Kam po navdih za urejanje, opremljanje in prenovo doma?

Rešitev je preprosta, na 33. sejem notranje opreme in prenove doma – Sejem Ambient in Dom plus . Na sejmu so ponovno zbrali strokovnjake in inovativne ponudnike, ki s svojimi projekti, izdelki in svetovanji raziskujejo, kako lahko sodobni prostor še bolj podpre in obogati naš življenjski slog. Sprehodite se skozi bogato ponudbo.

Foto: Žiga Koren / Gospodarsko razstavišče

Prenavljate stanovanje in ne veste, kako načrtovati prostor? V Arhitekturni svetovalnici vam strokovno pomoč pri ustvarjanju bivalnega prostora po vaši meri ponuja osem arhitektov. Rezervirajte si svoj termin za 30-minutno brezplačno svetovanje.

Je račun za elektriko previsok? Kako se obračunava po novem? Bi želeli izvedeti več o drugih načinih ogrevanja, sončnih elektrarnah ipd.? Strokovnjaki mreže Ensvet – Ekosklada vam ponujajo individualna energetska svetovanja in vam pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicij za učinkovito rabo energije.

Načrtujete ali gradite? Vse dni sejma so na voljo neodvisni strokovnjaki Gradbeni inštitut ZRMK, ki svetujejo po načelih trajnostne gradnje in prenove stanovanjskih hiš in stanovanj, notranje opreme bivalnih prostorov ter zdravega bivalnega okolja.

Foto: Žiga Koren / Gospodarsko razstavišče

Na 13. razstavi in borzi kreacij Top ideje se letos predstavlja 20 mladih perspektivnih ustvarjalcev.

Na razstavi Thonetovih stolov lahko doživite delo strastnega poznavalca in mojstra, ki restavrira krivljeno pohištvo. Reunica želi z razstavo obnovljenega pohištva poudariti, da lahko z recikliranjem ohranjamo dediščino v pohištvu. Z razstavo Čar lesa organizatorji spodbujajo rabo in predelavo lesa, prav tako pa z razstavo Bivanje z lesom krepijo kulturo njegove uporabe. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bo na razstavi Slovenska arhitektura in prostor 2024 predstavila dosežke svojih članov. Razstava Od Ljubljane do Trsta pa osvetljuje uporabo kraškega kamna v arhitekturi Italije in sveta.

Podprite slovenske oblikovalce in ustvarjalce na prodajnih razstavah Design Corner Ljubljana in ARTish.

Kupi vstopnico in se brezplačno pelji z avtobusom LPP

Vstopnica, kupljena v spletni prodaji, vključuje prevoz z mestnim in medmestnim avtobusom LPP do Gospodarskega razstavišča in nazaj na dan obiska sejma.

Foto: Žiga Koren / Gospodarsko razstavišče

Oglejte si sejem ceneje v času HAPPY HOUR! Znižana vstopnica Happy Hour je na voljo: Sreda, četrtek, petek 12.00–16.00 Sobota, nedelja 16.00–19.00/18.00 Odpiralni čas od srede, 13. novembra, do sobote, 16. novembra 2024: 10.00–19.00

nedelja, 17. november 2024: 10.00–18.00 Odkrijte najsodobnejše trende bivanja, poiščite sveže ideje za svoj dom, posvetujte se s ponudniki in neodvisnimi strokovnjaki ter izkoristite sejemske ugodnosti! Več: www.ambient-domplus.si/

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, D. O. O.