Evropa odšteva ure do vročega spopada: Haaland proti Šešku!

Danes bo v nogometni ligi narodov odigranih deset tekem, oči slovenske javnosti pa bodo uperjene v Oslu, kjer se bo Kekova četa v derbiju skupine B3 ob 20.45 pomerila pri Norveški in skušala zadržati vodilni položaj. Avstrija bo v drugi tekmi skupine gostila Kazahstan. Derbi večera se obeta v Rimu med Italijo in Belgijo, Francija pa se bo na Madžarskem pomerila z Izraelom. Anglija bo na Wembleyju gostila Grčijo, srečanje bo potekalo tudi v znamenju tragične smrti Georga Baldocka.

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes na Norveškem gostovala že šestič. Gostovanja na stadionu Ullevaal v Oslu so ji v preteklosti povzročala ogromno težav. Najprej je štirikrat zapored izgubila (0:4, 0:3, 1:2 in 0:1) s skupno razliko v zadetkih 1:10, nato pa 9. junija 2022, tudi takrat se je igralo za točke v B skupini lige narodov, remizirala brez zadetkov (0:0).

Vsa gostovanja Slovenije na Norveškem:

Tekma Datum Tekmovanje Norveška - Slovenija 10. oktober 2024 liga narodov (B) Norveška : Slovenija 0:0 9. junij 2022 liga narodov (B) Norveška : Slovenija 1:0 13. oktober 2018 liga narodov (C) Norveška : Slovenija 2:1 11. september 2012 kvalifikacije za SP 2014 Norveška : Slovenija 3:0 13. oktober 2004 kvalifikacije za SP 2006 Norveška : Slovenija 4:0 8. september 1999 kvalifikacije za EP 2000

Skupni izkupiček Slovenije: 5 tekem - 0 zmag, 1 remija, 4 porazi, gol razlika 1:10

Slovenija je takrat prekinila niz in končno dočakala tekmo v Oslu, na kateri je ostala neporažena. Norvežani so si na tisti tekmi pripravili nekaj obetavnih priložnosti, zapravljal jih je zlasti Erling Haaland, ki bo danes prvič kapetan Norveške od prve minute, a se je med vratnicama Slovenije izkazal Jan Oblak. Vikingi so imeli po izključitvi Mihe Blažiča dobršen del srečanja igralca več, a tega niso mogli niti znali izkoristiti.

Jan Oblak je na zadnjem gostovanju v Oslu zadržal mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kek brez Cesarja, a tudi številnih udeležencev Eura

Zdravstvene težave v zadnjem obdobju ovirajo na delu tudi Jana Mlakarja. Foto: www.alesfevzer.com Zanimivo je, da je takrat Matjaž Kek zaradi bolezni ostal v domovini, reprezentanco pa je prvič vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar in se izkazal. Ljubljančana danes ne bo v Oslu, saj je prekinil sodelovanje z nogometno zvezo. Pripravlja se na začetek novega poglavja v karieri, delo trenerja NK Maribor, kjer bo nasledil Anteja Šimundžo.

Obe reprezentanci imata kar nekaj težav s poškodovanimi igralci. Norvežani bodo med drugim pogrešali tudi prvega kapetana Martina Odegaarda, Slovenci pa številne igralce, ki so zaigrali letos na Euru 2024. Ne bo Žana Karničnika, Davida Brekala, Jona Gorenca Stankovića, Sandija Lovrića, Benjamina Verbiča …

Ker je zaradi zdravstvenih težav vprašljiv nastop Jana Mlakarja, bo selektor Kek proti vikingom, ki želijo s superzvezdnikom Haalandom na čelu zaigrati na SP 2026 in s tem prekiniti dolgo sušo pojavljanj na velikih tekmovanj, ta traja vse od leta 2000, primoran k določenim spremembam glede na septembrski cikel. Takrat je doma najprej remiziral z Avstrijo (1:1), nato pa nadigral Kazahstan (3:0) in skočil na prvo mesto.

Šeško najboljši strelec lige narodov

Erling Haaland bo danes prvič kapetan Norveške od prve minute. Foto: Guliverimage Vse štiri zadetke za Slovenijo je dosegel Benjamin Šeško, trenutno najboljši strelec tekmovanja, ki ga čaka nov bleščeč obračun z vzornikom Erlingom Haalandom, s katerim so ga tako radi primerjali zlasti avstrijski novinarji. Oba sta nekoč blestela v napadu Salzburga, v tej sezoni pa sta zelo razigrana, saj sta dosegla že dvomestno število zadetkov. Haaland je za klub oziroma reprezentanco dosegel 12, Šeško pa 10 zadetkov. Štiri za Slovenijo, šest za Leipzig.

Avstrija bo v drugi tekmi skupine B3 skušala upravičiti vlogo favorita na domači zelenici proti Kazahstanu, nedeljskemu tekmecu Slovenije.

Francija bo to doživela prvič po osmih letih

Zvezdnik Atletica Antoine Griezmann je sklenil bogato reprezentančno pot. Foto: Guliverimage Izrael in Francija se bosta danes pomerila na nevtralnem prizorišču na Madžarskem. Na stadionu Josef Bozsik v Budimpešti pri gostih ne bo poškodovanega prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja, manjkal bo tudi Antoine Griezmann, ki je sklenil reprezentančno kariero. Francija je zadnjo tekmo, na kateri ni bilo Mbappeja in Griezmanna, odigrala novembra 2016 proti Slonokoščeni obali (0:0). Tako bosta danes v ospredju Randal Kolo Muani in Ousmane Dembele, ki sta zadela za Francijo na zadnji tekmi proti Belgiji, na uvodnem srečanju proti Italiji (1:3) pa je gol za galske peteline dosegel Bradley Barcola. V polno so torej za Francijo merili le napadalci PSG. Izrael je v zgodovini premagal Francijo le enkrat, leta 1993 v Parizu s 3:2.

Italija bo v poslastici večera na Olimpicu gostila Belgijo. Izbranci Luciana Spallettija so odlično vstopili v ligo narodov in osvojili maksimalnih šest točk. Zaradi poškodb pri Azzurrih ne bo Federica Chiese in Moiseja Keana. Še bolj bodo oslabljeni rdeči vragi, saj je Kevin De Bruyne na seznamu poškodovanih, Romelu Lukaku pa si je privoščil reprezentančni počitek. Belgija ni premagala Italije že 52 let.

Stones bo na Wembleyju nosil kapetanski trak

Lee Carsley želi nadaljevati zmagoviti niz s tremi levi. Foto: Reuters Anglija bo pod vodstvom začasnega selektorja, vršilca dolžnosti Leeja Carsleyja, lovila še tretjo zaporedno zmago. Nastop kapetana Harryja Kana je zaradi poškodbe vprašljiv, tako da bi lahko od prve minute zaigrali Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Guehi, Colwill; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Gordon; Watkins. Kapetanski trak bo nosil John Stones. Srečanje na Wembleyju bo potekalo tudi v znamenju tragične smrti Georga Baldocka, Angleža z grškim potnim listom in soigralca treh slovenskih reprezentantov pri Panathinaikosu, ki so ga v sredo našli mrtvega v bazenu. Star je bil 31 let.

Slovenska nogometna reprezentanca bo naslednjo tekmo v ligi narodov odigrala zgodaj popoldan po slovenskem času v nedeljo, ko bo gostovala v oddaljenem Kazahstanu.

