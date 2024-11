Cene daljinskega ogrevanja bodo novembra in decembra v Ljubljani nižje za 12,4 odstotka, je na današnji novinarski konferenci dejal direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej. Ceno toplote bodo do konca leta znižali zaradi ugodnega gibanja cen energentov, januarja pa bodo glede na opravljene dolgoročne zakupe energentov sporočili morebitno novo ceno.

Ljubljanski župan Zoran Janković je povedal, da je v Ljubljani del daljinskega ogrevanja 48 odstotkov objektov oziroma 60 tisoč stanovanj. Za januar medtem pričakuje, da bo Energetika Ljubljana sporočila "podobno veselo novico" o ceni toplote.

Nižja cena le v Velenju in Celju

Skupni mesečni strošek ogrevanja za november bo v primerjavi s prej veljavno ceno in ob upoštevanju dajatev in DDV za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov nižji za okvirno 10 evrov in bo znašal okvirno 92 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih pa bo nižji za okvirno 35 evrov in bo znašal okvirno 336 evrov.

Skupni letni strošek ogrevanja pa bo za povprečno stanovanje nižji za okvirno 23 evrov in bo znašal okvirno 918 evrov, za povprečno hišo pa bo nižji za okvirno 83 evrov in bo znašal okvirno 3166 evrov.

Skupni letni strošek ogrevanja za leto 2024 bo v primerjavi s skupnim letnim stroškom ogrevanja v letu 2023 nižji za 2,5 odstotka, ocenjujejo v Energetiki.

Lozej je povedal, da je Energetika Ljubljana med najugodnejšimi ponudniki daljinske toplote v državi. Nižjo ceno plačujejo le v Velenju zaradi Termoelektrarne Šoštanj in Celju, kjer imajo sežigalnico in zato ne plačujejo emisijskih kuponov. "Sežigalnice so v EU ogljično nevtralne, zato je tudi toplota iz tovrstnih objektov ustrezno nižja," je pojasnil tudi v luči načrtov za postavitev objekta za termično obdelavo odpadkov v Ljubljani.

Dodal je, da ima Energetika Ljubljana tudi najnižjo ceno plina, ki znaša 53 evrov na megavatno uro. "Po novem letu pričakujemo, da bo tudi to ceno mogoče popraviti navzdol," je povedal.

Janković: Sežigalnica bi bila lahko zgrajena v petih letih

Direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar je medtem povedal, da so k doseganju ogljične nevtralnosti zavezani tudi holding in vsa njegova povezana podjetja, "zato je nujno potreben ne samo kotel na biomaso, ampak predvsem objekt za energetsko izrabo odpadkov". Sežigalnica v Ljubljani bi tako po njegovih zagotovilih pomenila bistveno prijaznejše cene daljinskega ogrevanja.

Janković ocenjuje, da bi bila lahko sežigalnica zgrajena v petih letih, znova pa je kot najprimernejšo lokacijo označil tisto na Barju ob tamkajšnjem velikem regijskem centru za ravnanje z odpadki. Ta lokacija bi namreč omogočila, da bi iz centra smeti v sežigalnico prevažal tekoči trak in zato za transport ne bi potrebovali tovornjakov. "Naredili smo meteorološko raziskavo, čakamo, da jo agencija za okolje potrdi. Naredili smo tudi geološko raziskavo, koliko globoki morajo biti piloti," je še pojasnil.