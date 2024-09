Navijači pozdravljajo odločitev Uefe o zgornji meji cene vstopnic

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v začetku meseca za navijače znižala najvišje cene vstopnic za gostovanja v vseh treh moških evropskih klubskih tekmovanjih. S to odločitvijo je Uefa želela narediti evropski nogomet ugodnejši in cenovno dostopnejši za vse navijače. Tem se je odločitev zdela nujna.

"Cene najpreprostejših kategorij vstopnic, pa tudi hrane na stadionu, so se dvignile do skrb zbujajočih višin. Zdaj upamo, da bodo zgornje meje pripomogle k temu, da se bo nogomet spet približal ljudem," so zapisali navijači.

Z vidika nemške navijaške organizacije Unsere Kurve je bila odločitev Uefe o znižanju najvišjih cen gostujočih vstopnic za evropske tekme nujno potrebna.

Foto: Ana Kovač

Kakšne bodo po novem cene vstopnic za ogled nogometnih tekem?



Uefa je odločila, da bodo od sezone 2024/25 najvišje cene vstopnic za navijače v gosteh znašale 60 evrov v ligi prvakov, 40 v evropski ligi in 20 v konferenčni ligi. Znesek se bo v sezoni 2025/26 dodatno znižal na najvišjo ceno 50 evrov v ligi prvakov, 35 v evropski ligi in 20 v konferenčni ligi, so zapisali na spletni strani krovne evropske organizacije.

Navijači pozdravljajo odločitev Uefe, ob tem pa pri Unsere Kurve dodajajo: "Če bi resno jemali skrbi navijačev, bi zmanjšali tudi število tekem in ukinili videosodnika."

Preberite še: