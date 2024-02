Blamaža v slovenskem nogometu, ki se ji posmehujejo tudi v tujini

O menjavi mladega vratarja Žana Lorberja, ki je v soboto debitiral na srečanju med Rogaško in Olimpijo, so se razpisali tudi številni svetovni mediji, ki jih je zmotilo, da so 17-letnega vratarja že po 10 sekundah zamenjali s povratnikom v slovensko ligo Ajdinom Mulalićem. Ne zaradi napake ali slabe igre, ampak zgolj zaradi pravil Nogometne zveze Slovenije, ki določajo, da mora vsaka ekipa v začetno enajsterico vključiti vsaj enega nogometaša, ki izpolnjuje pogoje za igranje v slovenski reprezentanci do 21 let, ne določajo pa, kako dolgo mora na igrišču dejansko tudi ostati.

Foto: zajem zaslona

Tuji mediji, med njimi tudi britanski The Sun, Daily Mail in Daily Star, se zgražajo nad razlogom za ekspresno menjavo 17-letnega vratarja Žana Lorberja, ki je debitiral na srečanju 20. kroga Prve lige Telemach med ekipama Rogaške in Olimpije, namenjeno zgolj temu, da zadosti pravilom Nogometne zveze Slovenije. Ta namreč določajo, da mora vsaka ekipa v začetno enajsterico vključiti vsaj enega igralca, ki ima pravico do nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let, eksplicitno pa ne določajo, kako dolgo mora na igrišču dejansko tudi ostati.

Fans slam Slovenian club for showing 17-year-old goalkeeper 'NO RESPECT' after immediately substituting him on his debut to comply with bizarre rule https://t.co/EVbPetvQmI pic.twitter.com/xU7YE71XrC — Daily Mail Online (@MailOnline) February 12, 2024

Tuji mediji so potezo trenerja Rogaške Oskarja Drobneta označili za smešno in nesmiselno, bralci pa so se spraševali predvsem to, kako bo menjava vplivala na samozavest mladega, nič krivega vratarja.

Tekma se je končala z neodločenim izidom 2:2, potem ko so igralci Olimpije izid izenačili v zadnji minuti.

Preberite še: