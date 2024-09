V tednu Evropske mobilnosti je vsakič v ospredju tudi prometna varnost, in sicer še posebej tista v urbanih okoljih. Tam si pešci delijo prostor tako s kolesarji kot z vse pogostejšimi uporabniki električnih skirojev. Robert Vehovec iz sektorja prometne policije na generalni policijski upravi je spregovoril o policijskem vidiku varnosti voznikov e-skirojev.

"Vozniki e-skirojev imajo občutek, da se jim ni treba podrejati prometnim pravilom, tu lahko kot problematiko izpostavimo vožnjo po prometnih površinah, stran in smer vožnje, uporabo mobilnih telefonov, psihofizično stanje … Prav tako namenjajo premajhno skrb lastni varnosti, kot je uporaba zaščitne čelade, vožnja s prilagojeno hitrostjo – skiroje uporabljajo mladostniki in otroci, mlajši od 12 let …" je o policijskem vidiku varnosti voznikov e-skirojev povedal Robert Vehovec iz sektorja prometne policije na generalni policijski upravi.

S skirojem je peljal hitro kot avtomobil

Policija poudarja, da e-skiro ni igrača. Z majhnimi kolesi zahteva ustrezne prometne površine, idealne so kolesarske poti, kolesarske steze … A žal si velikokrat delijo prostor s pešci, na katere morajo biti pozorni. Poraja se dilema, ali na določenih površinah prepovedati e-skiroje, kot je že praksa v nekaterih evropskih mestih.

Vehovec je izpostavil problematiko, da je mogoče v Sloveniji kupiti e-skiro z največjo oglaševano hitrostjo 70 kilometrov na uro. Na radarskem merilniku so že zabeležili voznika e-skiroja, ki je vozil s 66 kilometri na uro, in to po sredini voznega pasu.

Se obetajo zakonske zaostritve?

Število hudo telesno poškodovanih z e-skirojem se povečuje, zato policija podpira predloge spremembe zakonodaje na tem področju, kot so obvezna zaščitna čelada, povečanje globe za preseganje hitrosti 25 kilometrov na uro, sistem evidentiranja e-skirojev (zavarovanje), povečanje pooblastil policije pri ugotavljanju njihove tehnične brezhibnosti in prepoved prodaje e-skirojev, ki presegajo hitrost 25 kilometrov na uro.