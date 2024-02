Vrste Mure je prišel 23-letni Grk

Na zadnji dan prestopnega roka so bili zelo dejavni na Fazaneriji. Slovenski nogometni prvoligaš Mura iz Murske Sobote je konico napada najprej okrepil Robert Čakš, ki je doslej igral za Beltince, danes pa so predstavili še prihod 23-letnega Grka Aleksandrosa Kiziridisa, ki je doslej igral na levem krilu.

Zimski prestopni rok v Sloveniji se je končal 15. februarja. Tik pred koncem je delodajalca zamenjal grški nogometni igralec, ki je pred prihodom v Mursko Soboto igral za madžarski Debrecen, s katerim je to sezono nastopal tudi v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Krilni napadalec je do konca sezone posojen v vrste Mure, ki lahko Grka ob izteku dogovora tudi dokončno odkupi.

V tej sezoni je na devetih tekmah madžarskega prvenstva dosegel dva zadetka. Pred tem je igral za slovaški Vion Vrable iz Zlatih Moravcev. Njegova vrednost na transfermarktu znaša 250.000 evrov.

"V napadu smo iskali še dodatno moč v napadalnem delu in mislim, da smo s Kiziridisem zdaj dobili širino tudi na krilnih položajih. Spremljali smo ga nekaj časa in ima značilnosti, kakršne so potrebne za našo igro. Vemo pa, da je konkurenca v ekipi lahko samo zdrava, da nogometaša žene k napredku," je novinca predstavil športni direktor Mure Robert Koren.

Po Aljažu Antolinu, Žigi Laciju, Julienu Lamyju, Robertu Čakšu in Sandiju Nuhanoviću je Kiziridis šesta zimska okrepitev črno-belih v tem prestopnem roku.

Muraši na prvenstveni lestvici zasedajo šesto mesto, s 25 točkami, polovico manj kot vodilno Celje.

