Sramotno stanje zelenice v Stožicah bo le še preteklost

Stadion Stožice, največji nogometni objekt v Sloveniji, je v zadnjem obdobju gostil veliko tekem Olimpije in slovenske reprezentance. Lahko bi bilo spektakularno, a je vse skupaj skazila klavrna podoba travnate površine. Upravljavec stadiona Javni zavod Šport Ljubljana napoveduje, da bo kmalu drugače. V pogovoru za Sportklub je povedal, kako se decembra obeta celostna sanacija. Tako bo sramotno stanje zelenice v Stožicah, vrhunec posmehovanja po svetu je doživel lani na tekmi konferenčne lige med Olimpijo in Lillom, dokončno le še preteklost. Težave z zelenico nima le objekt v Ljubljani. Takšnih primerov je po Sloveniji več, o klavrnem stanju igrišča poročajo celo iz Münchna, ki bo 31. maja 2025 gostil finale lige prvakov.

Stadion Stožice ima v zadnjem obdobju skoraj vse, kar potrebuješ za nogometni spektakel. Manjka le tisto, kar nogometaši najbolj potrebujejo, da bi ne le uživali v igri, ampak bi lahko vse, kar si zamislijo v glavah, na igrišču tudi uresničili. Brez kakovostno pripravljene travnate površine pade v vodo kar nekaj zamisli o kombinatorni in dinamični igri, zato se morajo trenerji oprijemati drugačnih rešitev. O tem je bilo v zadnjem letu veliko govora.

Prizori, ki so med lanskoletnim srečanjem med Olimpijo in Lillom romali v svet ter niso bili v ponos slovenskemu nogometu. Foto: www.alesfevzer.com

Lani je denimo katastrofalna podoba načetega in "potopljenega" igrišča v Stožicah zaokrožila po svetu po tekmi med Olimpijo in Lillom, ko je postal zelo viralen prizor reševanja stanja obupanih upravljalcev stadiona z brisačami. O tem smo nedavno obujali spomine tudi v Sobotnem intervjuju s kapetanom Olimpije Marcelom Ratnikom.

Kritiko podal tudi selektor Avstrije

Slovenija in Avstrija sta se v sosedskem spopadu "prijateljsko" razšli z 1:1. Foto: www.alesfevzer.com Ta mesec je o stanju travnate podlage nič kaj prijazno spregovoril selektor avstrijske reprezentance Ralf Rangnick. Dejal je, da je bila tako katastrofalna, da na njej sploh ne bi smeli igrati tako pomembne tekme kot je reprezentančni obračun lige narodov.

Glede na vse prej kot idilično stanje pripravljenosti travnate površine na največjem slovenskem stadionu, na katerem bo letos odigranih še nekaj zelo pomembnih tekem, poleg prvoligaških domačih srečanj Olimpije (morda tudi Brava, ki mu je Nogometna zveza Slovenija zaradi višjih sil, beri skromnega stanja zelenice v Stožicah, dovolila začasno vrnitev v Spodnjo Šiško) tudi trije domači obračuni zmajev v konferenčni ligi (proti Lasku iz Linza 24. oktobra, proti severnoirskemu Larneju 28. novembra in proti belgijskemu Cercle Bruggeju 12. decembra), vrhunec, kar se tiče spektaklov v Stožicah, na katerem bodo tribune zagotovo polne do zadnjega kotička, pa velja pričakovati 14. novembra, ko se bosta v Ljubljani v ligi narodov udarili Slovenija in Norveška. Takrat se bo slovenskemu občinstvu po dveh letih znova predstavil skandinavski superzvezdnik Erling Haaland. Jan Oblak, Benjamin Šeško in druščina ga bodo skušali podobno kot leta 2022 znova spraviti s slabo voljo.

Stožice, tako so bile zasedene tribune na zadnjem evropskem dvoboju Olimpije proti Rijeki, bodo zagotovo polne do zadnjega kotička 14. novembra, ko se bosta v ligi narodov pomerili Slovenija in Norveška. Foto: www.alesfevzer.com

V želji, da bi travnata podlaga v Stožicah omenjene dvoboje pričakala v čim boljšem stanju, je Nogometna zveza Slovenija (NZS) omogočila Bravu začasno vrnitev v Spodnjo Šiško. Vse z namenom, da se pridobi dodatni dragoceni čas, v katerem lahko zelenica v Stožicah počiva, obenem pa ji lahko upravljalci z rednim vzdrževanjem (gretje s posebnimi lučmi, uporaba vodoneprepustnih pokrival za zaščito pred dežjem, …) zagotavljajo ustrezen nivo igralne površine. Tako je Šport Ljubljana pojasnil Sportklubu.

Stanje zelenice se bo še poslabšalo

Ko je Slovenija spomladi ugnala Portugalska, je Kekova četa nastopila na prenovljeni zelenici stadiona v Stožicah, ki pa je nato iz meseca v mesec dobivala bolj klavrno podobo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Upravljalec stadiona Stožice je dodal, kako je bila pred spomladansko prijateljsko tekmo s Portugalsko, na kateri je Kekova četa 26. marca senzacionalno premagala zvezdniško zasedbo nekdanjih evropskih prvakov na čelu s Cristianom Ronaldom (2:0), izvedena sanacija igrišča. Bila je nujna, a ni bila celovita, ampak le delna.

Po tej sanaciji, med katero so odkrili določene težave v spodnjem sloju kremenčevega peska, je bilo na največjem slovenskem nogometnem objektu odigranih 23 tekem. Po podatkih Športa Ljubljana je do 12. decembra, ko bo Olimpija odigrala še zadnjo domačo tekmo konferenčne lige, v Sloveniji bo gostoval belgijski Cercle Brugge, načrtovanih še vsaj 22 treningov in tekem.

Šport Ljubljana skuša z rednim vzdrževanjem zelenice preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja zelenice, a tudi opozarja, kako je to zaradi občutljivosti naravne trave, vremenskih pogojev in prezasedenosti objekta s športnim programom oteženo. ''Normativ za uporabo igrišč z naravno travo je 4 ure na teden, igrišče Stadiona Stožice pa je v povprečju obremenjeno od 6 do 7 ur tedensko. Glede na veliko obremenjenost igrišča, kljub intenzivnemu vzdrževanju pričakujemo, da se bo stanje zelenice še poslabšalo,'' so sporočili Sportklubu in napovedali, kako naj bi do oktobra na stadionu, če jim bo na roko šlo vreme, namestili dodatne drenažne cevi, hkrati pa se bodo izvajali še mehanski ukrepi. Luknjanje, peskanje in sejanje. Zamenjala se bo tudi trava v vratarjevem prostoru.

Nogometaši Olimpije bodo zadnjo domačo evropsko tekmo v tem letu odigrali 12. decembra proti Cercle Bruggeju. Foto: www.alesfevzer.com

Po zadnji letošnji tekmi, ki jo bo gostil stadion Stožice, Olimpija bo 12. decembra gostila Cercle Brugge, pa naj bi se začela celovita sanacija. ''Potrebna je zamenjava celotnega rastnega sloja, ki sega v globino 20 cm, zamenjava neprimernega peščenega dela ter zamenjava travne ruše,'' so sporočili, kaj vse bo potrebno zamenjati ob koncu leta, ko se bo v Stožicah ob naklonjenosti vremenskih pogojev lahko začela popolna prenova travnate površine. Potem pa bo lahko največji slovenski stadion, ki je v zadnjih letih prerasel tudi v dom članske reprezentance, zaživel v novi podobi, ko bo travnata površina v bistveno boljšem stanju in Ljubljani oziroma slovenskemu nogometu nasploh ne bo več predstavljala sramote, kot jo je kar nekajkrat v zadnjem obdobju.

Travnata površina na celjskem stadionu Z'dežele že dolgo ni v bajnem stanju. Foto: www.alesfevzer.com

Niso pa v Ljubljani edini, ki jih v teh dneh tarejo težave s podobo travnate površine. Pred začetkom evropskih tekem, Celje bo prvič sodelovalo v enem izmed evropskih tekmovanj do konca jeseni, se s težavo načete zelenice spopadajo tudi v knežjem mestu na stadionu Z'dežele, podobe obubožanih igrišč pa spremljalo tudi objekte v Novi Gorici, Kopru in še kje drugje.