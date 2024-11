NSi za razveljavitev akta o omrežnini #video

Poslanci NSi zahtevajo svojo sejo odbora DZ za infrastrukturo, na kateri bi razpravljali o novem sistemu obračuna omrežnine pri elektriki. Menijo, da bi morala vlada poskrbeti za to, da se akt o omrežnini, ki je sicer v pristojnosti Agencije za energijo, razveljavi, je danes dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Poslanec se je v izjavi za medije danes v Ljubljani odzval na, kot je dejal, "neuradno ogorčenost predsednika vlade" glede novega sistema omrežnine. Premier se je zbudil po letu in pol razprav in opozoril ter mesec in pol po uveljavitvi akta o omrežnini, je dejal Vrtovec.

Prepričan je, da je bil omrežninski akt, ki je v pristojnosti Agencije za energijo, usklajen z vlado. "Brez vednosti predsednika vlade in ministra ta stvar na Agenciji za energijo ni bila sprejeta. Sam sem bil minister, pristojen za energetiko, in lahko povem, da se to pač ne zgodi," je povedal Vrtovec. Povezavo vidi tudi v tem, da je bil poslanec Svobode Tomaž Lah, ki vodi tudi odbor DZ za infrastrukturo, prej zaposlen v Agenciji za energijo.

Ključni cilj je bila po Vrtovčevem mnenju solarizacija Slovenije, razlog za sedanji obrat pa poslanec vidi v anketah javnega mnenja, ki da vladi in premierju kažejo nizko podporo, ter v tem, da novi sistem omrežnine uničuje poslovni model družbe GEN-I.

Pričakujejo, da bo novi sistem omrežnine razveljavljen

Vrtovec pričakuje, da bo novi sistem omrežnine razveljavljen. Zadeva je sicer v pristojnosti Agencije za energijo, a "ima vlada določene instrumente", ki lahko na to vplivajo, ne da bi šla v regulacijo cen električne energije, meni.

Za regulacijo cen po njegovem mnenju ni razlogov, vlada bi se s tem smešila, pravi in dodaja, da bi regulacija pomenila le to, da bi se razlika krila iz proračuna.

Pristojni odbor DZ je o omrežnini na zahtevo NSi razpravljal že 18. oktobra. Koalicija je na sestanku v torek ocenila, da bi bilo nujno čim prej najti ustreznejšo rešitev glede novega sistema obračunavanja omrežnine, ki velja od 1. oktobra, ter se dogovorila, da bo vlada o tem govorila na redni seji v četrtek. Koalicija se je tudi odločila za predlog sklica nujne seje odbora DZ na to temo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Zahtevali bodo svojo sejo odbora DZ

Vrtovec je danes povedal, da bodo zahtevali svojo sejo odbora DZ na to temo. Razlogov za to ni pojasnjeval, dejal je, da bodo predstavljeni v zahtevi za sklic.

Poslanca veseli, da se je koalicija, ki je na oktobrski seji odbora skupaj z agencijo zagovarjala uvedbo novega sistema, zdaj potegnila nazaj in da se bo o zadevi znova razpravljalo. Meni, da bi se moral obračun omrežnine prilagoditi dejavnostim.

"Ne moreš imeti istih vatlov za gospodinjstvo in proizvodno podjetje ali železarsko industrijo, ki porabi okrog 45 odstotkov celotne proizvodnje električne energije v Sloveniji," je dejal Vrtovec in navedel opozorila predstavnikov gospodarstva, da se je za nekatere odjemalce strošek omrežnine zvišal za od dva- do štirikrat.