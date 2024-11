Za obravnavo novega sistema omrežnine, ki velja od 1. oktobra in je v pristojnosti Agencije za energijo, ki je samostojen regulatorni organ, se je koalicija na delovnem srečanju dogovorila in naznanila sklic seje pristojnega organa DZ na to temo.

Kot sta po srečanju povedala vodji koalicijskih SD in Levice Matjaž Han in Asta Vrečko, bi bilo treba sistem omrežnine čim prej spremeniti.

Predsednik vlade: Končne cene elektrike morajo ostati razumljive

Iz kabineta predsednika vlade pa so sporočili, da Agencija za energijo ohranja samostojnost pri svojih odločitvah, da pa bi bilo treba preveriti, ali trenutna metodologija obračunavanja omrežnine še ustreza potrebam današnjega časa in zagotavlja pravičnost. "Končne cene elektrike morajo ostati razumljive, pravične in poštene za vse uporabnike," so dodali.

Agencija za energijo: Sistema ne bomo zamrznili

Direktorica Agencije Duška Godina je včeraj v Odmevih na TV Slovenija zavrnila kritike vlade in napovedala, da novega sistema omrežnine ne bodo zamrznili, saj da nimajo niti enega pravega razloga, da bi to storili. Kot je še povedala, so jih navedbe vlade presenetile, saj po besedah Godine nikoli niso navedli pravega argumenta, da bi morali metodologijo postaviti drugače.

Kumer: Regulacijo cen elektrike bi lahko podaljšali

Vlada naj bi imela danes na mizi tudi podaljšanje regulacije cen elektrike za gospodinjstva. Po veljavnem sistemu, ki velja do konca leta, je zamejena cena za 90 odstotkov porabljene elektrike, 10 odstotkov pa dobavitelji zaračunajo prosto.

Resorni minister Bojan Kumer je v sredo ob robu energetske konference v Ljubljani dejal, da bi lahko regulacijo podaljšali do konca zimske sezone. V Levici pa so vlado ločeno pozvali k podaljšanju regulacije, saj da se tržne cene še niso stabilizirale do te mere, da bi lahko odpravili omejitve cen, ne da bi to prizadelo številne prebivalce. Še jeseni so na ministrstvu dejali, da ukrepa ne bodo podaljšali.

Vlada bi lahko na končni strošek električne energije vplivala med drugim z zamikom ponovne uvedbe prispevka za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.