V živo: Iličić od prve minute, Oblak že premagan, a ...

Po treh letih v prvi postavi Iličić

Selektor Matjaž Kek je v prvi enajsterici naredil eno veliko spremembo. Prvič po skoraj treh letih je tekmo začel veteran Josip Iličić, ki ga je uvrstil na desno stran v vezno vrsto. Tam je igral Petar Stojanović, ki se je zdaj preselil nazaj na desni bočni položaj v obrambo, kjer pogrešajo poškodovanega Žana Karničnika. Tako je bil lahko Erik Janža znova na svoji primarni poziciji, na levem boku. V primerjavi s četrtkovo tekmo, ko so izgubili na Norveškem, tako v prvi postavi ni bilo Jureta Balkovca, namesto Dejana Petrovića pa je v vezni vrsti začel Jan Mlakar. Ostala imena med 11 so standardna: vratar Jan Oblak, osrednja branilca Jaka Bijol in Vanja Drkušić, Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik na sredini igrišča in v napadu Andraž Šporar ter Benjamin Šeško.

Uvodne minute so bile precej mirne, brez prave igre, nato pa skoraj šok za Slovenijo v 17. minuti. Abat Ajmbetov je na robu kazenskega prostora prejel žogo, se obrnil in nemudoma streljal na Oblakov gol. Jan je bil premagan, a se je žoga odbila od prečke. Slovenija je imela prvi strel proti vratom šele v 21. minuti, a je Šeško udaril premalo močno in vratar Igor Šackij ni imel težkega dela.

Matjaž Kek je v četrtek v Oslu doživel prvi poraz v rednem delu srečanja v letu 2024. Foto: Reuters

Kekova četa se je do zdaj s Kazahstanom pomerila trikrat in ga vselej premagala. Skupna razlika v zadetkih je 7:1. Prejšnji mesec ga je v Ljubljani premagala s 3:0, ko se je svojega prvega reprezentančnega hat-tricka razveselil Šeško.

Slovenija igra z Jamesom Bondom, kot so v šali svojo reprezentanco poimenovali navijači Kazahstana, ki se je zasidral na zadnjem mestu razpredelnice. Zakaj James Bond? Predstavlja namreč agenta 007. Po treh tekmah v ligi narodov je Kazahstan brez zmage (0), brez doseženega zadetka (0), prejel pa jih je že sedem (7).

Kazahstan v letošnji izvedbi lige narodov sploh še ni dosegel zadetka. Foto: Reuters

Kar štiri na zadnjem gostovanju v Avstriji, ko so bili izbranci Rusa Sergeja Čerčesova nebogljeni v Linzu, po drugi strani pa je Kazahstan vendarle dokazal, da je lahko na domačih tleh neugoden tekmec. To je storil v uvodnem dejanju proti Haalandovi Norveški (0:0). To je torej opozorilo za Kekovo četo, ki bi ji zmaga prišla še kako prav.

Že drugo mesto v skupini namreč zagotavlja dodatne kvalifikacije za napredovanje v skupino A, tretje pa vodi v play-off za obstanek v skupini B. Če bi Slovenija bila prva, trenutno za Norveško, ki bo prihodnji mesec gostovala v Ljubljani, zaostaja tri točke, bi se neposredno uvrstila med najboljše, če pa bi zaostala za vsemi, bi izpadla v skupino C. Z zmago nad Kazahstanom bi se tako že izognila najslabšemu scenariju, hkrati pa ostala v boju za najvišja mesta.

Erling Haaland bo skušal vodilni položaj z Norveško v skupini B3 utrditi na gostovanju v Avstriji. Foto: Guliverimage

Obračun v Almatyju se je začel že ob 15. uri, druga tekma skupine B3 med Avstrijo in Norveško, na kateri bo Erling Haaland, novopečeni državni strelski rekorder (34 zadetkov za reprezentanco), znova nosil kapetanski trak, pa se bo v Linzu začela ob 20.45. Avstrijci, ki so v naletu, kar so nakazali že v četrtek proti Kazahstanu (4:0), se bodo skušali vikingom maščevati za nedaven tesen poraz v Oslu (1:2) in ujeti vodilne Norvežane.

Angleži na Finskem, vodilni Grki gostijo Irsko

V skupini B2 bo v središču zanimanja gostovanje Anglije, aktualnih evropskih podprvakov, na Finskem. Trije levi so v četrtek nepričakovano ostali brez točk na Wembleyju proti Grčiji (1:2), ki ji gre letos v ligi narodov imenitno in je z maksimalnimi devetimi točkami v vodstvu. V Londonu je z dvema zadetkoma blestel Vangelis Pavlidis, ki jo je nedavno v dresu Benfice v ligi prvakov zagodel tudi Oblakovemu Atleticu (4:0).

Vangelis Pavlidis je v četrtek utišal Wembley in Grčijo popeljal do čustvene zmage z 2:1 po tragični smrti reprezentančnega soigralca Georgea Baldocka. Foto: Reuters

Angleži bodo v Helsinkih gostovali oslabljeni. Bukayo Saka zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo kandidiral za tekmo, morda bo znova manjkal kapetan Harry Kane, vprašljiv je tudi nastop Jacka Grealisha. Angleži so sicer veliki favoriti, na 12 medsebojnih tekmah so Fince premagali kar desetkrat.

