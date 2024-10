Pri najnovejših zunanjih enotah serije PUZ je proizvajalec največ pozornosti namenil zanesljivosti in učinkovitosti delovanja ter samodejnemu prilagajanju delovanja skladno z željami uporabnika. Pri nizkotemperaturnem ogrevanju v povprečnem podnebju se vsi modeli PUZ iz serij Zubadan in ECODAN uvrščajo v najvišji energijski razred A+++. Edinstvena tehnologija in kompresorji Mitsubishi Electric omogočajo, da toplotne črpalke serije Zubadan (PUZ-SHWM) delujejo do zunanje temperature –30 °C, toplotne črpalke serije Ecodan (PUZ-SWM) pa do –25 °C. Najvišja temperatura pretoka na dovodu je 60 °C, vzdržuje pa se do –13 °C zunanje temperature.

Foto: Vitanest

V asortimaju so štirje modeli, in sicer nazivne moči osem, deset, 12 in 14 kilovatov. Najdaljša razdalja cevnih inštalacij, ki zunanjo enoto toplotne črpalke zrak-voda povezujejo v sistem z notranjo enoto, je 50 metrov oziroma 30 metrov pri modelih nazivne moči 12 in 14 kilovatov, če bi se ti uporabljali tudi za hlajenje. Investitor lahko brezskrbno in skladno s proizvajalčevimi navodili načrtuje umestitev zunanje enote na ustrezno lokacijo, tudi pri večjih objektih in v soseskah, kjer se zunanje enote umešča z nekaj uvidevnosti do sosedov. S strani proizvajalca testirana zvočna moč zunanje enote PUZ-SWM80 je 54 dB(A), kar je na meji med glasnostjo knjižnice in običajnega pogovora. Notranje enote za pripravo ogrevalne in sanitarne tople vode so nevpadljive bele barve, na voljo kot talne enote z vgrajenim rezervoarjem STV (170, 200 ali 300 litrov) ali stenske enote brez vgrajenega rezervoarja.

Foto: Vitanest

Kaj nudi funkcija Auto adapt?

Naprava pri svojem delovanju nadomešča izgube toplote skozi ovoj stavbe tako, da svojo moč in s tem porabo energije samodejno prilagaja nihanju zunanje temperature. Funkcija Auto adapt beleži spremembe dejanske temperature v prostoru in zunanje temperature okolja. Glede na to sprotno prilagaja temperaturo ogrevalne vode, ki jo pošilja v sistem. Tako dovaja samo potrebno toplotno energijo in zagotavlja optimalno temperaturo prostora. Pri najnovejših notranjih enotah generacije E so dodane ročne nastavitve za izravnavo ciljne temperature na podlagi konstrukcije stavbe, kar omogoča prilagajanje temperature med samodejnim, normalnim oziroma počasnim in hitrim delovanjem po željah uporabnika. Z nastavitvami delovanja se določi, kako hitro se bo toplotna črpalka odzvala na spremembe v zunanji temperaturi. V dobro izoliranih hišah s talnim sistemom gretja je za optimizacijo prihrankov energije in preprečevanje prekoračitve temperature primerno nastaviti počasni ali normalni način delovanja. Notranje enote so serijsko opremljene z inteligentnim upravljalnikom na nadzorni plošči enote, kot opcijo pa je mogoče izbrati brezžični upravljalnik ali upravljanje prek aplikacije v oblaku MELCloud.

Toplotne črpalke Mitsubishi Electric lahko upravljate prek aplikacije MELCloud Foto: Vitanest

Določitev primerne moči

Največjo pozornost pri izbiri toplotne črpalke zahteva dimenzioniranje oziroma določitev primerne moči naprave, kar je odvisno od lokacije in lastnosti objekta ter želja uporabnika. Izbor, namestitev in servisiranje toplotne črpalke zrak-voda Mitsubishi Electric je treba načrtovati s strokovnjakom. Ko boste postali uporabniki, pa boste nekatera vzdrževalna dela morali opraviti sami, kot na primer redno čiščenje okolice zunanje enote toplotne črpalke zrak-voda.

Avtorski članek: Vitanest d.o.o., oktober 2024