Pomembno je, da spremljamo zdravje svojih oči

"Večkrat se mi v očeh pojavi občutek peska. Ker je bilo to moteče, sem se že posvetoval s strokovnjaki in lani imel tudi operacijo oči. Na tečaju sem pri testiranju z Amslerjevo mrežo ugotovil, da kljub očalom na levem očesu na mreži vidim krivo mrežo," je na tečaju projekta Simbioza za digitalno opismenjevanje ugotovil eden od udeležencev.

Ključno je, da pravočasno testiramo zdravje svojih oči in odkrijemo morebitne spremembe. Na digitalnih usposabljanjih za starejše v okviru projekta Simbioza so predavatelji v sodelovanju s podjetjem Roche spodbudili udeležence, da si vzamejo odmor med uporabo zaslonov ter se osredotočijo na preventivo.

Z uporabo Amslerjeve mreže, enostavnega testa, ki ga lahko izvajamo tudi doma, so preverili, ali so prisotne spremembe v centralnem vidu, ki so lahko znak začetne degeneracije makule. Test nam pomaga zaznati deformacije mrežnice, kot so izkrivljene črte ali temne pike, ki so lahko prvi znaki težav. Foto: Arhiv Simbioze

Starostna degeneracija makule (SDM) je očesna bolezen, ki najpogosteje prizadene starejše ljudi in vodi do izgube centralnega vida. Pri tem se okvari rumena pega ali makula, del mrežnice, odgovoren za centralni vid. Za upočasnitev napredovanja bolezni in ohranjanje vida sta pomembna zgodnje odkrivanje in zdravljenje. Zato so v podjetju Roche pripravili spletno stran Roche za zdravje, kjer so na enem mestu zbrane strokovno preverjene in uporabne informacije.

Test z Amslerjevo mrežo. Pokrijte si eno oko in se osredotočite na črno piko na sredini mreže. Kako zaznavate črte okoli črne pike? Nato preizkusite drugo oko. Če opazite madeže na mreži ali ukrivljene črte, morate nemudoma obiskati oftalmologa.

Ko se zmanjša vidna ostrina ali slika postane zverižena

Na SDM lahko pomislimo ob zmanjšanju ostrine vida, kar lahko oteži branje, prepoznavanje obrazov ali opravljanje natančnih del. Simptoma te bolezni sta zverižena slika, pri kateri se ravne črte zdijo valovite ali ukrivljene, in pojav zamegljenih ali temnih predelov v središču vidnega polja. Pojavijo se lahko tudi spremembe v zaznavanju barv, pri čemer se barve lahko zdijo manj intenzivne.

Simptomi starostne degeneracije makule (SDM) se lahko med posamezniki zelo razlikujejo. V zgodnji fazi bolezni spremembe vida niso vedno opazne – še posebej če je SDM prizadela samo eno oko. Ko bolezen napreduje, se lahko pojavijo naslednji simptomi:

ravne linije, kot so okvirji vrat in oken, so videti upognjeni ali popačeni – to lahko preverimo s testom Amslerjeve mreže (slika 1),

čez dan se poveča potreba po svetlobi (na primer pri branju ali šivanju),

barve so videti manj intenzivne,

središče vidnega polja je zamegljeno, prazno ali ima temno liso,

poveča se občutljivost za bleščanje (na primer pri vožnji v temi),

zdi se, da črke ali besede med branjem izginjajo,

pri prehodu iz temnega v svetlo okolje lahko traja dlje, da se oči navadijo na novo, drugačno svetlobo,

oseba spregleda predmete, ki so neposredno pred njo, med branjem časopis približa očem in podobno.

