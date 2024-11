Koga bodo doleteli penali zaradi novega obračuna za elektriko?

Energetika v Sloveniji se je v zadnjem času znašla na razpotju, saj se sooča z izzivi prehoda na obnovljive vire energije in novimi načini obračunavanja omrežnine. Dogajajo se velike spremembe, ki bodo vplivale na naše vsakdanje življenje. Nova pravila obračunavanja omrežnine, ki so začela veljati 1. oktobra, prinašajo mnogo vprašanj in skrbi. Vse nas zanima, kakšna bo prva položnica za oktober v povprečnem gospodinjstvu, pa tudi, ali bomo med tistimi gospodinjstvi, ki naj bi jih doleteli penali zaradi novega obračuna, ker imamo toplotno črpalko, sončno elektrarno ali pa oboje. Na ta in druga pereča vprašanja bosta v Siolovem podkastu spregovorila strokovnjaka s področja energetskih rešitev Danijel Vuk in Matic Slatinek.

Kaj spremembe pomenijo za povprečno slovensko gospodinjstvo, ki uporablja toplotne črpalke in sončne elektrarne? Kako se bo to odrazilo na položnicah? Ali lahko z novimi tehnologijami, kot so hranilniki energije, dosežemo večjo energetsko neodvisnost? Subvencije so na voljo, a sočasno se postavlja vprašanje, koliko časa še bodo.

Nov obračun elektrike – koliko bo plačal kdo? Konkretno na primerih različnih gospodinjstev in sistemov, ki jih imate doma.

Na najbolj pereča vprašanja bosta v Siolovem podcastu odgovorila strokovnjaka s področja energetike, ki bosta pojasnila tudi, kako se pripraviti na prihajajoče izzive in kje ležijo priložnosti za investicije, ki lahko dolgoročno znižajo stroške za elektriko. Ne zamudite te pomembne razprave.

Danijel Vuk in Matic Slatinek prihajata iz podjetja Termo Shop, ki se na trgu že več kot 30 let ukvarja s proizvodnjo, prodajo, montažo in servisiranjem toplotnih črpalk ter tudi drugih energetskih rešitev, med katerimi so glavne sončne elektrarne. V podjetju so pionirji v razvoju in proizvodnji toplotnih črpalk pri nas, kot prvi so izdelali največji zemeljski kolektor v Sloveniji.

Dolgoročna rast cen elektrike ni le verjetna, ampak skorajda neizogibna

Vuk, direktor podjetja, se v uvodu dotakne tistega, kar ljudi tudi najbolj skrbi – cene elektrike. "Cena električne energije bo v prihodnosti še rastla. Ne pričakujmo nižje cene, čeprav je nehvaležno govoriti o številkah, a omenja se ceno od 150 do 180 evrov na megabajt. To je več kot 30, 40 odstotkov več od tega, kar imamo danes. Pa se je že v zadnjih dveh letih elektrika podražila za 200 odstotkov."

Kako bodo gospodinjstva ta trend lahko obvladala in katera rešitev je najbolj smiselna za energetsko neodvisnost, bosta na primerih konkretnih izračunov za gospodinjstva predstavila v pogovoru, ki ga boste na siol.net lahko poslušali že 12. novembra.

Prihaja prva položnica po novem obračunu

Gospodinjstva bodo oktobra prejela prvo položnico po novem sistemu obračunavanja omrežnine, ki poleg petih tarif razlikuje med višjo in nižjo sezono. Čeprav prvi mesec verjetno ne bo prinesel bistvenega povišanja stroškov, lahko z novembrom, ko se začne višja sezona, pričakujemo opaznejše spremembe. Sogovornika bosta natančno razložila, na kakšen način je bila določena obračunska moč za posamezna gospodinjstva in kako ukrepati, da sem nam strošek za elektriko ne bo povečal.

Do osmega v mesecu si lahko stranka svojo obračunsko moč zniža in s tem plačuje manj.

So toplotne črpalke in sončne elektrarne še vedno rešitev za neodvisnost?

Energetika se hitro spreminja in tudi ob novem sistemu obračunavanja se gospodinjstvom ponuja priložnost za izboljšanje energetske učinkovitosti. Eden izmed pomembnih vidikov novega sistema so dinamične cene električne energije, ki gospodinjstvom omogoča, da izkoristijo nižje tržne cene. To je posebej pomembno v času, ko napovedi kažejo na nadaljnjo rast cen električne energije.

Primer porabe električne energije gospodinjstva, ki se ogreva s toplotno črpalko. Obrazložitev grafa si oglejte v prihajajočem Spotcastu. Foto: Termo Shop d.o.o.

Hranilnik se ne splača vsem

Nova ureditev omrežnine prinaša tudi priložnosti za večjo samooskrbo gospodinjstev. Tisti, ki že imajo sončne elektrarne, so se začeli zavedati pomena shranjevanja energije, pri čemer hranilniki električne energije postajajo pomemben del energetske strategije. S pomočjo hranilnikov lahko gospodinjstva zmanjšajo stroške in se pripravijo na prihodnje izzive v energetiki.

S pomočjo hranilnikov lahko gospodinjstva zmanjšajo stroške in se pripravijo na prihodnje izzive v energetiki.

Danijel Vuk, direktor podjteja Termo Shop: Cena električne energije v prihodnosti ne bo nižja. Foto: Jan Lukanović

Z novembrom smo vstopili v višjo sezono, kaj pričakovati?

Vuk: "Tukaj moramo biti iskreni. Ne se ustrašiti. Naj vas to spodbudi, da si res vsak odgovorno izračuna svoj strošek omrežnine, si pogleda, kako učinkovit porabnik električne energije je."

S pomočjo strokovnjakov, ki so na trgu že vsaj 30 let, si lahko vsak izračuna, kako do energetske neodvisnosti oz. vsaj delne energetske neodvisnosti. "Verjamem, da pri nekem izkušenem in dobrem ponudniku celovitih energetskih rešitev vsak lahko dobi ponudbo za smiselno rešitev," zaključi Vuk.

Več pa v Spotkastu s strokovnjakoma s področja energetike, ki ga boste lahko poslušali že 12. novembra.

Je toplotna črpalka res še najbolj ekonomična odločitev, ko pride do ogrevalnih sistemov? Se sončne elektrarne še vedno splačajo? Strokovnjaka s področja energetike sta podrobnosti razkrila v preteklem podkastu.