V živo: Iličić razžalostil Fazanerijo, Bravo vzel točki še Celju

Branilec naslova Olimpija je na krilih dvakratnega strelca Antonia Marina ter Nemanje Motike, ki je prispeval gol in dve podaji, v gosteh s 3:1 odpravila Radomlje. Zadnja Rogaška je po zaslugi serijskega strelca Hrvata Patrika Mijića nadigrala Domžale (4:1) in se približala Aluminiju, ki je ostal brez točk proti Kopru. Na prvem nedeljskem derbiju je Bravo pokvaril načrte vodilnim Celjanom (0:0), zdaj se igra še prekmursko-štajerska poslastica med Muro in Mariborom (15.00).

1. SNL, 21. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota, 17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Vijolice cvetijo spomladi?

Drugi spomladanski krog bo sklenila prekmursko-štajerska nogometna poslastica, ki bi znala napolniti tribune Fazanerije. Mura se nahaja v nič kaj prijetnem položaju. Pozimi je prevetrila slačilnico, zadnje okrepitve so bile potrjene prav na zadnji dan (Grk Aleksandros Kiziridis in donedavni napadalec Beltincev Robert Čakš), a na prvem spomladanskem izpitu ni pustila zadovoljivega vtisa. Sprva je dišalo po pravljici, novinec Julien Lamy je v Celju potrdil zakon bivšega, nato pa je sledil potop. Najboljša slovenska ekipa je v nadaljevanju kar štirikrat zatresla mrežo Mure (4:1), za nameček pa bo strateg Vladimir Vermezović proti Mariboru zaradi kazni pogrešal še Sandija Nuhanovića in Filipa Trippija.

Tudi vijolice ne bodo v Murski Soboti kompletne, zaradi kartonov bo manjkal Andraž Žinič, a je trener Ante Šimundža, ki ga bo v nedeljo zagotovo pričakal aplavz, saj je Muro popeljal do številnih uspehov in podvigov, poskrbel za dolgo klop. Njegova ekipa, prepolna izkušenih velemojstrov (Josip Iličić in Hillel Soudani), je še kako motivirana, da spomladi popelje Maribor proti vrhu. Arnel Jakupović je v izjemni strelski formi, nova zmaga pa bi Mariborčanom še utrdila samozavest pred nadaljevanjem sezone, v katerem želijo pustiti bistveno boljši vtis od tistega, kar so pokazali jeseni. A podoben cilj imajo tudi pri Muri …

Iz Maribora so sporočili še eno kadrovsko potezo: Érico Castro zapušča Ljudski vrt, a ostaja v Sloveniji, saj bo 31-letni napadalec pomagal v boju za obstanek moštvu Rogaške, kot posojen igralec do konca sezone 2023/24.

Bravo nepremagan zadnje štiri tekme

Nedeljski prvoligaški ples se je začel na ljubljanskem stadionu ŽAK. Šiškarji so v leto 2024 vstopili z nekaj povratniki v 1. SNL, med katerimi z izkušnjami izstopata Milan Tučić in Jan Gorenc. Bravo je zablestel v Domžalah (zmaga s 3:1), zdaj pa ga je čakal najtežji možni tekmec. Celjani so si priigrali tako visoko prednost, da bi bili z vsem drugim kot naslovom prvaka nezadovoljni. O tem je nedavno v Sportalovem intervjuju govoril tudi kapetan Denis Popović in dodal, kako lahko Celjani v tem trenutku sestavijo kar tri močne enajsterice. A Bravaši se jim po pričakovanjih niso kar tako dali. V prvem polčasu kljub nekaj lepim priložnostim na obeh straneh gola nismo videli.

Foto: www.alesfevzer.com Ključni trenutek tekme se je zgodil v 89. minuti, ko je Sunday Adetunji, novinec v celjskem dresu, ki je vstopil nekaj prej, zadel, a je glavni sodnik Matej Jug zadetek razveljavil, češ da je pri tem storil prekršek nad Nemanjo Jakšićem. Mejna odločitev, trener Celja Damir Krznar ni mogel verjeti, samo nemočen je zamahni z rokami.

Celjani so imeli več pravih strelov za gol, že na začetku tekme Jegor Prucev, a se je izkazal Matija Orbanić, Bravov vratar je izvrstno posredoval tudi po udarcu z glavo Davida Zeca. V drugem polčasu je Orbanić obranil še poskus Aljoše Matka, celjski napadalec je enkrat žogo poslal še mimo gola. Bravo je bil najbolj nevaren ob koncu prvega polčasa, ko je z glavo poskusil Tučić, Matjaž Rozman pa je žogo odbil v kot, malce pozneje je ujel še žogo po poskusu Mateja Poplatnika.

So imeli pa Celjani tudi nekaj težav, po dobre pol ure so ostali brez kapetana Denisa Popovića, ki se je poškodoval, tako da ga je zamenjal Mario Kvesić.

Olimpija navdušila in se približala Celju

Po tekmi je bil lahko kapetan Olimpije Timi Max Elšnik boljše volje od stanovskega kolega pri NK Kalcer Radomlje Emila Velića, ki je moral po žogo v svojo mrežo trikrat. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Zmaji, ki v tej sezoni branijo dvojno slovensko krono, so na gostovanju pri Radomljanih pokazali boljši obraz kot na spomladanski uverturi proti Rogaški (2:2), in se zasluženo veselil prve letošnje zmage.

Na domžalskem Športnem parku je prvič po zadetku zadišalo v 16. minuti, ko je najboljši strelec mlinarjev Madžid Šošić nevarno streljal z roba kazenskega prostora, a se je izkazal vratar Olimpije Denis Pintol in preprečil vodstvo gostiteljev. V 22. minuti pa so Ljubljančani prišli do vodstva. Srb Nemanja Motika je izkoristil nezbranost domače obrambe. V gneči je z okrog petih metrov zatresel mrežo, podajo pa je prispeval Marcel Ratnik. Motika je zadel v polno šestič v tej sezoni. Veselje navijačev Olimpije, ki prevladujejo na tribunah domžalskega Športnega parka, pa je bilo kmalu še večje. Motika je ukradel žogo Vidu Kodermanu in ušel po desni strani, nato pa zaposlil Antonia Marina. Nekdanji up hrvaškega nogometa in zagrebškega Dinama je z izjemnim udarcem podvojil prednost Olimpije.

Branilci naslova so prvi polčas dobili z 2:0, v nadaljevanju pa je Marin po novi všečni kombinaciji z Motiko, ki se je še drugič vpisal pod asistenco, povišal prednost na 3:0. Kanček upanja, da bi lahko Radomljani uprizorili preobrat, je v 62. minuti z drugim zadetkom v tej sezoni ponudil Dejan Vokić. Gostitelji bi lahko kmalu znižali na 2:3, Gaber Dobrovoljc, junak zadnje tekme v Kopru, je po strelu z glavo usmeril žogo v mrežo, a jo je spretno na golovi črti izbil Litovec Justas Lasickas. Marko Brest je v drugem delu dvakrat zatresel mrežo mlinarjev, a sta bila njegova zadetka zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavljena. Do konca srečanja se rezultat ni spreminjal, Olimpija, za katero je v zaključku srečanja debitiral še zadnji zimski novinec Ivan Durdov, je zmagala s 3:1.

Izbranci Zorana Zeljkovića so dočakali prvo zmago v letu 2024. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Rogaška ima novega golgeterja, čudežen niz Hrvata

Rogaška je na uvodni tekmi pomladi v Stožicah igrala 2:2, a večji del tekme vodila. Da je v zelo dobri formi, s katero bi se lahko vmešala v boj za obstanek, je dokazala tudi proti Domžalam. Foto: NK Rogaška V uvodni sobotni tekmi sta igrala Rogaška in Domžale. Zadnjeuvrščeni klub na lestvici je že na spomladanski uverturi v Stožicah dokazal, da optimistične napovedi niso bile zgrajene na pustih temeljih. Trener črno-belih Oskar Drobne je bil le nekaj minut oddaljen od zmage nad branilci naslova. A obramba ni zdržala do konca. Olimpija je v sodnikovem dodatku izenačila (2:2).

Rogaška je pozimi ostala brez reprezentanta Nejca Gradišarja, a je s Češke pripeljala hrvaškega napadalca Patrika Mijića. Ta je zadeval že na pripravljalnih tekmah (osem golov), zatresel pa tudi mrežo Olimpije. Še boljši je bil zanj začetek tekme z Domžalami. Zadel je v peti in še v sedmi minuti. A Domžalčani so hitro odgovorili, v 14. minuti je za znižanje na 1:2 zadel Benjamin Markuš. Malo je manjkalo in Rogaška bi prednost dveh golov tokrat zapravila že v prvem polčasu. Toura Diaby je v zaključku zakrivil 11-metrovko, a je Jošt Pišek slabo streljal. Ajdin Mulalić, nekdanji vratar Domžal, mu je branil. In nato po odbitku še drugi poizkus domačega moštva.

Po 20 minutah igre v drugem polčasu je Rogaška znova vodila s prednostjo dveh golov. Gal Kurež, ki pred tremi leti ni dobil prave priložnosti pri Olimpiji, se je želel dokazati in se je. Prvič je ta 22-letnik zabil za Rogaško, tretjič v prvi ligi. Visoko zmago s 4:1 je v 90. minuti potrdil Alen Korošec. Rogaška se je tako devetouvrščenemu Aluminiju približala na tri točke zaostanka, proti Domžalam pa proslavljala zgodovinski presežek. Prvič, odkar nastopa v prvi ligi, je na eni tekmi dosegla štiri zadetke, hkrati pa prvič zmagala kar s tremi zadetki razlike. Domžalčani so na drugi strani prejeli nov boleč udarec, v letu 2024 so ob razliki v zadetkih 2:7 še brez točk.

Radosavljević do prve zmage

Aleksander Radosavljević je dočakal prvo zmago v 1. SNL v vlogi trenerja Kopra. Foto: R. P. Aluminij je prejšnjo nedeljo igral proti Mariboru in klonil z 0:7, Koper pa je doma z 0:1 klonil proti Kalcerju iz Radomelj. Na zmagovalno pot je v petek zvečer zdaj stopila primorska ekipa. Čeprav je drugi polčas postregel z bolj dinamično igo, pa je več zadetkov padlo v prvem delu. Maj Mittendorfer je v četrti minuti zadel svoj prvi prvoligaški gol, ko je po podaji iz kota spretno reagiral in z glavo poslal žogo v mrežo. Tudi drugi gol je bil prvi v ligi za Toma Kljuna, s katerim je po protinapadu izenačil po lepi povratni podaji Gala Gorenaka. Z 12 metrov je natančno streljal in premagal domačega čuvaja mreže.

Po prvem polčasu, ki ni prinesel veliko akcij, se je drugače začel drugi del, ko sta že na uvodu zgodili zelo lepi akciji. Tin Matić je v 56. minuti najprej z roba kazenskega prostora od strani z dobro merjenim udarcem zadel prečnik. Rezervist Enej Jelenič je v 60. minuti s škarjicami odlično streljal, žogo je z golove črte izbil Luka Koblar. Tudi v nadaljevanju so se vrstile akcije, a se izid dolgo ni spremenil. V 87. minuti je odločilni zadetek za goste z nekaj sreče prispeval Francoz Timothee Nkada, ki je v igro vstopil 17 minut prej. Tako je nekdanji slovenski reprezentant Aleksander Radosavljević, ki je po koncu jesenskega dela na koprskem stolčku nasledil Safeta Hadžića, dočakal prvo zmago v 1. SNL.

1. SNL, 21. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota, 17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Lestvica: