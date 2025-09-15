Veronika Erjavec prvič v "top 100", Kaja Juvan napredovala na 128. mesto

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je po nedeljski zmagi na turnirju WTA 125 v kitajskem Huzhouju prvič v svoji karieri prebila med najboljših 100 igralk na jakostni lestvici WTA, medtem ko je Kaja Juvan po zmagi na turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani napredovala na 128. mesto.

Petindvajsetletna Veronika Erjavec je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila dvajset mest in napredovala na 99., medtem ko je leto dni mlajša Juvan, ki je bila pred tremi leti že 58. igralka na svetu, pridobila 26 mest. Tamara Zidanšek je izgubila dve mesti in nazadovala na 152., Dalila Jakupović pa je na 299. mestu.

Najboljše teniške igralke na svetu so si po nedavnem turnirju za grand slam v New Yorku vzele krajši tekmovalni premor. Na vrhu je Belorusinja Arina Sabalenka, ki ima več kot tri tisoč točk prednosti pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek.

Lestvica WTA (15. september): 1. (1.) Arina Sabalenka (Blr) 11.225 točk 2. (2.) Iga Swiatek (Pol) 7933 3. (3.) Coco Gauff (ZDA) 7874 4. (4.) Amanda Anisimova (ZDA) 5159 5. (5.) Mira Andrejeva (Rus) 4793 6. (6.) Madison Keys (ZDA) 4579 7. (7.) Jessica Pegula (ZDA) 4383 8. (8.) Jasmine Paolini (Ita) 4006 9. (7.) Zheng Qinwen (Kit) 4003 10. (10.) Jelena Ribakina (Kaz) 3833 ... 99. (119.) Veronika Erjavec (Slo) 761 128. (154.) Kaja Juvan (Slo) 588 152. (150.) Tamara Zidanšek (Slo) 480 299. (304.) Dalila Jakupović (Slo) 227 ...

