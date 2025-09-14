V živo: prvaki že na delu, Šeška čaka prvi mestni derbi

Po razburljivem zaključku prestopnega roka in septembrskih reprezentančnih akcijah se nadaljuje angleško prvenstvo. Začelo se je s srečanjem Arsenal - Nottingham, ki so ga Londončani dobili s 3:0. Jaka Bijol je znova ostal na klopi, njegov Leeds pa je proti Fulhamu klonil z 0:1, potem ko je v sodnikovem dodatku nesrečno žogo z glavo v lastno mrežo poslal Gabriel Gudmundsson. Chelsea je z Brentfordom igral neodločeno (2:2).

Nogometaši Arsenala so v četrtem krogu elitne angleške nogometne lige dosegli tretjo zmago. Londončani so gostili Nottingham Forest in zmagali s 3:0. Arsenal je že v prvem polčasu upravičil vlogo favorita proti Forestu, ki ga po novem vodi Ange Postecoglou. V 32. minuti je povedel z izjemnim zadetkom Martina Zubimendija, ki je zadel z volejem s slabih 20 metrov. Sta pa oba trenerja, tako domači Mikel Arteta kot Postecoglou, že v prvem polčasu morala opraviti prvi menjavi zaradi poškodb. Pri Arsenalu je po padcu na ramo igro zapustil Martin Odegaard, pri Nottinghamu pa Murillo.

V uvodu drugega polčasa je domača zasedba hitro podvojila prednost po podaji Eberechija Ezeja in golu Viktorja Gyökeresa. Forest je malce zatem zadel prečko, Gyökeres pa na drugi strani vratnico. Je pa Zubimendi v 79. minuti potrdil zmago Arsenala, ko je z glavo unovčil podajo Leandra Trossarda.

Chelsea ob zmago v sodnikovem dodatku

Nogometaši Chelseaja so le remizirali na gostovanju pri Brentfordu, izid tekme je bil 2:2. Chelsea je bil na pragu tretje zmage, a je brez nje ostal v četrti minuti sodnikovega dodatka. Takrat je po stranskem avtu neodločno obrambo gostov s strelom iz neposredne bližine gola kaznoval rezervist Fabio Carvalho, ki je na igrišče prišel le dobre tri minute prej.

Hitro se je po porazu pred reprezentančnim premorom pobral tudi Tottenham. Aktualni zmagovalci evropske lige so v mestnem obračunu tokrat v gosteh s 3:0 odpravili West Ham. Vse tri zadetke so dosegli v uvodnih 20 minutah drugega polčasa, po vrsti pa so bili natančni Pape Sarr, Lucas Bergvall in Mickey van de Ven.

Nedeljski spored odpirata Burnley in Liverpool. Prvaki bodo gostovali na Turf Mooru, prvič po rekordnem prestopu iz Newcastla pa bo za nastop kandidiral tudi Alexander Isak. Šved, najdražji nakup v zgodovini tekmovanja (144 milijonov evrov), je v tej sezoni odigral le 18 minut na reprezentančnem gostovanju v Kosovu, kjer si je Švedska privoščila nenačrtovan spodrsljaj (0:2). Trener Arne Slot napoveduje, da bo treba na obdobje, ko bi lahko Isak že začenjal dvoboje, še malce počakati.

Avstrijec primerjal Haalanda in Šeška

Erling Haaland je med tednom proti Moldaviji dosegel kar pet zadetkov in dve podaji. Foto: Reuters Vrhunec četrtega kroga predstavlja mestni derbi na Etihadu. Spopadla se bosta Manchester City in Manchester United, po treh krogih pa so presenetljivo višje na lestvici rdeči vragi. Pred dvobojem ne manjka primerjav med 25-letnim Erlingom Haalandom, ki je med tednom na reprezentančni tekmi proti Moldaviji prispeval kar pet zadetkov in dve podaji, ter tri leta mlajšim Benjaminom Šeškom.

Na Otoku so za primerjavo zaprosili Avstrijca Reneja Aufhauserha, ki je z obema napadalcema sodeloval kot pomočnik trenerja v Salzburgu. "Haalanda bi ocenil z desetico. Je izjemen napadalec, svojo oceno je dosegel že ob prestopu iz Dortmunda v Manchester. Benjiju (Benjamin Šeško, op. p.) pa bi podelil devetico, morda devetico in pol od deset. Ima potencial, v naslednjem letu ali dveh se bo še razvil in napredoval, o tem sem prepričan," je za Sky Sports povedal 49-letni Avstrijec in mlademu Slovencu napovedal lepo prihodnost.

Ferdinand: Šeško bo potreboval vsaj mesec dni

Rio Ferdinand deluje kot strokovni komentator. Foto: Reuters Kako pa o Šešku in njegovi prihodnosti razmišlja klubska ikona Uniteda Rio Ferdinand? Na Otoku čakajo prvi zadetek oziroma asistenco Radečana, ki je za rdeče vrage zbral štiri nastope, a je v angleškem prvenstvu vselej vstopal v igro s klopi. Edini nastop od prve minute je zbral v angleškem ligaškem pokalu, kjer pa si je angleški velikan pod vodstvom Rubena Amorima privoščil sramoten izpad proti četrtoligašu Grimbsy Townu.

Zato je Šeško, za katerega je Man Utd odštel več kot 80 milijonov evrov, pod vse večjim pritiskom. Preostali dragi novinci na Otoku (Hugo Ekitike pri Liverpoolu, Viktor Gyökeres pri Arsenalu in Joao Pedro pri Chelseaju) že tresejo mreže, Šeško pa čaka tako na prvi zadetek kot tudi prvi nastop v prvenstvu od prve minute.

Ferdinand, nekdanji branilec Uniteda, ne verjame, da bo Šeško čez noč ujel strelsko formo. "Mora se navaditi na hitrost tekmovanja. Potreboval bo vsaj mesec dni, preden bo sploh lahko pomislil, da je v dovolj dobrem položaju, da lahko pokaže vse, kar zna," je povedal za Daily Mail in dodal: "Je še mlad fant. Ima ogromen potencial, o tem ni dvoma, a potencial in dokazovanje le-tega sta dve povsem različni stvari. Ne bi bilo primerno trditi, ali mu lahko uspe ali ne, bo pa največji pokazatelj čas."

Benjamin Šeško še čaka na svoj prvi zadetek, odkar je rdeči vrag. V ponedeljek je ostal praznih rok s Kekovo četo v Baslu (0:3), a nekajkrat ogrozil švicarska vrata. Foto: Reuters

Na Otoku sicer vladajo različna mnenja o Šešku. Nekdanji napadalec Uniteda Louis Saha tako meni, da Slovenec v svoji krstni sezoni v Angliji zaradi pomanjkanja kakovostnih zveznih igralcev pri rdečih vragih ne bo pustil večjega pečata.

