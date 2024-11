Položnice za elektriko vse višje, lahko trend obrne ta rešitev?

Toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje in hlajenje domov, saj predstavljajo energetsko učinkovit in okolju prijazen način upravljanja s toploto. V primerjavi s tradicionalnimi sistemi, kot je ogrevanje na kurilno olje ali plin, toplotne črpalke izkoriščajo obnovljive vire energije iz zraka, zemlje ali vode, kar omogoča znatne prihranke pri mesečnih stroških. Poleg tega je njihovo delovanje tiho in prilagodljivo, kar povečuje udobje bivanja v vseh letnih časih. Zaradi vse nepredvidljivejših cen energentov in naraščajoče potrebe po zmanjšanju ogljičnega odtisa se številna gospodinjstva odločajo za investicijo v toplotne črpalke , ki se hitro izkaže za dolgoročno pametno izbiro.

Toplotne črpalke si iz različnih razlogov zaslužijo velik da, pri čemer velja pri pregledu ponudbe pozornost posvetiti predvsem toplotnim črpalkam M Heat Sun, ki so cenovno dostopne, energetsko učinkovite in enostavne za montažo, zaradi česar so idealna izbira za vse, ki želijo pametno in trajnostno vlagati v ogrevanje svojega doma. Foto: Arhiv ponudnika

V zadnjih letih smo priča občutnemu naraščanju cen energentov, zlasti električne energije, kar predstavlja vse večjo obremenitev za gospodinjske proračune. Zimski meseci, ko je ogrevanje doma neizogibno, nas tako lahko presenetijo s položnicami, ki mnogim predstavljajo resen finančni zalogaj. Ni treba, da se na milost ali nemilost prepustimo spreminjajočemu se energetskemu trgu, saj lahko na višino svojih položnic vplivamo sami. Obstaja namreč rešitev, ki lahko močno zniža stroške ogrevanja in hkrati poskrbi za udobje v vašem domu: toplotna črpalka.

Kaj je toplotna črpalka in kako deluje?

Toplotna črpalka je sodoben in inovativen ogrevalni sistem, ki za učinkovito ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode izkorišča naravne vire toplote. Njeno delovanje temelji na enostavnem principu prenosa toplote iz hladnejšega okolja, kot je na primer zunanji zrak, v notranjost doma, pri čemer uporablja električno energijo.

Glavna prednost toplotnih črpalk je njihova energetska učinkovitost, saj za svoje delovanje porabijo manj električne energije, kot je pretvorijo v toploto. Zaradi tega so veliko varčnejše v primerjavi s klasičnimi ogrevalnimi sistemi.

Foto: Arhiv ponudnika

Najbolj razširjena vrsta toplotnih črpalk je sistem zrak-voda, ki za ogrevanje prostorov in vode izkorišča toploto iz okoliškega zraka. Njihova tehnologija je podobna tisti, ki se uporablja v hladilnikih—toploto odvzamejo iz zunanjega zraka in jo prenesejo v notranje prostore. S koeficientom učinkovitosti (COP) okoli štiri omogočajo zelo učinkovit prenos toplote.

Poleg tega lahko toplotne črpalke poleti služijo tudi kot klimatske naprave, saj lahko prostore hladijo. Tako predstavljajo celovito rešitev za vzdrževanje prijetne temperature v domu skozi vse leto. Njihovo delovanje temelji na kompresorju, ki premika hladilno sredstvo, in izmenjevalniku toplote, ki odvzema toploto iz vira in jo prenese na izbrano mesto.

Zakaj se odločiti za toplotno črpalko? Če se sprašujete, zakaj večina novogradenj trenutno že v svoji idejni zasnovi obsega toplotno črpalko, govorijo prednosti toplotnih črpalk kar same zase. Medtem ko so starejši ogrevalni sistemi pogosto manj učinkoviti in energetsko potratni, sodobne toplotne črpalke omogočajo ogrevanje z izredno visokim izkoristkom in minimalno porabo energije. To je tudi razlog, da se vse več ljudi odloča za zamenjavo zastarelih sistemov z naprednejšimi rešitvami. Toplotna črpalka je pametna, trajnostna in dolgoročno učinkovita rešitev za ogrevanje in hlajenje doma. Znižanje stroškov ogrevanja, prispevek k varovanju okolja, udobje in zanesljivost delovanja so ključni dejavniki, zaradi katerih toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira med lastniki domov. Pričakujemo lahko, da bo v prihodnosti ta trend še naprej naraščal, saj se vse več ljudi zaveda pomena trajnostnega ravnanja in finančne vzdržnosti. Prav tako država spodbuja uporabo obnovljivih virov energije z eko subvencijami in posojili za vgradnjo toplotnih črpalk, kar omogoča lažji dostop do te napredne tehnologije širšemu krogu ljudi. Poleg tega toplotne črpalke veljajo tudi za energetsko izjemno učinkovite naprave, ki za ogrevanje vašega doma uporabljajo obnovljivo energijo iz okolja. To pomeni, da ne potrebujejo fosilnih goriv, kot sta plin ali olje, kar močno zmanjša stroške ogrevanja. Poleg tega so toplotne črpalke okolju prijazne, saj ne proizvajajo emisij CO2.

Zakaj v obstoječi ponudbi toplotnih črpalk izbrati prav toplotne črpalke M Heat Sun?

Toplotne črpalke, med katerimi velja izpostaviti toplotne črpalke M Heat Sun, izstopajo po svoji visoki energetski učinkovitosti, saj dosegajo izjemno visoke koeficiente COP (do 5,1), kar pomeni, da za 1 kW porabljene električne energije proizvedejo do 5,1 kW toplotne energije.

Pomemben razlog je tudi vsestranska uporabnost. Primerne so za talno in radiatorsko gretje, grejejo do –30 stopinj Celzija zunanje temperature, prav tako tudi hladijo. Tudi cene toplotnih črpalk M heat Sun so cenovno ugodne, kar je v energetskem pogledu in glede na stanje zadnjih let, ko cene drugih oblik ogrevanja in hlajenja letijo v nebo, nadvse pomembno tako za individualne uporabnike in gospodinjstva kot tudi za večje odjemalce. Poleg tega se investicija v toplotne črpalke M Heat Sun hitro povrne. V primerjavi z ogrevanjem na plin ali olje lahko prihranite do 75 odstotkov stroškov ogrevanja. Gospodinjstvo s povprečno veliko hišo (150 kvadratnih metrov) lahko s prehodom na ogrevanje s toplotno črpalko M Heat Sun prihrani do 1.500 evrov na leto. To pomeni, da se lahko investicija v toplotno črpalko povrne že v nekaj letih, kasneje pa bo prihranek pri stroških še občutnejši.

Četudi se za namestitev toplotne črpalke odločate v že obstoječi hiši, je strah pred obsežnim posegom odveč, saj je montaža toplotne črpalke M Heat Sun enostavna in hitra, ob tem pa ne potrebujete veliko prostora, saj so naprave kompaktne in elegantne. Toplotne črpalke M Heat Sun so izdelane iz visokokakovostnih materialov in imajo dolgo življenjsko dobo.

S svojimi prednostmi, kot sta nizka energijska raven ERP in nizka poraba energije A+++, ki se z invertersko črpalko R 32 doseže z lahkoto, sodijo toplotne črpalke M Heat Sun med boljše na trgu.

Črpalke M Heat Sun imajo vključeno tudi invertersko tehnologijo DC

Tudi vsakdanja uporaba toplotne črpalke M Heat Sun je za uporabnika izjemno preprosta in praktična, saj so opremljene z najsodobnejšo DC – invertersko tehnologijo, ki omogoča natančno uravnavanje temperature in optimalno delovanje v vseh pogojih, hkrati pa je upravljanje toplotne črpalke omogočeno z barvnim zaslonom na dotik.

Petpalčni barvni zaslon na dotik omogoča preprosto upravljanje temperature in nastavitev sistemskih načinov. Hitro se preveri kode napak in zagotovi, da lahko kadarkoli spremenite ali programirate sobno temperaturo.

Nadgradnja je oddaljena le en klik. Na posodobitev programske opreme opozarja sistem, posodobitev pa traja le nekaj minut.

Pametno odtaljevanje se vnese samodejno, izboljšata pa se zanesljivost in ekonomičnost celotne enote.

Toplotna črpalka deluje moderirano in skrbi za neprestano prilagajanje vašim ogrevalnim potrebam tako za bivalne prostore kot sanitarno vodo. Tiho delovanje toplotne črpalke pa vaše udobje le še poveča.

Foto: Arhiv ponudnika

Nekaj pogostih vprašanj in odgovorov

Kaj so nizkotemperaturne toplotne črpalke EVI?

Nizkotemperaturne toplotne črpalke EVI z zračnim virom absorbirajo nizkocenovno toplotno energijo iz zraka za zagotavljanje sanitarne/komercialne tople vode in ogrevanje prostorov. Poleti lahko delujejo tudi kot hladilne naprave.

Kako toplotna črpalka deluje v hladnem vremenu?

Toplotne črpalke delujejo tako, da od zunaj v vaše gospodinjstvo ali pisarno prenesejo toploto. Pozimi ali v hladnih podnebnih obdobjih delujejo kot vzvratni ventilatorji – prenašajo toploto, namesto da bi jo proizvajali.

Kdaj je premrzlo za toplotno črpalko?

Vse toplotne črpalke imajo svoje meje, medtem ko lahko nekatere premaknejo meje nizkih temperatur. V nasprotju s splošnim prepričanjem toplotne črpalke odlično delujejo tudi v zelo mrzlih razmerah. Delujejo lahko pri nizkih temperaturah z dvojno učinkovitostjo standardnega ali plinskega ogrevanja, kot so električne peči ali grelniki na ploščah. Toplotne črpalke ne črpajo neposredno zraka, ampak za ogrevanje vašega doma uporabljajo toploto iz okoliškega zraka. Vendar majhna razlika v toplotni energiji povzroči pomembno razliko v njeni učinkovitosti. Za boj proti tej pomanjkljivosti morajo toplotne črpalke delati več, da vzdržujejo podobno notranjo temperaturo. Zato začnejo toplotne črpalke izgubljati svojo učinkovitost pri približno 40 stopinjah Celzija in veliko bolj zmanjšajo učinkovitost pri približno 25 stopinjah Celzija.

Kaj je toplotna črpalka s tehnologijo EVI?

EVI je kratica za Enhanced Vapor Injection. Toplotna črpalka uporablja tehnologijo EVI, ki lahko deluje pri izjemno nizkih temperaturah okoli –30 stopinj Celzija. Energijo črpa iz okoliškega zraka in jo uporablja za ogrevanje vaše hiše.

Pametno odmrzovanje M HEAT SUN

Je neodvisno razvit pameten način nadzora odmrzovanja. Ko so izpolnjeni pogoji za odtaljevanje, sistem samodejno preklopi v ta način, da se prepreči zmešnjava enote pri odtaljevanju in porabi energije, kar izboljša zanesljivost ter ekonomičnost celotne enote.

Preverite več o prednostih toplotne črpalke M Heat Sun. Foto: Arhiv ponudnika