je po njegovih besedah verjetno edini voditelj na svetu, ki je prepoznal potrebo, da se nagovori temeljne vzroke tega položaja, je dodal.

Trump je v četrtek neposredno pozval Putina, naj se ustavi, češ da so takšni napadi, kot je bil na Kijev, ki je terjal najmanj 12 smrtnih žrtev, nepotrebni.

Rusija je v četrtek do jutra proti Ukrajini izstrelila najmanj 70 raket in 145 dronov, med osrednjimi tarčami je bil Kijev, kjer je umrlo najmanj 12 ljudi, ranjenih pa je bilo 90.

Rusija je zatrdila, da je ciljala ukrajinsko obrambno industrijo. Lavrov je v pogovoru za CBS pojasnil, da ciljajo le vojaške cilje oz. civilna območja, ki jih uporablja vojska. Tako je bilo po njegovih besedah tudi v Kijevu, saj naj bi območje, ki so ga zadeli, uporabljala ukrajinska vojska in obrambno ministrstvo.

"V Natu se vsi strinjamo, da je Rusija dolgoročna grožnja ozemlju Nata - celotnemu evroatlantskemu ozemlju," je Rutte povedal novinarjem po srečanju v Beli hiši. Na vprašanje o možnosti mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino je odgovoril, da je zdaj nekaj na mizi, in dodal, da je žogica očitno na strani Rusije, ker je Ukrajina predloge sprejela.

Rutte je izrazil prepričanje, da bodo imele ZDA še naprej osrednjo vlogo pri prizadevanjih za končanje vojne. "Ne vidim možnosti, da bi ZDA odnehale. Vidim razmere, v katerih bi se pod vodstvom predsednika Trumpa to lahko pozitivno končalo, kar je zelo pomembno," je dejal.

Trump je do zdaj nekajkrat zagrozil, da se bodo ZDA umaknile od prizadevanj za mir, pri čemer je redno bolj kot ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ne sprejema ameriških predlogov za mir in še naprej napada Ukrajino, krivil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je ameriške predloge za prekinitev sovražnosti sprejel.

Nazadnje se je razburil zaradi vztrajanja Zelenskega, da Rusiji ne bodo prepustili polotoka Krim. V četrtek je na srečanju z norveškim premierjem Jonasom Gahrom Stoerjem dejal, da je velika koncesija Moskve že to, da ne namerava zavzeti vsega ukrajinskega ozemlja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Voditelji članic Nata se bodo 24. in 25. junija sestali na vrhu v Haagu, kjer bodo razpravljali o Ukrajini in prihodnosti zavezništva.