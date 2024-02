Maribor pokazal veličino kluba, pa še dobil odškodnino

Prestopne aktivnosti niso povsem zaključene, nogometno tržišče je še aktivno, sporočajo iz NK Maribor. Max Watson se vrača na Švedsko, igral bo IFK Norrköping, ki je v prejšnji prvoligaški sezoni osvojil deveto mesto. "Težka odločitev, ampak glede na situacijo razumljiva. Max je pustil velik pečat, oddelal je od prvega do zadnjega dne vse svoje obveznosti kot iz učbenikov. Bil je zgled profesionalnosti, a je ob predstavitvi vseh zadev izrazil željo po vrnitvi domov. Ko ti nekdo med skupnim obdobjem nameni toliko prizadevnosti, je treba upoštevati tudi človeško plat in pokazati veličino kluba. Ob tem pa je zgodba tudi poslovna uspešna. Ne gre zanemariti spoznanja, da smo za igralca, ki bi bil poleti prost, dobili spoštljivo odškodnino," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Brentford podpisal napadalca za naslednjo sezono

Angleški prvoligaš Brentford je potrdil, da je našel okrepitev za napad od sezone 2024/25 naprej. Petletno pogodbo je podpisal z Brazilcem Igorjem Thiagom. Za 22-letnika je Brentford belgijskemu Bruggeu odštel približno 35 milijonov evrov. Thiago bo do konca te sezone ostal pri belgijskem moštvu, klubu z zahoda Londona pa se bo pridružil prvega julija. Brentford lahko s Thiagom, ki je v Evropo prišel marca 2022 (Ludogorec Razgrad), pogodbo podaljša še za eno leto. Napadalec je kariero začel pri Cruzeiru. Pri Ludogorcu je na 32 ligaških tekmah dosegel 15 golov in osem podaj, v belgijski ligi, kjer igra od poletja 2023, pa je v tej sezoni zbral 16 golov in dve podaji.

Ljutić odslej pri Radomljah, Likar pri Bravu

Dvajsetletni Rok Ljutić je v prvem delu sezone igral za Jadran Dekane, kamor je lani poleti prišel iz vrst Celja. V jesenskem delu sezone je v drugi SNL odigral 16 tekem. "Zelo sem vesel, da sem se pridružil Radomljam. Ni skrivnost, da tukaj odlično delajo z mladimi nogometaši, zato sem prepričan, da je to odličen naslednji korak v moji karieri," je ob prihodu k prvoligašu dejal branilec. Radomljani niso razkrili, do kdaj je Ljutić podpisal pogodbo.

Pogodbo z Bravom pa je do konca te sezone z možnostjo podaljšanja še za eno podpisal Uroš Likar. Štiriindvajsetletni čuvaj mreže je doslej v prvi ligi odigral 47 tekem v dresu Gorice. "Hvaležen sem za priložnost. Želim jo čim bolje izkoristiti in se dokazati. Na vsakem treningu in na vsaki tekmi bom dal svoj maksimum. Ekipa me je tudi zelo dobro sprejela, s fanti se sijajno razumemo in trenutno je res užitek prihajati na treninge," je ob prihodu k Bravu povedal Likar. Ta je bil zadnjega pol leta brez kluba, pred tem pa je igral za matično Gorico. Pol sezone je kot posojen nogometaš novogoriškega kluba igral še za Tolmin.

Iz vrst Domžal pa so na družbenih omrežjih sporočili nekaj kadrovskih sprememb. Elmedin Fazlić po sporazumni prekinitvi pogodbe zapušča klub, Ranaldo Biggs bo kot posojeni nogometaš do konca sezone igral za ljubljansko Ilirijo, Alen Bukovec pa bo prav tako kot posojeni nogometaš nadel dres Kety Emmi&Impol Bistrice.