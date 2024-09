Fuge – funkcionalne in lepe

Pri zaključnih oblogah iz keramičnih ploščic ali kamnitega materiala imajo fuge poleg funkcionalne tudi zelo pomembno estetsko vlogo. Fuge so kot okvir talnim oblogam, ki s široko barvno paleto omogočajo več svobode pri oblikovanju vzorcev in kombinacij oblog.

Foto: Mapei d.o.o.

Talne obloge iz keramičnih ploščic so robustna, neobčutljiva obloga, ki je enostavna za čiščenje. V različnih izvedbah so pogosta izbira za obloge v kuhinjah, kopalnicah, kleteh shrambah in na hodnikih. Za trajnost tovrstne obloge je treba že pri načrtovanju spoštovati osnovne dejavnike, ki pogojujejo tudi izbor fugirne mase in trajno elastičnih izdelkov za zapolnjevanje dilatacijskih reg.

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBOR IN IZVEDBO FUGIRANJA

Osnovni dejavniki, ki jih moramo poznati pred začetkom fugiranja in izvedbe dilatacijskih reg v oblogah iz keramičnih ploščic in kamna, so:

vrsta podlage,

vrsta in format obloge,

arhitektura prostora,

namembnost prostora ob pričakovanih/znanih obremenitvah,

čas od izvedbe do uporabne obremenitve ter

podnebne razmere v času izvedbe del.

Na osnovi poznavanja in spoštovanja teh dejavnikov lahko pravilno dimenzioniramo fuge in določimo velikost dilatacijskih polj. Ustrezen izbor vrste fugirne mase in izdelka za zapolnitev dilatacij bo zagotovil kakovost in trajnost izvedenih del.

VRSTA IN DOZORELOST PODLAGE

Zelo pomembna je pravilna izbira zaključne obloge glede na karakteristike podlage, saj se prikrite in vidne napake iz podlage praviloma s časom prenesejo tudi na zaključno oblogo iz keramičnih ploščic in kamna ter posledično tudi na fuge in dilatacijske rege. Problematični so slabo izvedeni detajli na mestih instalacijskih vodov, stikov med stenami in tlemi, zmanjšane debeline nosilnih slojev kot osnove za zaključne obloge in fuge ter previsoka vlažnost podlage.

Pri podlagah na osnovi cementnih veziv, ki jih prehitro prekrijemo z oblogo iz keramičnih ploščic in kamna, prihaja do napetosti med podlago in oblogo, ker se v cementni podlagi še ni zaključil proces krčenja. Ob prisotnosti preostale vlage v podlagi ali kapilarne vlage spremlja ta pojav še kemijska reakcija navadnega portlandskega cementnega veziva v lepilni malti in fugirni masi, ki povzroči pojav lis v fugirni masi in tudi izcvetanje soli na površini fug. Opisane težave so izrazitejše na zunanjih površinah, ki so izpostavljene padavinam. V takih površinah v suhih vremenskih obdobjih po padavinah nastanejo pogoji za pojav izcvetanja.

Del rešitve tega problema je Mapei fugirna masa ULTRACOLOR PLUS, ki ne vsebuje portlandskega cementa in zato ne povzroča izcvetanja. Da bo izcvetanje preprečeno, je treba, to velja predvsem za zunanje površine, izvesti tesnilni sistem pod zaključno oblogo in uporabiti lepila, ki niso na osnovi cementa portland.

Foto: Mapei d.o.o.

IZVEDBA DILATACIJSKIH REG

V zaključni oblogi moramo upoštevati vse konstrukcijske rege iz podlage, da omogočimo prenos napetosti iz podlage v zaključno oblogo in s tem preprečimo razpoke. Dimenzioniranje polj gradbenih reg je treba prilagoditi intenzivnosti in trajanju temperaturnih obremenitev, koeficienta temperaturne razteznosti in barve zaključne obloge.

Pri nizkih temperaturnih obremenitvah in svetlih oblogah z nizkim temperaturnim raztezkom se izvede trajno zapolnjevanje gradbenih reg v poljih s stranico največ pet metrov v čim bolj kvadratnem rastru.

Pri intenzivnih temperaturnih obremenitvah temnejših oblog z visokim koeficientom temperaturnega raztezanja pa stranica nikakor ne sme biti daljša od 2,5 metra, ob pogoju, da je širina gradbene rege, ki se zapolni s trajno elastično tesnilno maso, široka najmanj deset milimetrov.

Pravilno je treba izvesti tudi stike priključnih in robnih reg z mejnimi materiali in gradbenimi elementi. Za zapolnitev pravilno dimenzioniranih križnih, priključnih in robnih dilatacijskih reg vedno uporabljamo trajno elastične tesnilne mase, kot so npr. mase iz linije Mapesil .

. Pri oblogah iz kamna je pomembno, da so tesnilne mase nevtralne kemijske sestave, da na stikih z robovi kamna ne povzročijo razbarvanja. Tak je MAPESIL LM.

FUGIRNE MASE PREMIUM

Foto: Mapei d.o.o.

Mapei stalno nadgrajuje svojo ponudbo izdelkov za fugiranje z vrhunsko tehnologijo. Izdelkom izboljšuje lastnosti in trajnost, kar omogoča, da bodo fuge z leti ohranile svoje lastnosti.

Tehnologija DropEffect®

Kakovost fugirnih mas je bistvenega pomena za vzdrževanje in čiščenje površin. Zahvaljujoč posebni tehnologiji DropEffect® je fugirna masa vodoodbojna in vpije manj tekočine. Razlite tekočine ostanejo na površini v obliki kapljic bistveno dlje, zato je te fuge veliko lažje očistiti, še preden se vpijejo in se pojavijo madeži.

Foto: Mapei d.o.o.

Tehnologija BioBlock®

Širjenje bakterij na površini fug, zlasti v vlažnih okoljih, kot so kopalnice in savne, lahko privedejo do nastanka plesni. Poleg tega, da so neprijetne na pogled, so tudi škodljive za zdravje uporabnikov. Zato so v Mapeievih raziskovalnih in razvojnih laboratorijih razvili BioBlock® tehnologijo: posebne organske molekule so porazdeljene po mikrostrukturi fugirne mase, kar ovira nastajanje in širjenje plesni. Zaradi te lastnosti so Mapeieve fugirne mase zdravju prijazne, bolj higienske in ostanejo enakega videza tudi po dolgoletni uporabi.

Stabilne in enotne barve

Barva fug je ena glavnih lastnosti, s katero zadoščamo estetskim zahtevam končnih uporabnikov. Fugirne mase Mapei so na voljo v najrazličnejših barvah, v več kot 50 odtenkih, če upoštevamo tako cementne kot tudi epoksidne fugirne mase. Trajnost in enakomernost barve fugirne mase Mapei sta zagotovljeni z uporabo posebnih pigmentov, ki ostanejo stabilni tudi pri izpostavljenosti UV-žarkom ali drugim vplivom okolja.

Vsi izdelki Mapei so bili testirani s testom pospešenega staranja, za oceno reakcije izdelkov, ki so izpostavljeni ciklom sončne svetlobe, dežja in temperaturnih sprememb. Vse fugirne mase so izdelane v skladu s standardom EN 13888.

Foto: Mapei d.o.o.

Zaščita pred izcvetanjem ali eflorescenco

Izcvetanje soli, za katero so značilni beli madeži, ki se tvorijo na površini fug, je ena najpogostejših pomanjkljivosti pri oblogah iz keramičnih ploščic. Vezivo v fugirni masi ULTRACOLOR PLUS ne vsebuje portlandskega cementa, zato izdelek ne povzroča izcvetanja soli. Tako se zagotavlja tudi obstojnost barve.

OKOLJSKA TRAJNOST Mapei vsako leto del svojih sredstev namenja raziskavam in razvoju. Dejavno spodbuja trajnostni razvoj v okviru mednarodnih programov in organizacij, vključno s protokolom LEED, ki velja za vodilni certifikat na področju energetskega in okolju prijaznega oblikovanja, ki so ga razvili v ameriškem Svetu za zeleno gradnjo, da bi ustvarili koncept oblikovanja okolju prijaznih in trajnostnih zgradb. Uporaba izdelkov Mapei pomaga pridobiti kredite LEED zahvaljujoč svoji Enviromental Product Declaration – deklaraciji EPD in certifikatu Emicode za materiale z zelo majhno stopnjo emisij organskih spojin v okolje, katerih cilj je trajnostni koncept celotnega življenjskega cikla izdelka.

Naročnik oglasnega sporočila je MAPEI D. O. O.