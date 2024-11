Kmalu bodo gospodinjstva prejela težko pričakovano položnico

Omrežnina, ki predstavlja približno četrtino stroška na položnici za električno energijo, bo obračunana glede na dejansko rabo omrežja, tarife pa so določene po časovnih blokih v posameznem dnevu ter različno v zimski in poletni sezoni.

Z novembrom se začne višja sezona

Oktober je zadnji mesec nižje sezone, zaradi česar bo omrežnina nižja, z novembrom pa se je začela višja sezona, ki traja do konca februarja. "Ker je omrežje v zimskih mesecih bolj obremenjeno, bodo računi nekoliko višji. A kljub nihanjem med nižjo in višjo sezono bo večina gospodinjskih odjemalcev ob enakih navadah plačala na letni ravni nekoliko nižjo omrežnino," so v današnjem sporočilu za javnost poudarili na agenciji za energijo.

Ker za gospodinjstva in male poslovne odjemalce velja dveletno prehodno obdobje, se jim omrežnina za presežno moč do konca septembra 2026 ne bo obračunavala, če dogovorjene obračunske moči, ki jo predlaga distribucijski operater, v tem obdobju ne bodo spreminjali. Bodo pa odjemalci mesečno na računih obveščeni o morebitnih prekoračitvah in stroških, ki bi jim lahko nastali.

Odjemalcem svetujejo: Navad ni treba spreminjati čez noč

"Prenova obračuna omrežnine naslavlja dolgoročno spreminjanje navad pri rabi električne energije in odjemalcem smo že svetovali in jim še vedno svetujemo, da navad ni treba spreminjati čez noč," je zapisala direktorica agencije Duška Godina. Kot je pojasnila, ukrep glede razmisleka pri rabi električne energije še posebej naslavlja tiste uporabnike, ki imajo oziroma se odločajo za nakup več energetsko intenzivnih naprav, kot so toplotne črpalke, električna vozila, savne in podobno.

V prehodnem obdobju lahko odjemalci sicer opazujejo svoje navade in na portalu Moj elektro spremljajo porabo. Na agenciji ob tem svetujejo, da ne spreminjajo dogovorjene obračunske moči, "razen če se že zavedajo prednosti novega obračuna in želijo s svojo dejavnostjo vplivati na svoj račun za omrežnino".

Za razumevanje novega sistema so pripravili gradiva

Kot pravijo na agenciji, so v pomoč pri razumevanju novega sistema omrežnine pripravili tudi dodatna razlagalna gradiva: primere izračunov letnega zneska omrežnine po starem in novem sistemu ter primere izračunov omrežnine za oktober (mesec v nizki sezoni) in november (mesec v visoki sezoni), ki temeljijo na tarifnih postavkah za leto 2024.

Agencija je tudi že določila tarifne postavke za leto 2025, ki bodo predvidoma danes objavljene v uradnem listu in ne odstopajo bistveno od že veljavnih, so še napovedali.

Čeprav naj bi večina odjemalcev na letni ravni namenila enako izdatkov za omrežnino, pa naj bi vlada vseeno razmišljala, da bi za zimske mesece z določenimi ukrepi omejila dvig cen elektrike. Kot je danes poročal Forbes, so jim na agenciji dejali, da so seznanjeni z namero vlade, da bi prek zakona o kontroli cen "ublažila vpliv morebitnih višjih cen energije za gospodinjstva zaradi prenehanja regulacije cen". Pri tem naj bi se navedeni ukrep nanašal na ceno energije in ne na omrežnino, so zapisali.